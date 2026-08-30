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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशुद्धिकरण विवाद: राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत, जातिवादी टिप्पणी का आरोप

शुद्धिकरण विवाद: राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत, जातिवादी टिप्पणी का आरोप

शिकायतकर्ता अमित कुमार का आरोप है कि राहुल गांधी ने उनके खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 30 Aug 2026 07:26 PM (IST)
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उत्तराखंड के हल्द्वानी में श्री राम सेना के अमित कुमार ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोतवाली में एक शिकायत दर्ज कराई है. अमित कुमार का आरोप है कि राहुल गांधी ने उनके खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए. इस मामले पर हल्द्वानी पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है.

पुलिस फिलहाल इस शिकायत की जांच कर रही है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद श्री राम सेना के सदस्यों ने वहां 'शुद्धिकरण हवन' किया था, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी.

शुद्धिकरण विवाद पर श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास के सदस्य विनोद आर्य (शुद्धिकरण करान वाले) ने कहा, '...सनातन परंपरा के अनुयायी के रूप में, यह मेरा प्राथमिक अधिकार और कर्तव्य है कि मैं उस स्थान की स्वच्छता सुनिश्चित करूं जहां भगवान श्री राम की पूजा की जाती है और जहां विभिन्न धार्मिक समारोह आयोजित होते हैं. मैं स्वयं दलित हूं और इस गतिविधि के दौरान मेरे साथ दलित समुदाय के अन्य भाई भी थे.'

आर्य ने आगे कहा, 'हमने निश्चित रूप से कुछ भी गलत नहीं किया. अब इस तथ्य के बावजूद कि हम दलित हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मामले दर्ज करने की मांग कर रहे हैं. हम राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं. हम उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे कार्यों के लिए हम पर अनुचित दबाव डाला जा रहा है, हमारी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है.'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 30 Aug 2026 07:19 PM (IST)
Tags :
Haldwani RAHUL GANDHI MALLIKARJUN KHARGE CONGRESS
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