हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP Protest: पानी, बिजली बंद करने का ऑर्डर PM से आया या गृहमंत्री से? जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस से अभिजीत दीपके ने पूछा सवाल

CJP Protest: पानी, बिजली बंद करने का ऑर्डर PM से आया या गृहमंत्री से? जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस से अभिजीत दीपके ने पूछा सवाल

CJP Protest in Delhi: CJP अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस से कहा कि मैं जानता हूं कि आप आदेशों का उल्लंघन नहीं सकते हैं, इसलिए आप मुझे सिर्फ उनके नाम बता दीजिए, मैं उनसे खुद रिक्वेस्ट कर लूंगा.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 20 Jun 2026 11:50 PM (IST)
Preferred Sources

Cockroach Janta Party Protest: देश की राजधानी दिल्ली में स्थित जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का विरोध प्रदर्शन शनिवार (20 जून, 2026) को देर रात होने के बाद भी लगातार जारी है. सीजेपी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके और बड़ी संख्या में मौजूद उनके समर्थक थाली बजाकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इस बीच अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस प्रदर्शन की जगह (जंतर-मंतर) पर प्रदर्शनकारियों को खाना, पानी, स्ट्रीट लाइट और वॉशरूम तक जाने की अनुमति नहीं दे रही है.

अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस से क्या सवाल किया?

इसके साथ ही, सीजेपी अध्यक्ष ने विरोध प्रदर्शन के मंच से माइक पर बोलते हुए दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि क्या जंतर मंतर पर पानी, बिजली बंद करने का आदेश प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) से आया है या फिर गृह मंत्री (अमित शाह) से? इस सवाल को पूछते हुए दीपके ने अपने X प्लेटफॉर्म हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया है. जिसमें वो दिल्ली पुलिस के जवानों और अधिकारियों से पूछते नजर आ रहे हैं कि पानी रोकने और लाइट बंद करने का फरमान किसने दिया है. 

आपकी नौकरी नहीं जाएगी, ये मेरी जिम्मेदारी- दीपके

उन्होंने पुलिस से आगे कहा, ‘मैं जानता हूं कि आप उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं सकते हैं, इसलिए आप मुझे सिर्फ उनके नाम बता दीजिए, मैं उनसे खुद रिक्वेस्ट कर लूंगा.’ उन्होंने यहां तक कहा, ‘मैं आप लोगों के ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा. आप लोगों की ड्यूटी नहीं जाएगी, ये मेरी जिम्मेदारी है. आप सिर्फ उनके नाम बता दीजिए, कि क्या प्रधानमंत्री ने कहा है? गृह मंत्री ने कहा है? शिक्षा मंत्री ने कहा है? या फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आपलोगों से पानी और बिजली बंद करने को कहा है.’

दिल्ली पुलिस की दी हुई समयसीमा खत्म, फिर भी नहीं हट रहे प्रदर्शनकारी

दिल्ली पुलिस की तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए एक तय समयसीमा दी गई थी, जो कि खत्म हो गई, लेकिन सीजेपी के समर्थकों का प्रदर्शन लगातार जारी है. रात के अंधेरे के बावजूद बड़ी संख्या में सीजेपी के प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर थाली पीटकर नारे लगा रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः डेढ़ लाख सीसीटीवी, 50 हजार+ जैमर, हर परीक्षा केंद्र पर 50 सुरक्षाकर्मी... नीट परीक्षा के लिए NTA ने क्या-क्या किए इंतजाम, जानें पूरी डिटेल

