CJP नेता आशुतोष रांका ने किससे मांगी माफी? कहा- अनजाने में मेरे...

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक आशुतोष ने बुधवार (16 सितंबर) को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की. इसकी वजह से वे एक्स पर चर्चा में आ गए हैं. आशुतोष ने एक्स पर शेयर की पोस्ट के जरिए सभी माफी मांगी है. अहम बात यह है कि इसके पीछे कोई बड़ा कारण सामने नहीं आया. उन्होंने कहा कि किसी को दुख पहुंचा हो तो माफ करना. आशुतोष सीजेपी के आंदोलन की वजह से काफी चर्चा में रहे हैं.

आशुतोष रांका ने एक्स पर लिखा, 'जाने-अनजाने में मेरे मन, वचन या कर्म से यदि आपको किसी भी प्रकार का दुःख पहुंचा हो, तो हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं. मिच्छामि दुक्कडम्.' उन्होंने साथ ही इंग्लिश में इसका अनुवाद शेयर किया है. दरअसल 'मिच्छामि दुक्कडम्' एक प्राकृत वाक्यांश है. इसे जैन धर्म में क्षमा मांगने और दु्श्मनी को खत्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

रांका का स्कूलों का दौरा, यूपी को लेकर क्या कहा

कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था. इसके बाद सीजेपी ने लगातार देश के कई हिस्सों में स्कूलों का दौरा किया. इस दौरान आशुतोष रांका राजस्थान समेत कई राज्यों में गए. उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 14,429 प्राइमरी स्कूलों के विकास को लेकर अप्रूवल दिया है. आशुतोष रांका ने मंगलवार को इसे सीजेपी का इम्पैक्ट बताया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, 'सीजेपी का त्वरित असर'.

राजस्थान में शुरू हुआ स्कूलों की मरम्मत का काम

सीजेपी ने अगस्त में राजस्थान में स्कूलों का दौरा किया था. इस दौरान सीजेपी नेता जयपुर के पास बगरू के एक सरकारी स्कूल में गए थे. दावा किया गया था कि स्कूल जर्जर था, लेकिन इसके बाद राजस्थान सरकार ने स्कूलों को ठीक करने का अभियान शुरू कर दिया.

यह भी पढ़ें : 'मक्का पर नहीं दागा ड्रोन, सऊदी का दावा झूठा', हूती का बड़ा बयान