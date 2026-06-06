हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP Protest: क्या अमेरिका ने अभिजीत दीपके के डिपोर्टेशन के बारे में बताया? दिल्ली में CJP के विरोध-प्रदर्शन से पहले सरकार से सवाल

CJP Protest: क्या अमेरिका ने अभिजीत दीपके के डिपोर्टेशन के बारे में बताया? दिल्ली में CJP के विरोध-प्रदर्शन से पहले सरकार से सवाल

CJP Protest: दिल्ली में CJP प्रदर्शन से पहले अभिजीत दीपके को लेकर सवाल उठा. हालांकि, इस बीच विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से डिपोर्टेशन की जानकारी से इनकार किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 06 Jun 2026 07:58 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रोटेस्ट से पहले विदेश मंत्रालय (MEA) से अभिजीत दीपके को लेकर एक सवाल पूछा गया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से पूछा गया कि क्या अमेरिकी अधिकारियों ने अभिजीत दीपके के डिपोर्टेशन या वीज़ा के गलत इस्तेमाल को लेकर भारत को कोई जानकारी दी है. यह सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि अटकलें लगाई जा रही थीं कि दीपके आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले बड़े CJP प्रदर्शन के लिए भारत लौट सकते हैं.

इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मामले में उन्हें किसी तरह की जानकारी नहीं है. इसी दौरान सरकार ने यह भी बताया कि साल 2026 में अब तक अमेरिका से 1,076 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया है, जबकि पिछले साल यह संख्या 3,567 थी. प्रवक्ता ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच माइग्रेशन और लोगों की आवाजाही को लेकर बातचीत चल रही है. इसमें ध्यान इस बात पर है कि अवैध प्रवासन को कैसे रोका जाए और कानूनी यात्रा और कामकाज पर कोई गलत असर न पड़े

ये भी पढ़ें: बंगाल में TMC को एक और झटका,  ममता बनर्जी के करीबी और पूर्व विधायक शौकत मोल्ला को NIA ने किया अरेस्ट

CJP बड़े प्रदर्शन की तैयारी में

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आज अपने पहले बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है. यह एक व्यंग्यात्मक (सटायरिकल) संगठन है, जिसने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी थी. इस प्रदर्शन का ऐलान अभिजीत दीपके ने किया था. उन्होंने देशभर के छात्रों, अभिभावकों और युवाओं से इसमें शामिल होने की अपील की है. यह प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं, जैसे NEET-UG पेपर लीक और CBSE की परीक्षा सिस्टम में गड़बड़ियों के खिलाफ बताया जा रहा है और इसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की गई है.

आधिकारिक अनुमति नहीं मांगी गई-दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस के अनुसार अभी तक इस प्रदर्शन के लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं मांगी गई है. हालांकि पहले की रिपोर्ट्स में कहा गया था कि आयोजक सुबह 9 बजे प्रदर्शन शुरू करने से पहले पुलिस से अनुमति लेने की कोशिश करेंगे. प्रदर्शन से एक दिन पहले CJP के प्रवक्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की और कहा कि यह आंदोलन प्यार और शांति के साथ किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रदर्शन अपनी आवाज उठाने और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के लिए है.

अभिजीत दीपके ने अमेरिका छोड़ दिया

अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के रहने वाले हैं. उन्होंने पुणे से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है और हाल ही में बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में मास्टर्स पूरा किया है. उन्होंने CJP की शुरुआत तब की, जब एक टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ, जिसमें बेरोजगार युवाओं को लेकर कही गई बातों पर चर्चा शुरू हुई थी. इसके बाद यह संगठन सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो गया.

