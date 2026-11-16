ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP ने बढ़ाया संगठन, 2 नए जोनल प्रभारी, 09 राज्यों में समन्वय समिति सदस्यों की जारी की लिस्ट

CJP ने बढ़ाया संगठन, 2 नए जोनल प्रभारी, 09 राज्यों में समन्वय समिति सदस्यों की जारी की लिस्ट

कॉकरोच जनता पार्टी ने 2 नए जोनल प्रभारियों के साथ दो जोन और 09 राज्यों के लिए समन्वय समिति सदस्यों की घोषणा की है. साथ ही आगे के लिए पूरे देश में सक्रिय और मजबूत संगठन बनाने के लिए उत्सुकता जताई है

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 16 Nov 2026 11:40 PM (IST)
Preferred Sources

कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने नए संगठन सदस्यों का ऐलान कर दिया है. कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी है. इसमें उन्होंने दो नए जोनल इनचार्जों और उत्तर जोन के लिए दो समन्वय समिति सदस्यों और उत्तर पूर्व जोन के लिए 14 समन्वय समिति सदस्यों के नाम घोषित किए हैं. साथ ही  9 राज्यों के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति के सदस्यों के नाम भी घोषित किए हैं. 

अपने संगठन की जानकारी देते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा कि "कॉकरोच जनता पार्टी की संगठनात्मक टीमों के नए सदस्यों से मिलिए. हम पूरे देश में एक मजबूत और अधिक सक्रिय संगठन बनाने की दिशा में काम करने के लिए उत्सुक हैं."

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
तेलंगाना में गहराते जल संकट पर BRS का CM रेवंत पर हमला, 'भगवान की कसम खाकर CM ने तोड़े वादे'
तेलंगाना में गहराते जल संकट पर BRS का CM रेवंत पर हमला, 'भगवान की कसम खाकर CM ने तोड़े वादे'
इंडिया
कांग्रेस का 5 चुनावी राज्यों में स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान, UP में अजय माकन को बड़ी जिम्मेदारी
कांग्रेस का 5 चुनावी राज्यों में स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान, UP में अजय माकन को बड़ी जिम्मेदारी
इंडिया
छठ पर अभिषेक बनर्जी की टिप्पणी पर चिराग पासवान का पलटवार, 'ये वही लोग हैं जो...'
छठ पर अभिषेक बनर्जी की टिप्पणी पर चिराग पासवान का पलटवार, 'ये वही लोग हैं जो...'
इंडिया
'मैंने गर्लफ्रेंड से कहा कि...', सोनिया गांधी की किताब की लॉन्चिंग में राहुल गांधी ने सुनाया भावुक किस्सा
'मैंने गर्लफ्रेंड से कहा कि...', सोनिया गांधी की किताब की लॉन्चिंग में राहुल गांधी ने सुनाया भावुक किस्सा

दो नए जोनल प्रभारी

CJP ने उत्तर जोन के लिए क्षितिज पगार और पश्चिम के जोन के लिए डॉ. विवेक सांगवान को नया इनचार्ज घोषित किया है. उत्तर जोन के लिए दो समन्वय समिति सदस्यों में मुहम्मद जुनैद और गीगरज जोरली के नाम घोषित किए गए. 

राज्यों में समन्वय समिति सदस्य

साथ ही CJP ने 09 राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति सदस्यों की घोषणा की गई है. इन राज्यों में महाराष्ट्र के 15, राजस्थान के 05, हरियाणा के 06, उत्तर प्रदेश के 16, उत्तराखंड के 06, पश्चिम बंगाल के 12, जम्मू कश्मीर के 04, झारखंड के 14 और बिहार के 13 सदस्यों के नाम हैं.

पहली समिति में 12 सदस्य

इससे पहले 9 अगस्त 2026 को CJP की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के बाद 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम घोषित की गई थी. जिसमें अभिजीत दीपके को संस्थापक एवं राष्ट्रीय संयोजक, सौरव दास और आशुतोष रांका सह-संयोजक घोषित किए गए थे. 

इनके अलावा अजिंक्य शिंदे को राष्ट्रीय संगठन प्रभारी, दीपक बालियान को संगठन और उत्तर क्षेत्र प्रभारी, रत्ना सिंह को कानूनी मामलों की प्रमुख, आफरीन नवाज़ – राष्ट्रीय सचिव, वैष्णवी गौड़ – रिसर्च एवं पॉलिसी प्रमुख और विजय मल्लंगी को मीडिया समन्वयक बनाया गया था.

हालांकि, CJP के नेताओं ने हमेशा से चुनाव लड़ने से मना किया है. लेकिन आगामी विधानसभा चुनावों में CJP के सदस्यों की भागीदारी पर सभी पार्टियों की नजर हो सकती है.

