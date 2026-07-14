राहुल, विजय से जेपी नड्डा तक... NEET के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए CJP ने भेजा न्योता

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी, जोसेफ विजय से जेपी नड्डा तक... जंतर-मंतर पर नीट के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए CJP ने भेजा न्योता

राहुल गांधी, जोसेफ विजय से जेपी नड्डा तक... जंतर-मंतर पर नीट के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए CJP ने भेजा न्योता

CJP Protest at Jantar-Mantar: CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि हम सभी नेताओं से अपील करते हैं कि वे राजनीति से ऊपर उठकर युवाओं की आवाज के साथ अपनी आवाज को जोड़ें.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 14 Jul 2026 09:32 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में जारी प्रदर्शन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने देश के अलग-अलग राजनीतिक दलों और वैचारिक धाराओं के नेताओं को चिट्ठी लिखकर देश के युवाओं और सोनम वांगचुक के साथ एकजुटता दिखाने और समर्थन देने का अनुरोध किया है. सीजेपी ने जिन नेताओं को चिट्ठी लिखी है, उनमें राज्यसभा में सदन के नेता और पूर्व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, तमिलनाडु के सीएम सी. जोसेफ विजय से अलावा कई अन्य नेताओं का नाम शामिल है.

सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने दी जानकारी

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में सौरव दास ने लिखा, ‘9 और 10 जुलाई को अभिजीत दीपके और मैंने, सीजेपी की तरफ से कई राजनीतिक दलों और वैचारिक धाराओं के कई नेताओं को चिट्ठी लिखकर जंतर-मंतर आने और देश के युवाओं और सोनम जी के साथ एकजुटता दिखाने का आग्रह किया.’

उन्होंने कहा, ‘सोनम जी और भारी संख्या में युवा पिछले 25 दिनों से शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठे हैं. हमने अपने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात का भी अनुरोध किया. जिन नेताओं का चिट्ठी भेजे गए, उनकी पूरी लिस्ट शेयर की है. इसमें राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जी शामिल हैं. इन पत्रों से पहले भी और उसके बाद के दिनों में भी, लिस्ट में शामिल कई राजनीतिक नेताओं और उनके पार्टी के सदस्यों ने हमारे युवा आंदोलन का समर्थन किया है. कई नेता जंतर-मंतर आए, जबकि कुछ ने हमारे प्रतिनिधिमंडल को चर्चा के लिए आमंत्रित किया. भारत के युवाओं के साथ खड़े होने के लिए हम उन सभी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं.’

किन-किन नेताओं को CJP ने भेजी चिट्ठी

सीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है, उनमें अलग-अलग पार्टियों के कुल 20 नेताओं के नाम है. उनमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, डीएमके सांसद कनिमोझी, डीएमके सांसद तिरुचि शिवा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सपा सांसद राम गोपाल यादव, टीडीपी सांसद लवु श्री कृष्णा देवरायलु, जदयू सांसद संजय कुमार झा, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत, राजद नेता तेजस्वी यादव, राजद सांसद मिसा भारती, YSRCP के सांसद पीवी मिधुन रेड्डी, एएसपी सांसद चंद्र शेखर आजाद, भाजपा सांसद जेपी नड्डा, भाजपा प्रमुख नितिन नबीन, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, तमिलनाडु के सीएम सी. जोसेफ विजय, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद अगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी का नाम शामिल है. 

किन मुद्दों को लेकर सीजेपी ने की अपील?

CJP प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, ‘हम एक बार फिर से सभी नेताओं से अपील करते हैं कि वे राजनीति से ऊपर उठकर युवाओं की आवाज के साथ अपनी आवाज को जोड़ें. यह आंदोलन पूरी एक पीढ़ी की तरफ से परीक्षा पेपर लीक, रिक्रटमेंट फेलयर और इस भ्रष्ट और चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था की वजह से जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों के लिए न्याय और मुआवजे की मांग का आंदोलन है.’ 

यह भी पढ़ेंः खाड़ी क्षेत्र में अब तक कितने भारतीयों की गई जान? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव के बीच भारत सरकार ने दी जानकारी

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 14 Jul 2026 09:32 PM (IST)
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