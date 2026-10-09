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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादीपक बालियान को देर रात पुलिस ने उठाया, CJP बोली- 'क्या हम इमरजेंसी...'

दीपक बालियान को देर रात पुलिस ने उठाया, CJP बोली- 'क्या हम इमरजेंसी...'

कॉकरोच जनता पार्टी 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाली है. प्रदर्शन से पहले राजस्थान पुलिस ने CJP नेशनल ऑर्गनाइजेशन के सह-प्रभारी दीपक बालियान को हिरासत में ले लिया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 09 Oct 2026 09:02 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के संगठन सह-प्रभारी दीपक बालियान को उनके घर से राजस्थान पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर दीपक को हिरासत में लेने का दावा किया है. सीजेपी ने कहा है कि दीपक को पुलिस ने पीटा भी है.

सीजेपी ने ये भी दावा किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर होने वाले मार्च से पहले देशभर से 10 हजार से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है.

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ये तानाशाही है
सीजेपी ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह इस सरकार का पूरी तरह से तानाशाही वाला चेहरा है. आरोप है कि राजस्थान पुलिस ने CJP नेशनल ऑर्गनाइजेशन के सह-प्रभारी दीपक बालियान को घसीटा, पीटा और हिरासत में लेकर किसी अज्ञात जगह पर ले गई. क्या हम इमरजेंसी की कगार पर हैं? इसके साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया गया है.

आशुतोष रांका ने दी थी जानकारी
दीपक के हिरासत में लिए जाने के बाद आशुतोष रांका ने पोस्ट शेयर किया था. उन्होंने लिखा, ''बहुत मजेदार. मुझे अभी पता चला है कि राजस्थान पुलिस ने दीपक बालियान को धारा 151 के तहत "शांति भंग" के आरोप में गिरफ्तार किया है. यानी राजस्थान पुलिस ने दीपक को "शांति भंग" के आरोप में उनके अपने ही घर से गिरफ्तार किया. राजस्थान पुलिस ने पुलिसिंग के नए मानक स्थापित किए हैं.'' दीपक को देर रात रिहा कर दिया गया है. आशुतोष ने इसके अपडेट दिया है. उन्होंने लिखा, दीपक बालियान को देर रात रिहा कर दिया गया. राजस्थान पुलिस उन्हें 100 किलोमीटर तक घुमाती रही, लेकिन आखिर में उन्हें उनके घर वापस छोड़ना ही पड़ा. कुछ हदें पार नहीं की जानी चाहिए, और अच्छी बात है कि राजस्थान पुलिस को आखिरकार यह बात समझ आ गई.

बता दें 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन होने वाला है. दिल्ली से पहले सीजेपी मुंबई और बेंगलुरु में भी प्रदर्शन कर चुकी है. 2 अक्टूबर को मुंबई और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में प्रोटेस्ट हुआ है.

ये भी पढ़ें: 'कांग्रेस को अब विदेशी अरबपति से प्यार क्यों?' मस्क के समर्थन पर भड़की BJP

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 09 Oct 2026 09:02 AM (IST)
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