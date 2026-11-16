CJP ने बढ़ाया संगठन, 2 नए जोनल प्रभारी, 09 राज्यों में समन्वय समिति सदस्यों की जारी की लिस्ट

कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने नए संगठन सदस्यों का ऐलान कर दिया है. कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी है. इसमें उन्होंने दो नए जोनल इनचार्जों और उत्तर जोन के लिए दो समन्वय समिति सदस्यों और उत्तर पूर्व जोन के लिए 14 समन्वय समिति सदस्यों के नाम घोषित किए हैं. साथ ही 9 राज्यों के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति के सदस्यों के नाम भी घोषित किए हैं.

अपने संगठन की जानकारी देते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा कि "कॉकरोच जनता पार्टी की संगठनात्मक टीमों के नए सदस्यों से मिलिए. हम पूरे देश में एक मजबूत और अधिक सक्रिय संगठन बनाने की दिशा में काम करने के लिए उत्सुक हैं."

दो नए जोनल प्रभारी

CJP ने उत्तर जोन के लिए क्षितिज पगार और पश्चिम के जोन के लिए डॉ. विवेक सांगवान को नया इनचार्ज घोषित किया है. उत्तर जोन के लिए दो समन्वय समिति सदस्यों में मुहम्मद जुनैद और गीगरज जोरली के नाम घोषित किए गए.

राज्यों में समन्वय समिति सदस्य

साथ ही CJP ने 09 राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति सदस्यों की घोषणा की गई है. इन राज्यों में महाराष्ट्र के 15, राजस्थान के 05, हरियाणा के 06, उत्तर प्रदेश के 16, उत्तराखंड के 06, पश्चिम बंगाल के 12, जम्मू कश्मीर के 04, झारखंड के 14 और बिहार के 13 सदस्यों के नाम हैं.

पहली समिति में 12 सदस्य

इससे पहले 9 अगस्त 2026 को CJP की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के बाद 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम घोषित की गई थी. जिसमें अभिजीत दीपके को संस्थापक एवं राष्ट्रीय संयोजक, सौरव दास और आशुतोष रांका सह-संयोजक घोषित किए गए थे.

इनके अलावा अजिंक्य शिंदे को राष्ट्रीय संगठन प्रभारी, दीपक बालियान को संगठन और उत्तर क्षेत्र प्रभारी, रत्ना सिंह को कानूनी मामलों की प्रमुख, आफरीन नवाज़ – राष्ट्रीय सचिव, वैष्णवी गौड़ – रिसर्च एवं पॉलिसी प्रमुख और विजय मल्लंगी को मीडिया समन्वयक बनाया गया था.

हालांकि, CJP के नेताओं ने हमेशा से चुनाव लड़ने से मना किया है. लेकिन आगामी विधानसभा चुनावों में CJP के सदस्यों की भागीदारी पर सभी पार्टियों की नजर हो सकती है.