यूसुफ पठान ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ तो आया अधीर रंजन का पहला रिएक्शन, कहा- 'TMC ने तो मुझे...'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियायूसुफ पठान ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ तो आया अधीर रंजन चौधरी का पहला रिएक्शन, कहा- 'TMC ने तो मुझे...'

यूसुफ पठान ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ तो आया अधीर रंजन चौधरी का पहला रिएक्शन, कहा- 'TMC ने तो मुझे...'

यूसुफ पठान को लेकर विवाद उस समय शुरू हुआ, जब ये खबर सामने आई कि टीएमसी ने सौरव गांगुली के जरिए बहरामपुर सांसद से पद से इस्तीफा देने को कहा था, ताकि ममता बनर्जी उस सीट पर उपचुनाव लड़कर दिल्ली जा सकें.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 09 Jun 2026 11:17 AM (IST)
Preferred Sources

बंगाल की बहरामपुर सीट से टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले हैं. इस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने मेरे खिलाफ यूसुफ पठान को उतारकर ध्रुवीकरण की राजनीति का सहारा लिया. बता दें कि यूसुफ ने बहरामपुर में अधीर रंजन को हराकर ही जीत हासिल की थी. 

अधीर रंजन चौधरी ने ANI से बात करते हुए कहा, 'करोड़ों रुपये खर्च करके उन्हें मुझे हराने और ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए तैनात किया गया था. वह खुद वहां गईं और इस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाकर प्रचार शुरू कर दिया, लोगों से मुस्लिम उम्मीदवार को वोट देने की अपील की. आप इतने सालों से हिंदुओं को वोट देते आ रहे हैं. इस बार, इसे वोट दें.'

यूसुफ पठान को लेकर कैसे शुरू हुआ विवाद?
 
कांग्रेस नेता की ओर से ये बयान ऐसे समय में आया है, जब यूसुफ पठान का नाम उन सांसदों में शामिल है, जो ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले हैं. यूसुफ पठान को लेकर विवाद उस समय शुरू हुआ, जब ये खबर सामने आई कि टीएमसी ने सौरव गांगुली के जरिए बहरामपुर सांसद से पद से इस्तीफा देने को कहा था, ताकि ममता बनर्जी उस सीट पर उपचुनाव लड़कर दिल्ली जा सकें. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पठान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया. हालांकि बाद में सौरव गांगुली और यूसुफ पठान दोनों ने ही इस खबर को खारिज कर दिया था. यूसुफ पठान ने कहा था कि उनसे टीएमसी ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा है.

ये भी पढ़ें- 'थोड़ी शर्म करो और...', TMC सांसद यूसुफ पठान पर क्यों फायर हो गईं ममता की करीबी महुआ मोइत्रा?

महुआ मोइत्रा का यूसुफ पर तंज- थोड़ी शर्म करो

यूसुफ पठान के ममता बनर्जी का साथ छोड़ने पर कृष्णानगर से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी खरी-खोटी सुनाईं. महुआ ने कहा कि हमारे जिले ने आपको भारी बहुमत से जिताया है. थोड़ी शर्म करो और थोड़ा साहस दिखाओ.

बहरामपुर में पहली बार जीती TMC

बता दें कि बहरामपुर सीट से अधीर रंजन चौधरी लोकसभा का चुनाव जीतते रहे हैं. इस सीट पर मुस्लिम आबादी करीब 50-51 फीसदी है. 2024 में पहली बार टीएमसी का इस सीट पर खाता तब खुला, जब ममता बनर्जी ने क्रिकेटर रहे यूसुफ पठान को गुजरात से लाकर अपने यहां चुनाव लड़वाया. उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को उनके ही गढ़ में हरा दिया.

