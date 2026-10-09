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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाट्रेनों से लेकर मेट्रो और शराब की दुकानों तक...CJP प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली में क्या-क्या हो गया बंद?

ट्रेनों से लेकर मेट्रो और शराब की दुकानों तक...CJP प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली में क्या-क्या हो गया बंद?

कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली में सुरक्षा सख्त कर दी गई है. ट्रेनें रद्द करने से लेकर मेट्रो स्टेशन बंद करने तक कई बदलाव किए गए हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 09 Oct 2026 03:56 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाली है. सीजेपी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है. सीजेपी के प्रदर्शन से पहले कई बदलाव कर दिए गए हैं. ट्रेन से लेकर शराब बंद तक कई पाबंदियां लगाई हैं. आइए आपको बताते हैं प्रोटेस्ट से पहले क्या क्या बदलाव किए गए हैं.

प्रोटेस्ट को देखते हुए दिल्ली के चप्पे-चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है. वहीं दिल्ली पुलिस ने सीजेपी को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी है.

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दिल्ली में सख्त सुरक्षा
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष पहले से ही दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है. अब सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा सख्त कर दी गई है. पूरी दिल्ली में 23 हजार से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है. शनिवार को शहर में किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए प्रदर्शन किया गया है.

ट्रेनें रद्द
प्रदर्शन के चलते रेलवे ने नई दिल्ली से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक सभी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेंगी. दिल्ली आने-जाने वाली 28 ट्रेनों को रद्द किया गया है.

57 मेट्रो स्टेशन भी बंद रहेंगे
विरोध-प्रदर्शनों और बेकाबू भीड़ के जमा होने की आशंका को देखते हुए 9 अक्टूबर को रात 9:00 बजे से लेकर 10 अक्टूबर को हालात सामान्य होने तक दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशनों के एंट्री/एक्जिट गेट बंद किए जा सकते हैं.

शराब की दुकानें रहेंगी बंद

दिल्ली एक्साइज विभान ने गुरुवार शाम को अहम आदेश जारी किया था. आदेश के अनुसार दिल्ली में दो दिन यानी 9-10 अक्टूबर को शराब की दुकानें बंग रहेंगी. दो दिन दिल्ली में L6, L6FG, L8, L10, L8 और L14 लाइसेंस वाली सारी रिटेल दुकानें बंद रहेंगी. इसका मतलब ये हुआ कि दो दिनों तक दिल्ली की सभी सरकारी और प्राइवेट दुकानें बंद रहेंगी.

ये भी पढ़ें: रेजीनगर उपचुनाव: वोटर्स से ज्यादा BJP को मिले वोट? अभिषेक बनर्जी ने लगाया आरोप

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 09 Oct 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
Train Metro CJP Cockroach Janta Party
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