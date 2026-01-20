15 मिनट की धमकी पर घिरे AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी, हिंदुओं को धमकाने के आरोप में पुलिस शिकायत दर्ज
Akbaruddin Owaisi: शिकायत में कहा गया कि ओवैसी का यह रवैया न केवल असंवैधानिक है. इसका उद्देश्य समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना और नफरत फैलाना है, जो लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो सकता है.
महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान एक बार फिर विवादित बयानबाजी को लेकर तेलंगाना में AIMIM के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को निशाने पर लिया गया है. एक शिकायतकर्ता की ओर से ओवैसी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें उन पर हिंदू समुदाय को लगातार धमकी देने और अपने कुख्यात ‘15 मिनट’ वाला बयान दोहराने का आरोप लगाया गया है. यह शिकायत हाल ही में एक सार्वजनिक रैली के दौरान दिए गए उनके भाषण के संदर्भ में सामने आई है.
AIMIM विधायक ने महाराष्ट्र में दिया भड़काऊ बयान
जानकारी के अनुसार, AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए वह पुराना और भड़काऊ बयान फिर से दे डाला, जिसे पहले भी काफी विवाद का सामना करना पड़ा था. शिकायतकर्ता का कहना है कि यह टिप्पणी किसी खास धर्म विशेष के लोगों को डराने-धमकाने और उनकी भावनाओं को भड़काने का प्रयास है.
शिकायत में यह भी कहा गया है कि ओवैसी का यह रवैया न केवल असंवैधानिक है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना और नफरत फैलाना है, जो लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो सकता है.
कानून की नजर में कोई भी ऊपर नहीं- शिकायतकर्ता
शिकायतकर्ता ने पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि ऐसी धमकियों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. उन्होंने तर्क दिया है कि अगर इस तरह के बयानों पर रोक नहीं लगाई गई, तो यह भविष्य में और अधिक उग्रवाद को बढ़ावा दे सकते हैं. उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कानून की नजर में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ऊपर नहीं है और उसे अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी होगी.
यह मामला राजनीतिक भाषणों की सीमा और चुनावी जिम्मेदारी पर एक बार फिर सवाल खड़े करता है. अब सभी की निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं कि क्या वे इस शिकायत के आधार पर ओवैसी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए इस संवेदनशील मामले को संभाल पाते हैं या नहीं.