ये भी पढ़ें: Cockroach Janta Party Protest: 'कोई हिंसा नहीं, पुलिसकर्मियों के लिए फूल और किताब', दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से पहले CJP की गाइडलाइंस

Published at : 06 Jun 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
MEA Abhijeet Dipke CJP Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CJP Protest: क्या अमेरिका ने अभिजीत दीपके के डिपोर्टेशन के बारे में बताया? दिल्ली में CJP के विरोध-प्रदर्शन से पहले सरकार से सवाल
क्या अमेरिका ने अभिजीत दीपके के डिपोर्टेशन के बारे में बताया? दिल्ली में CJP के विरोध-प्रदर्शन से पहले सरकार से सवाल
इंडिया
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, किन नेताओं को सौंपी सीट जिताने की जिम्मेदारी?
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, किसे सौंपी सीट जिताने की जिम्मेदारी?
इंडिया
BJP छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने नई पार्टी का किया ऐलान, CM थलापति विजय को लेकर दिया बड़ा बयान
BJP छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने नई पार्टी का किया ऐलान, CM थलापति विजय को लेकर दिया बड़ा बयान
इंडिया
बंगाल में TMC को एक और झटका,  ममता बनर्जी के करीबी और पूर्व विधायक शौकत मोल्ला को NIA ने किया अरेस्ट
बंगाल में TMC को एक और झटका,  ममता बनर्जी के करीबी और EX-MLA शौकत मोल्ला को NIA ने किया अरेस्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ब्रेकअप का खूनी दरिंदा ! | Mohali Punjab | Crime News
Khan Sir Controversy: 'गोली कांड' में खान सर फंस गए! | Roshan Anand | Coaching Firing | Bihar News
Khan Sir Controversy | Janhit: कोचिंग वाले लड़ रहे...पढ़ने वाले 'मर' रहे! | Coaching Firing | Bihar
Bharat Ki Baat: कमलेश बिंद एनकाउंटर पर महा-संग्राम! | Vineet Rai | Encounter News | UP News
India GDP Growth | Sandeep Chaudhary: GDP ग्रोथ का सबसे सटीक विश्लेषण | RBI | Economy | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में TMC को एक और झटका,  ममता बनर्जी के करीबी और पूर्व विधायक शौकत मोल्ला को NIA ने किया अरेस्ट
बंगाल में TMC को एक और झटका,  ममता बनर्जी के करीबी और EX-MLA शौकत मोल्ला को NIA ने किया अरेस्ट
बिहार
पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू यादव ने अपनी सारी सुरक्षा वापस की, अब बिना सिक्योरिटी के रहेंगे
राबड़ी देवी और लालू यादव ने अपनी सारी सुरक्षा वापस की, अब बिना सिक्योरिटी के रहेंगे
इंडिया
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, किन नेताओं को सौंपी सीट जिताने की जिम्मेदारी?
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, किसे सौंपी सीट जिताने की जिम्मेदारी?
क्रिकेट
IND vs AFG Live Streaming: आज कितने बजे से शुरू होगा भारत-अफगानिस्तान टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप देखें लाइव मैच
आज कितने बजे से शुरू होगा IND vs AFG टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप देखें लाइव मैच
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन के पास है कुल कितने बीघा जमीन? अयोध्या, अलीबाग और गुजरात तक फैली है अरबों की प्रॉपर्टी
अमिताभ बच्चन के पास है कुल कितने बीघा जमीन? अयोध्या, अलीबाग और गुजरात तक फैली है अरबों की प्रॉपर्टी
विश्व
दुनिया में भारत का वर्चस्व, चीन बड़ा खिलाड़ी, पुतिन ने ट्रंप को चेताया- तेल की कीमतें बढ़ी तो US की बादशाहत...
दुनिया में भारत का वर्चस्व, चीन बड़ा खिलाड़ी, पुतिन ने ट्रंप को चेताया- तेल की कीमतें बढ़ी तो US की बादशाहत...
शिक्षा
Explained: पेपर लीक का लंबा इतिहास लेकिन सजा सीमित क्यों? कैसे कुछ ही आरोपी पहुंचते कटघरे और ज्यादातर बच निकलते
पेपर लीक का लंबा इतिहास लेकिन सजा सीमित क्यों? कैसे कुछ आरोपी पहुंचते कटघरे और ज्यादातर बच जाते
हेल्थ
Pneumonia Vaccine: उम्र 50 पार और बार-बार रहता है खांसी-जुकाम? जान लें कब है निमोनिया वैक्सीन की जरूरत
उम्र 50 पार और बार-बार रहता है खांसी-जुकाम? जान लें कब है निमोनिया वैक्सीन की जरूरत
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget