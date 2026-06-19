राहुल गांधी के बर्थडे पर कॉकरोच जनता पार्टी का रिएक्शन, कहा- 'हम चाहते हैं कि आप...'

लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं. बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी से जेएमएम तक के नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं. कॉकरोच जनता पार्टी ने भी राहुल गांधी को बर्थडे विश करते हुए बड़ी मांग की है. कॉकरोच जनता पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे आपको लंबी और खुशहाल ज़िंदगी दें. हमें उम्मीद है कि आप संसद में युवाओं की आवाज उठाएंगे.'

राहुल गांधी भारतीय राजनीति के प्रमुख चेहरों में से एक हैं और वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं. उनके जन्मदिन पर अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं भेजीं और उनके स्वस्थ एवं लंबे जीवन की कामना की.

Heartiest birthday wishes to Leader of Opposition, Lok Sabha, Shri @RahulGandhi.



I pray to God to bless you with long and happy life.



I expect to you to raise the voice of youths in parliament. pic.twitter.com/AsbRsDWS3t — Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) June 19, 2026

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की.लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी शुक्रवार को 56 वर्ष के हो गए. मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं. उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं.

Best wishes to the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi Ji on his birthday. Praying for his good health and long life. @RahulGandhi — Narendra Modi (@narendramodi) June 19, 2026 ’’



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