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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाRahul Gandhi Birthday: राहुल गांधी के बर्थडे पर कॉकरोच जनता पार्टी का रिएक्शन, कहा- 'हम चाहते हैं कि आप...'

Rahul Gandhi Birthday: राहुल गांधी के बर्थडे पर कॉकरोच जनता पार्टी का रिएक्शन, कहा- 'हम चाहते हैं कि आप...'

Rahul Gandhi Birthday: राहुल गांधी आज अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर कॉकरोच जनता पार्टी ने भी बधाई देते हुए युवाओं की आवाज उठाने की अपील की.

Written By : ऋषि कांत |  Updated at : 19 Jun 2026 03:30 PM (IST)
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लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं. बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी से जेएमएम तक के नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं. कॉकरोच जनता पार्टी ने भी राहुल गांधी को बर्थडे विश करते हुए बड़ी मांग की है. कॉकरोच जनता पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे आपको लंबी और खुशहाल ज़िंदगी दें. हमें उम्मीद है कि आप संसद में युवाओं की आवाज उठाएंगे.'

राहुल गांधी भारतीय राजनीति के प्रमुख चेहरों में से एक हैं और वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं. उनके जन्मदिन पर अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं भेजीं और उनके स्वस्थ एवं लंबे जीवन की कामना की.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की.लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी शुक्रवार को 56 वर्ष के हो गए. मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं. उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं.

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About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
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Published at : 19 Jun 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi CJP Breaking News Abp News CONGRESS
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