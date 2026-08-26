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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'तीन मांग अब भी...', CJP ने सरकार को दे दिया अल्टीमेटम

'तीन मांग अब भी...', CJP ने सरकार को दे दिया अल्टीमेटम

कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि सरकार ने अभी भी तीन मांगों को नहीं माना है. उसने अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 26 Aug 2026 12:55 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी में है. उसने 5 सितंबर को शांतिपूर्ण मार्च का ऐलान किया. इससे पहले सीजेपी ने सरकार को फिर से अल्टीमेटम दिया है. उसने कहा है कि हमने अपने 25 जुलाई के प्रदर्शन को इसलिए रोका था, जिससे सभी मांगों को माना जाए, लेकिन अभी भी तीन मांगें पूरी नहीं हुई हैं. सीजेपी ने इसको लेकर बुधवार (26 जुलाई) को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है.

सीजेपी ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, 'हमने एक महीने पहले 25 जुलाई को प्रदर्शन को रोक दिया था, जिससे हमारी सभी मांगों को माना जाए, लेकिन अभी भी तीन मांगें अधूरी हैं. छात्रों के परिवारों को मुआवजा, छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं और एफआईआर वापसी, दिल्ली पुलिस और आरएएफ की माफी.'

सीजेपी ने आगे लिखा, 'ब्लैक मंडे रिकॉर्ड में लाठी, आंसू गैस और पेलेट गन से लेकर प्रदर्शनकारियों पर बिना बैज वाले लोगों के हमलों तक, कार्रवाई का रिकॉर्ड है. इसमें जवाबदेही की हमारी मांग के केंद्र में 11 ऐसे सवाल भी हैं जिनका जवाब नहीं मिला. हर गुजरते दिन के साथ, इन सवालों को नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है और जवाबों की मांग और मजबूत होती जा रही है.' 

5 सितंबर को क्या करने वाली है सीजेपी

सीजेपी ने 5 सितंबर को नई दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकालने का देशव्यापी आह्वान किया है. पार्टी ने भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने 25 जुलाई को युवाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं किया. 5 सितंबर को होने वाला यह शांतिपूर्ण मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर जाएगा.

इस मार्च का नेतृत्व NEET परीक्षा से जुड़े मामलों में जान गंवाने वाले छात्रों और पुलिस की बर्बरता के शिकार लोगों के परिवार करेंगे. इसमें देश भर से छात्रों, युवा संगठनों और युवा नागरिकों के शामिल होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें : ईरान का भारत को झटका देने वाला फैसला, हॉर्मुज से बैन किए दो जहाज!

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 26 Aug 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
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