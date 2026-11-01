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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCM विजय ने तमिलनाडु दिवस की दी बधाई, लोगों से की ये बड़ी अपील

CM विजय ने तमिलनाडु दिवस की दी बधाई, लोगों से की ये बड़ी अपील

प्रधानमंत्री मोदी और CM जोसेफ विजय ने तमिलनाडु दिवस पर तमिल संस्कृति की सराहना करते हुए तमिलनाडु वासियों को बधाई दी हैं.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 01 Nov 2026 05:53 PM (IST)
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर को 'तमिलनाडु दिवस' के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं हैं. यह दिवस भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों के ऐतिहासिक पुनर्गठन की याद में मनाया जाता है.

मुख्यमत्री विजय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लोगों से राज्य की विशिष्ट पहचान और समृद्ध विरासत का उत्सव मनाने के साथ तमिल भाषा और क्षेत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले शहीदों की विरासत का सम्मान करने की अपील करता हूं. विजय ने कहा, ''राज्यों के भाषाई पुनर्गठन और तमिलनाडु के गठन के इस शुभ अवसर पर मैं अपने राज्य के विशिष्ट गौरव और ऐतिहासिक महिमा का उत्सव मनाता हूं और सभी को तमिलनाडु दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं.''

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प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया मंच 'X' पर एक पोस्ट कर तमिलनाडु दिवस की बधाई दी है. उन्होंने कहा कि "तमिलनाडु के मेहनती और उद्यमशील लोगों ने भारत की प्रगति में असाधारण योगदान दिया है.  उन्होंने कहा कि विनिर्माण, वाहन और कपड़ा उद्योग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और उभरते उद्योगों तक राज्य ने नवाचार, कौशल और औद्योगिक उत्कृष्टता के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है.

तमिल संस्कृति पर बोले पीएम

प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के लोगों को अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं पर गर्व है. तमिल संस्कृति ने देश की सभ्यतागत यात्रा को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया है. मोदी ने कहा, ''यह अवसर आने वाले समय में तमिलनाडु के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशियां, सफलता और नए अवसर लेकर आए.''

साल में 2 बार मनाया जाता है तमिलनाडु दिवस

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी मातृभाषा तमिल की रक्षा करने और तमिल भाषी क्षेत्रों को तमिलनाडु में शामिल कराने के लिए संघर्ष करने वाले शहीदों का इतिहास हमारी पहचान, अधिकारों और एकता के लिए हमेशा मार्गदर्शक बना रहेगा. उन्होंने कहा, ''इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन पर आइए, हम मातृ तमिल का गौरव लगातार बढ़ाने, तमिल लोगों की कला, संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने और अपने राज्य की सर्वोच्चता बनाए रखने का संकल्प लें.''

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विजय ने 18 जुलाई को घोषणा की थी कि TVK सरकार तमिलनाडु दिवस 1 नवंबर और 18 जुलाई, दोनों दिन मनाएगी. द्रविड़ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सी एन अन्नादुरई ने 18 जुलाई 1967 को राज्य का नाम तमिलनाडु रखा था और विधानसभा में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया था. जबकि मद्रास राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था.

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 01 Nov 2026 05:53 PM (IST)
Tags :
PM Modi CM Vijay
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