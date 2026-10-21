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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'बांग्लादेश जैसे हालात भारत में...', रिजीम चेंज की बात पर क्या बोले CM शुभेंदु अधिकारी?

'बांग्लादेश जैसे हालात भारत में...', रिजीम चेंज की बात पर क्या बोले CM शुभेंदु अधिकारी?

रिजीम चेंज की मांग पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा है कि भारत में ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोग अचानक राष्ट्रपति भवन या संसद में घुस जाएं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 21 Oct 2026 10:31 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पीएम नरेंद्र मोदी की उस अपील का सपोर्ट किया है, जिसमें उन्होंने देश के हित में सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आने के लिए कहा था. शुभेंदु अधिकारी ने जोर देकर कहा कि देश में किसी भी सरकार को बदलने का एकमात्र सही तरीका लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया ही है. उन्होंने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों और चुनाव प्रक्रिया का सम्मान किया जाना बेहद जरूरी है. भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सरकार बदलने के लिए चुनाव का रास्ता ही अपनाया जाना चाहिए.

बांग्लादेश के मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोग अचानक राष्ट्रपति भवन या संसद में घुस जाएं. अगर ऐसा कुछ होता है, तो देश के 80 प्रतिशत लोग इसका विरोध करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है, वह देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ही कहा है.

पीएम मोदी ने की ये अपील
दिल्ली में 'विजयादशमी' के कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से एकजुट होकर देशहित में काम करने और लोगों की उम्मीदों को पूरा करने का आग्रह किया था. यह अपील ऐसे समय में की गई है जब सरकार परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है. इसके अलावा पीएम मोदी ने देशवासियों से नेशन फर्स्ट का संकल्प लेने और देश को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों के खिलाफ खड़े होने की अपील भी की.

पीएम मोदी ने कहा कि जो ताकतें देश को नुकसान पहुंचाती हैं, जो लोग समाज को बांटते हैं और जो मानसिकता हमारी संस्कृति से नफरत करती है, वे सभी राष्ट्र के दुश्मन हैं. पीएम की यह टिप्पणी विपक्ष और 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शनों के बीच आई है, जो मतदाता सूची के एसआईआर में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

इसी दौरान शुभेंदु अधिकारी ने देश की आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में हो रही प्रगति की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि पहले भारत दूसरे देशों से हथियार और रक्षा उपकरण खरीदता था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है. आज भारत 50 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण बेच रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि 2014 में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में 12वें स्थान पर था, जबकि आज हम चौथे स्थान पर पहुँच चुके हैं और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे हैं.

ये भी पढ़ें: सीबीआई ने अपने हाथों में ली परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड की जांच, ये हैं दायरे में

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 21 Oct 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari PM Modi
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