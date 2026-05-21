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प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री शाह को 'गद्दार' बताने वाले बयान पर राहुल गांधी की मुसीबत, दिल्ली में दर्ज हो गई शिकायत
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत की गई है. बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रवक्ता अभिषेक दुबे ने दिल्ली पुलिस से राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. दुबे ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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Source: IOCL