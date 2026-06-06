दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रोटेस्ट से पहले विदेश मंत्रालय (MEA) से अभिजीत दीपके को लेकर एक सवाल पूछा गया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से पूछा गया कि क्या अमेरिकी अधिकारियों ने अभिजीत दीपके के डिपोर्टेशन या वीज़ा के गलत इस्तेमाल को लेकर भारत को कोई जानकारी दी है. यह सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि अटकलें लगाई जा रही थीं कि दीपके आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले बड़े CJP प्रदर्शन के लिए भारत लौट सकते हैं.

इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मामले में उन्हें किसी तरह की जानकारी नहीं है. इसी दौरान सरकार ने यह भी बताया कि साल 2026 में अब तक अमेरिका से 1,076 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया है, जबकि पिछले साल यह संख्या 3,567 थी. प्रवक्ता ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच माइग्रेशन और लोगों की आवाजाही को लेकर बातचीत चल रही है. इसमें ध्यान इस बात पर है कि अवैध प्रवासन को कैसे रोका जाए और कानूनी यात्रा और कामकाज पर कोई गलत असर न पड़े

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CJP बड़े प्रदर्शन की तैयारी में

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आज अपने पहले बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है. यह एक व्यंग्यात्मक (सटायरिकल) संगठन है, जिसने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी थी. इस प्रदर्शन का ऐलान अभिजीत दीपके ने किया था. उन्होंने देशभर के छात्रों, अभिभावकों और युवाओं से इसमें शामिल होने की अपील की है. यह प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं, जैसे NEET-UG पेपर लीक और CBSE की परीक्षा सिस्टम में गड़बड़ियों के खिलाफ बताया जा रहा है और इसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की गई है.

आधिकारिक अनुमति नहीं मांगी गई-दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस के अनुसार अभी तक इस प्रदर्शन के लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं मांगी गई है. हालांकि पहले की रिपोर्ट्स में कहा गया था कि आयोजक सुबह 9 बजे प्रदर्शन शुरू करने से पहले पुलिस से अनुमति लेने की कोशिश करेंगे. प्रदर्शन से एक दिन पहले CJP के प्रवक्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की और कहा कि यह आंदोलन प्यार और शांति के साथ किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रदर्शन अपनी आवाज उठाने और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के लिए है.

अभिजीत दीपके ने अमेरिका छोड़ दिया

अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के रहने वाले हैं. उन्होंने पुणे से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है और हाल ही में बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में मास्टर्स पूरा किया है. उन्होंने CJP की शुरुआत तब की, जब एक टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ, जिसमें बेरोजगार युवाओं को लेकर कही गई बातों पर चर्चा शुरू हुई थी. इसके बाद यह संगठन सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो गया.

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