और पढ़ें

About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
Read More
Published at : 16 Nov 2026 11:40 PM (IST)
Tags :
CJP Cockroach Janta Party
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेलंगाना में गहराते जल संकट पर BRS का CM रेवंत पर हमला, 'भगवान की कसम खाकर CM ने तोड़े वादे'
तेलंगाना में गहराते जल संकट पर BRS का CM रेवंत पर हमला, 'भगवान की कसम खाकर CM ने तोड़े वादे'
इंडिया
कांग्रेस का 5 चुनावी राज्यों में स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान, UP में अजय माकन को बड़ी जिम्मेदारी
कांग्रेस का 5 चुनावी राज्यों में स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान, UP में अजय माकन को बड़ी जिम्मेदारी
इंडिया
छठ पर अभिषेक बनर्जी की टिप्पणी पर चिराग पासवान का पलटवार, 'ये वही लोग हैं जो...'
छठ पर अभिषेक बनर्जी की टिप्पणी पर चिराग पासवान का पलटवार, 'ये वही लोग हैं जो...'
इंडिया
'मैंने गर्लफ्रेंड से कहा कि...', सोनिया गांधी की किताब की लॉन्चिंग में राहुल गांधी ने सुनाया भावुक किस्सा
'मैंने गर्लफ्रेंड से कहा कि...', सोनिया गांधी की किताब की लॉन्चिंग में राहुल गांधी ने सुनाया भावुक किस्सा
Advertisement

वीडियोज

UP Elections 2027: Mathura से निकलेगा BJP की जीत का रास्ता? | CM Yogi | Janhit With Chitra Tripathi
UP Election 2027 Update | Congress की बड़ी बैठक, Akhilesh Yadav के साथ सीटों पर बनेगी बात?
UP Elections 2027: यूपी में सीट बंटवारे की रेस, 3 चेहरों की उलझन 1! | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Sandeep Chaudhary | सीट बंटवारे पर सियासी बवाल पर सटीक विश्लेषण | BJP | Sanjay Nishad | Seedha Sawal
UP Election 2027: Congress ने सौंपी 181 सीटों की लिस्ट..Rahul की डिमांड मानेंगे Akhilesh Yadav?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'शायद जिंदा न लौट सकूं...', इमरान खान का फिर छलका दर्द, जजों को लिखा ओपन लेटर, की ये मांग
'शायद जिंदा न लौट सकूं...', इमरान खान का फिर छलका दर्द, जजों को लिखा ओपन लेटर, की ये मांग
पंजाब
सोनिया के बुक लॉन्च में पहुंचे अमरिंदर सिंह कांग्रेस में होंगे शामिल? बोले- 'एक बार...'
सोनिया के बुक लॉन्च में पहुंचे अमरिंदर सिंह कांग्रेस में होंगे शामिल? बोले- 'एक बार...'
विश्व
PM मोदी को संस्कृत श्लोक सुनाते दिखे फिलीपींस के बच्चे, प्रधानमंत्री ने शेयर किया वीडियो
PM मोदी को संस्कृत श्लोक सुनाते दिखे फिलीपींस के बच्चे, प्रधानमंत्री ने शेयर किया वीडियो
क्रिकेट
PAK से फाइनल जीतकर बागेश्वर धाम पहुंचे आर्यवीर, पिता सहवाग और भाई भी साथ
PAK से फाइनल जीतकर बागेश्वर धाम पहुंचे आर्यवीर, पिता सहवाग और भाई भी साथ
बॉलीवुड
जनवरी 2027 में बॉक्स ऑफिस पर तबाही, 'महाकाली'-'गोलमाल 5' समेत 6 फिल्मों का महा-क्लैश
जनवरी 2027 में बॉक्स ऑफिस पर तबाही, 'महाकाली'-'गोलमाल 5' समेत 6 फिल्मों का महा-क्लैश
इंडिया
इटैलियन नेता के नारे को लेकर राहुल पर फायर हुए रिजिजू, 'खुद का मजाक बनवाया और देश को...'
इटैलियन नेता के नारे को लेकर राहुल पर फायर हुए रिजिजू, 'खुद का मजाक बनवाया और देश को...'
ऑटो
Upcoming Adventure Bikes: 2027 में मचेगा धमाल, Royal Enfield से Bajaj तक, आ रहीं 5 नई ADV Bikes
2027 में मचेगा धमाल, Royal Enfield से Bajaj तक, आ रहीं 5 नई ADV Bikes
हेल्थ
Teenage Pregnancy in Jharkhand: झारखंड में क्यों बढ़ी टीनएज प्रेग्नेंसी, शहरों के मुकाबले गांव आगे क्यों?
झारखंड में क्यों बढ़ी टीनएज प्रेग्नेंसी, शहरों के मुकाबले गांव आगे क्यों?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget