कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सदस्यों ने शनिवार को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया. सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हाई अलर्ट पर रही. चप्पे-चप्पे पर दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के जवान तैनात रहे. सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके सुबह करीब आठ बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से वह सीधे जंतर-मंतर के लिए रवाना हुए.

सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता के लिए अर्द्धसैनिक बलों की लगभग 40 कंपनियों को तैनात किया गया है. विभिन्न जिलों के संयुक्त पुलिस आयुक्तों, पुलिस उपायुक्तों, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्तों और सहायक पुलिस उपायुक्तों सहित वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए ‘फील्ड ड्यूटी’ सौंपी गई है.



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संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी

संवेदनशील स्थानों पर कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था की गई है. साथ ही मध्य दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी के अन्य रणनीतिक बिंदुओं की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों की जांच तेज कर दी गई. अधिकारियों ने बताया कि एहतियात के तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और ‘फील्ड यूनिट’ को सतर्क रहने के निर्देश दिए.

दिल्ली पुलिस की हर जगह पैनी नजर

अधिकारियों ने बताया कि विशेष शाखा सभी जिलों में हो रही गतिविधियों पर नजर रख रही है ताकि कोई भी विरोध प्रदर्शन की आड़ में सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने का प्रयास नहीं कर सके. प्रदर्शनकारियों से जुड़ी सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है. सूत्रों के अनुसार, पुलिस निजी कैब सेवा प्रदाता कंपनियों के संपर्क में है ताकि आवागमन के तरीके का आकलन किया जा सके और जंतर-मंतर एवं आसपास के क्षेत्रों की ओर वाहन की बुकिंग में किसी भी असामान्य वृद्धि पर नजर रखी जा सके.

जंतर-मंतर पहुंचे दीपके

दीपके दिल्ली पहुंचने के बाद संसद मार्ग थाने जाने के बजाय सीधे जंतर-मंतर पहुंचे. सीजेपी ने अपने समर्थकों से निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर इकट्ठा होने की अपील की थी. अधिकारियों ने बताया कि मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी तथा यात्रियों की सुगम आवाजाही और जनजीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं हो, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है. पुलिस ने कहा कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और स्थिति नियंत्रण में है. पिछले महीने एक अदालती सुनवाई के दौरान भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कुछ व्यक्तियों को ‘कॉकरोच’ (तिलचट्टा) और ‘परजीवी’ कहा था, जिस पर व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ यह अभियान अब एक संगठित ऑनलाइन मुहिम का रूप ले चुका है, जिसके बड़ी संख्या में ऑनलाइन ‘फॉलोअर’ हैं.



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