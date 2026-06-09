यूसुफ पठान ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ तो आया अधीर रंजन का पहला रिएक्शन, कहा- 'TMC ने तो मुझे...'

बंगाल की बहरामपुर सीट से टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले हैं. इस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने मेरे खिलाफ यूसुफ पठान को उतारकर ध्रुवीकरण की राजनीति का सहारा लिया. बता दें कि यूसुफ ने बहरामपुर में अधीर रंजन को हराकर ही जीत हासिल की थी.

अधीर रंजन चौधरी ने ANI से बात करते हुए कहा, 'करोड़ों रुपये खर्च करके उन्हें मुझे हराने और ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए तैनात किया गया था. वह खुद वहां गईं और इस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाकर प्रचार शुरू कर दिया, लोगों से मुस्लिम उम्मीदवार को वोट देने की अपील की. आप इतने सालों से हिंदुओं को वोट देते आ रहे हैं. इस बार, इसे वोट दें.'

यूसुफ पठान को लेकर कैसे शुरू हुआ विवाद?



कांग्रेस नेता की ओर से ये बयान ऐसे समय में आया है, जब यूसुफ पठान का नाम उन सांसदों में शामिल है, जो ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले हैं. यूसुफ पठान को लेकर विवाद उस समय शुरू हुआ, जब ये खबर सामने आई कि टीएमसी ने सौरव गांगुली के जरिए बहरामपुर सांसद से पद से इस्तीफा देने को कहा था, ताकि ममता बनर्जी उस सीट पर उपचुनाव लड़कर दिल्ली जा सकें. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पठान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया. हालांकि बाद में सौरव गांगुली और यूसुफ पठान दोनों ने ही इस खबर को खारिज कर दिया था. यूसुफ पठान ने कहा था कि उनसे टीएमसी ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा है.

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महुआ मोइत्रा का यूसुफ पर तंज- थोड़ी शर्म करो

यूसुफ पठान के ममता बनर्जी का साथ छोड़ने पर कृष्णानगर से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी खरी-खोटी सुनाईं. महुआ ने कहा कि हमारे जिले ने आपको भारी बहुमत से जिताया है. थोड़ी शर्म करो और थोड़ा साहस दिखाओ.

बहरामपुर में पहली बार जीती TMC

बता दें कि बहरामपुर सीट से अधीर रंजन चौधरी लोकसभा का चुनाव जीतते रहे हैं. इस सीट पर मुस्लिम आबादी करीब 50-51 फीसदी है. 2024 में पहली बार टीएमसी का इस सीट पर खाता तब खुला, जब ममता बनर्जी ने क्रिकेटर रहे यूसुफ पठान को गुजरात से लाकर अपने यहां चुनाव लड़वाया. उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को उनके ही गढ़ में हरा दिया.

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