ये भी पढ़ें- 'यूसुफ पठान सरकारी जमीन पर कब्जा कैसे कर सकते हैं?' हाई कोर्ट ने TMC सांसद को लगाई लताड़

Published at : 09 Jun 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
Yusuf Pathan Adhir Ranjan Chowdhury TMC WEST BENGAL MAMATA BANERJEE CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
यूसुफ पठान ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ तो आया अधीर रंजन चौधरी का पहला रिएक्शन, कहा- 'TMC ने तो मुझे...'
यूसुफ पठान ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ तो आया अधीर रंजन का पहला रिएक्शन, कहा- 'TMC ने तो मुझे...'
इंडिया
TMC प्रमुख ममता बनर्जी से बगावत पर सांसद काकोली घोष का बड़ा बयान, बोलीं - 'मेरा सिर कटेगा लेकिन...'
TMC प्रमुख ममता बनर्जी से बगावत पर सांसद काकोली घोष का बड़ा बयान, बोलीं - 'मेरा सिर कटेगा लेकिन...'
इंडिया
भगवंत मान सरकार के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ एक्शन, ईडी ने सुबह-सुबह यूपी से पंजाब तक मारी रेड
भगवंत मान सरकार के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ एक्शन, ED ने सुबह-सुबह मारी रेड
इंडिया
'बाप को मारकर लाश के टुकड़े बाल्टियों में भरे', सूली पर लटकाए जाएंगे कलयुगी बेटा-बेटी, मां को भी उम्रकैद
'बाप को मारकर लाश के टुकड़े बाल्टियों में भरे', सूली पर लटकाए जाएंगे कलयुगी बेटा-बेटी, मां को भी उम्रकैद
Advertisement

वीडियोज

Khan Sir Controversy: What happened inside the courtroom today regarding Khan Sir's case? | Patna Coaching Firing
Iran-US-Israel War Update: हूती विद्रोहियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला | Trump| Middle East Crisis
Sansani : रील पर गोल्ड चैलेंज...चोरों ने कहा चैलेंज कबूल है | Crime News
Mahadangal: हारे तो 'INDIA' के सहारे! | INDIA Bloc Meeting | Rahul Gandhi | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: इंडिया गठबंधन की एकजुटता का सबसे सटीक विश्लेषण! | INDIA Bloc Meeting | TMC | News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
समंदर में भारतीय जहाज पर हमला, भारत की अपील पर ओमान ने तुंरत लिया बड़ा एक्शन, ऐसे बचाई इंडियंस की जान
समंदर में भारतीय जहाज पर हमला, भारत की अपील पर ओमान ने तुंरत लिया बड़ा एक्शन, ऐसे बचाई इंडियंस की जान
बिहार
कोचिंग सेंटर पर हमला मामले में खान सर को बड़ी राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर सुनाया फैसला
कोचिंग सेंटर पर हमला मामले में खान सर को बड़ी राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर सुनाया फैसला
इंडिया
'बाप को मारकर लाश के टुकड़े बाल्टियों में भरे', सूली पर लटकाए जाएंगे कलयुगी बेटा-बेटी, मां को भी उम्रकैद
'बाप को मारकर लाश के टुकड़े बाल्टियों में भरे', सूली पर लटकाए जाएंगे कलयुगी बेटा-बेटी, मां को भी उम्रकैद
क्रिकेट
क्या अभिषेक शर्मा कर रहे हैं माहिरा शर्मा को डेट? इंस्टाग्राम की 'सीक्रेट' पोस्ट से चर्चाएं तेज
क्या अभिषेक शर्मा कर रहे हैं माहिरा शर्मा को डेट? इंस्टाग्राम की 'सीक्रेट' पोस्ट से चर्चाएं तेज
बॉलीवुड
Bandar BO Day 4: मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
विश्व
ईरान-इजरायल में छिड़ी जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले - 'अगले दो हफ्तों में...'
ईरान-इजरायल में छिड़ी जंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले - 'अगले दो हफ्तों में...'
शिक्षा
NCC Maharashtra PM Internship: एनसीसी कैडेट्स के लिए नौकरी का बड़ा मौका, मुंबई-पुणे में लगेंगे प्लेसमेंट कैंप
एनसीसी कैडेट्स के लिए नौकरी का बड़ा मौका, मुंबई-पुणे में लगेंगे प्लेसमेंट कैंप
हेल्थ
भारत में ज्यादा चीनी, विदेश में बिना शुगर, बेबी फूड को लेकर नेस्ले की रिपोर्ट पर फिर बहस तेज
भारत में ज्यादा चीनी, विदेश में बिना शुगर, बेबी फूड को लेकर नेस्ले की रिपोर्ट पर फिर बहस तेज
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget