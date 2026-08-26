'तीन मांग अब भी...', CJP ने सरकार को दे दिया अल्टीमेटम

कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी में है. उसने 5 सितंबर को शांतिपूर्ण मार्च का ऐलान किया. इससे पहले सीजेपी ने सरकार को फिर से अल्टीमेटम दिया है. उसने कहा है कि हमने अपने 25 जुलाई के प्रदर्शन को इसलिए रोका था, जिससे सभी मांगों को माना जाए, लेकिन अभी भी तीन मांगें पूरी नहीं हुई हैं. सीजेपी ने इसको लेकर बुधवार (26 जुलाई) को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है.

सीजेपी ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, 'हमने एक महीने पहले 25 जुलाई को प्रदर्शन को रोक दिया था, जिससे हमारी सभी मांगों को माना जाए, लेकिन अभी भी तीन मांगें अधूरी हैं. छात्रों के परिवारों को मुआवजा, छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं और एफआईआर वापसी, दिल्ली पुलिस और आरएएफ की माफी.'

सीजेपी ने आगे लिखा, 'ब्लैक मंडे रिकॉर्ड में लाठी, आंसू गैस और पेलेट गन से लेकर प्रदर्शनकारियों पर बिना बैज वाले लोगों के हमलों तक, कार्रवाई का रिकॉर्ड है. इसमें जवाबदेही की हमारी मांग के केंद्र में 11 ऐसे सवाल भी हैं जिनका जवाब नहीं मिला. हर गुजरते दिन के साथ, इन सवालों को नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है और जवाबों की मांग और मजबूत होती जा रही है.'

सब याद रखा जाएगा!



A month ago, on 25th July, we called off the protest after being assured that all four demands would be met.



Three still remain pending:



- Compensation for families of students

- Withdraw FIRs and no action against student protesters

- RAF & Delhi Police… pic.twitter.com/kzxcEjhwTV — Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) August 26, 2026

5 सितंबर को क्या करने वाली है सीजेपी

सीजेपी ने 5 सितंबर को नई दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकालने का देशव्यापी आह्वान किया है. पार्टी ने भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने 25 जुलाई को युवाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं किया. 5 सितंबर को होने वाला यह शांतिपूर्ण मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर जाएगा.

इस मार्च का नेतृत्व NEET परीक्षा से जुड़े मामलों में जान गंवाने वाले छात्रों और पुलिस की बर्बरता के शिकार लोगों के परिवार करेंगे. इसमें देश भर से छात्रों, युवा संगठनों और युवा नागरिकों के शामिल होने की उम्मीद है.

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