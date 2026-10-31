CM विजय का सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, दिवाली से पहले दिया तोहफा

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत इजाफे का ऐलान किया है. इसका फायदा पेंशनधारकों और पारिवारिक पेंशनभोगी भी मिलेगा. DA में 3 फीसदी बढ़ोतरी होने के बाद यह भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है. यह 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा.

विजय सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक तमिलनाडु के लगभग 16 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा. इससे राज्य के खजाने पर 1,858 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय पड़ेगा. सरकार ने कहा कि वह सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत इस संशोधन को लागू करने के लिए जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त धनराशि आवंटित करेगी.

यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई से प्रभावी रूप से 60 प्रतिशत से 63 प्रतिशत के इजाफे के बाद लिया गया है. तमिलनाडु ने भी अपने कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए इसी संशोधित दर और प्रारंभ तारीख को अपनाया है.

सीएम विजय ने किया ऐलान

सरकार ने कहा कि सरकारी कर्मचारी और शिक्षक प्रमुख भागीदार हैं, जो कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने दोनों में योगदान देते हैं. इन जिम्मेदारियों को पहचानते हुए और कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र की घोषणा के बाद संशोधन पर विचार किया और राज्य के कर्मचारियों के लिए उसी के मुताबिक बढ़ोतरी का आदेश दिया.

अधिसूचना में लाभार्थियों में पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को शामिल करने पर भी जोर दिया गया. इसमें कहा गया कि वित्तीय प्रतिबद्धता घोषणा में शामिल सभी चार समूहों के लिए सरकार की चिंता को दिखाती है.

दीपावली से पहले मिला तोहफा

दीपावली के पास त्योहार नजदीक है. सरकार ने कहा कि यह वृद्धि लाभार्थियों को त्योहार को अधिक खुशी से मनाने में मदद करेगी. यह घोषणा त्योहारी मौसम के उपाय में कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगी परिवारों के कल्याण को केंद्र में रखती है.

INDIA ब्लॉक के मॉक पार्लियामेंट में बरसीं महुआ मोइत्रा, CEC-RSS पर किया बड़ा हमला