Published at : 20 Jun 2026 11:50 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar CJP Abhijeet Dipke CJP Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CJP Protest: पानी, बिजली बंद करने का ऑर्डर PM से आया या गृहमंत्री से? जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस से अभिजीत दीपके ने पूछा सवाल
पानी, बिजली बंद करने का ऑर्डर PM से आया या गृहमंत्री से? जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस से अभिजीत दीपके ने पूछा सवाल
इंडिया
International Yoga Day 2026: 10 लाख लोगों के साथ कोलकाता में करेंगे पीएम मोदी योगाभ्यास, रेड रोड पर होगा कार्यक्रम का आयोजन
10 लाख लोगों के साथ कोलकाता में करेंगे पीएम मोदी योगाभ्यास, रेड रोड पर होगा कार्यक्रम का आयोजन
इंडिया
डेढ़ लाख सीसीटीवी, 50 हजार+ जैमर, हर परीक्षा केंद्र पर 50 सुरक्षाकर्मी... नीट परीक्षा के लिए NTA ने क्या-क्या किए इंतजाम, जानें पूरी डिटेल
डेढ़ लाख सीसीटीवी, 50 हजार+ जैमर, हर परीक्षा केंद्र पर 50 सुरक्षाकर्मी... नीट परीक्षा के लिए NTA ने क्या-क्या किए इंतजाम, जानें पूरी डिटेल
इंडिया
राहुल गांधी से लेकर मोहन भागवत तक, अमिताभ से अखिलेश तक, कौन कौन लोग पहुंचे मुंबई की सबसे ताकतवर शादी पार्टी में
राहुल गांधी से लेकर मोहन भागवत तक, अमिताभ से अखिलेश तक, कौन कौन पहुंचा सबसे ताकतवर शादी में
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya | Shastrarth: रामलला के दरबार में किसने की आस्था से सौदेबाजी?
Yoga Day 2026: योग दिवस पर बाबा रामदेव ने विशाखापट्टनम में रच दिया इतिहास! | Yoga Day 2026
DR. Aarambhi:😱Aarambhi ने Avantika को जड़ा जोरदार थप्पड़! क्या घरवालों के सामने खुलेगी पोल? #sbs
Bollywood News: 'कॉकटेल' रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर क्यों फूटा यूजर्स का गुस्सा? (20.06.26)
Shiv Sena UBT Crisis: 'शोले' का डायलॉग..' कु@त्ता-टाइगर' और भयंकर वार... शिंदे-उद्धव में आर-पार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
फिर होगा युद्ध? लेबनान में इजरायल के हमले से भड़का ईरान, बंद कर दिया होर्मुज
फिर होगा युद्ध? लेबनान में इजरायल के हमले से भड़का ईरान, बंद कर दिया होर्मुज
बिहार
BPSC Result: 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी, पहले ही प्रयास में भाई-बहन बने अधिकारी
BPSC Result: 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी, पहले ही प्रयास में भाई-बहन बने अधिकारी
क्रिकेट
क्या वैभव सूर्यवंशी को टारगेट कर रही है श्रीलंकाई टीम? फाइनल से पहले SL से मिल गया जवाब
क्या वैभव सूर्यवंशी को टारगेट कर रही है श्रीलंकाई टीम? फाइनल से पहले SL से मिल गया जवाब
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 BO Collection: 10 करोड़ में 602% प्रॉफिट कमाने के बाद मराठी की चौथी बड़ी हिट बनी 'देऊळ बंद 2'
बॉक्स ऑफिस: 10 करोड़ में 602% प्रॉफिट कमाने के बाद मराठी की चौथी बड़ी हिट बनी 'देऊळ बंद 2'
इंडिया
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
हेल्थ
Healthy Heart Diet Tips : हार्ट पेशेंट्स को सुबह के नाश्ते में क्या खाना चाहिए, यहां देख लें पूरे हफ्ते की लिस्ट
हार्ट पेशेंट्स को सुबह के नाश्ते में क्या खाना चाहिए, यहां देख लें पूरे हफ्ते की लिस्ट
यूटिलिटी
देश के युवाओं के खातों में PM मोदी ने जारी किए 2400 करोड़ रुपए, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15000
देश के युवाओं के खातों में PM मोदी ने जारी किए 2400 करोड़ रुपए, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15000
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget