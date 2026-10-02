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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP Mumbai Protest LIVE: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP का प्रदर्शन आज, दिल्ली मेट्रो के 11 स्टेशन बंद

CJP Mumbai Protest LIVE: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP का प्रदर्शन आज, दिल्ली मेट्रो के 11 स्टेशन बंद

कांग्रेस समेत विपक्ष की सभी पार्टियां दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे. वहीं आज मुंबई में कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय  | Updated at : 02 Oct 2026 08:51 AM (IST)

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Key Events
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चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लाइव अपडेट्स
Source : IANS

Background

विपक्ष ने निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. विपक्ष शुक्रवार (2 अक्तूबर) को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है. दूसरी ओर कॉकरोच जनता पार्टी मुंबई में प्रोटेस्ट के लिए तैयार है. सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी और इस्तीफा न देने पर प्रदर्शन का ऐलान किया था. कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर अटैक कर रहे हैं.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. कई राजनीतिक पार्टियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से नई दिल्ली इलाके में BNS की धारा 163 लगी हुई है. दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि पूरे इलाके में किसी भी तरीके के प्रदर्शन को इजाजत नहीं दी गई है. जंतर मंतर पर अंदर जाने की इजाजत फिलहाल किसी को नहीं दी जा रही है. 

सीजेपी ने मुंबई में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है. अभिजीत दीपके ने इस पर कहा था, 'कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन शुरू हो रहा है. देशभर में आंदोलन करेंगे. इसके बाद जंतर-मंतर पर बैठेंगे और जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा. ज्ञानेश कुमार गद्दार हैं. 2025 की SIR की सूची को फ्रीज किया जाए. कोई भी चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाए, वह पारदर्शी होना चाहिए.13 करोड़ जिन मतदाताओं के नाम डिलीट किए गए हैं, वे सभी सड़क पर उतरेंगे.' 

08:51 AM (IST)  •  02 Oct 2026

Delhi Protest: डीसीपी ने बताया दिल्ली में कितनी सख्ती?

नई दिल्ली के DCP सचिन शर्मा ने न्यूज़ एजेंसियों से कहा कि नई दिल्ली में BNSS की धारा 163 लागू है और विरोध प्रदर्शन, मार्च या ऐसी ही दूसरी गतिविधियों की इजाजत नहीं है. एहतियाती इंतज़ाम किए गए हैं और सभी से अपील है कि वे कानून का पालन करें और पुलिस का सहयोग करें. धारा 163 लागू होने की वजह से लोगों को सलाह दी जाती है कि वे विरोध प्रदर्शन के लिए इस इलाके में न आएं. सड़कों और मेट्रो सेवाओं के बारे में ज़रूरी सर्कुलर, नोटिफिकेशन और जन-जागरूकता संदेश जारी किए जा रहे हैं."

08:29 AM (IST)  •  02 Oct 2026

CJP Mumbai Protest LIVE: मुंबई-दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन

चुनाव आयोग के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. मुंबई में भी शिवाजी पार्क और उसके आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

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Delhi Protest CJP Election Commission INDIA SIR
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