गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता, ऋतब्रत को मिला सिंबल, CJP की आई पहली प्रतिक्रिया, सौरभ दाव बोले- 'लिफाफे में...'

ममता, ऋतब्रत को मिला सिंबल, CJP की आई पहली प्रतिक्रिया, सौरभ दाव बोले- 'लिफाफे में...'

पूर्व बंगाल सीएम ममता बनर्जी और ऋतब्रज बनर्जी के गुटों के लिए चुनाव आयोग ने अलग-अलग नाम और चिन्ह की घोषणा कर दी है. इस पर सीजेपी के सौरव दास का रिएक्शन आया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 18 Sep 2026 02:58 PM (IST)
Preferred Sources

चुनाव आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी के गुट के नए नाम और चिन्ह की घोषणा कर दी है. ममता बनर्जी की पार्टी को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम दिया गया है. वहीं ऋतब्रत के गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम दिया गया है. इन दोनों पार्टियों के चिन्ह भी अलग हैं. ममता बनर्जी की पार्टी का चिन्ह फुटबॉल प्लेयर और ऋतब्रत की पार्टी का चिन्ह लिफाफा होगा. इस पर सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने रिएक्ट किया है.

सौरव ने साधा निशाना
सौरव ने सोशल मीडिया पर ऋतब्रत की पार्टी के चिन्ह को लेकर पोस्ट किया है. सौरव ने लिखा, 'TMC छोड़ने वालों के लिए लिफाफे का चिन्ह. लिफाफे में भरकर क्या आया था? इस देश में मजाक तो अपने-आप ही बन जाते हैं.'

चुनाव आयोग पर उठाए सवाल
सौरव ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया था. चुनाव आयोग के दोनों गुटों के पार्टी नाम और चिन्ह बताने को लेकर सौरव ने पोस्ट किया था. उन्होंने लिखा था, भारत का चुनाव आयोग सरकार का पिट्ठू बन गया है. इसके आयुक्तों के हिसाब-किताब का समय बहुत जल्द आने वाला है.

बता दें विधानसभा चुनाव की हार के बाद से ही टीएमसी में फूट पड़ गई थी. दोनों गुटों ने पार्टी को लेकर अपना दावा किया. जब ये मामला चुनाव आयोग पहुंचा था तो आयोग ने टीएमसी का नाम और चिन्ह दोनों क ही फ्रीज कर दिया था. इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने दोनों गुटों को नया नाम और लोगों दिए हैं. मगर ये अंतरिम आदेश है.

चुनाव आयोग ने दिया था निर्देश
चुनाव आयोग ने अंतरिम आदेश में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को लेकर विवाद में शामिल दोनों पक्षों को निर्देश दिया था कि वो आगामी बंगाल उपचुनावों के लिए पार्टी के नाम और उसके ‘दो फूल और घास’ वाले चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं करें. आयोग ने उनसे शुक्रवार सुबह तक अपनी पसंद के नाम और चिन्ह देने के लिए बताया था.

ये भी पढ़ें: फिलीपींस के स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी, 6 बच्चों की मौत

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
EC CJP MAMATA BANERJEE Ritabrata Banerjee Saurav Das
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ममता बनर्जी को EC ने दिया पार्टी नाम, फुटबॉल प्लेयर होगा चिह्न, रितब्रता को क्या मिला?
ममता बनर्जी को EC ने दिया पार्टी नाम, फुटबॉल प्लेयर होगा चिह्न, रितब्रता को क्या मिला?
इंडिया
Explained: जब-जब छीने नाम और सिंबल, बदली नेताओं की किस्मत! ममता की भी बदलेगी?
जब छीने नाम और सिंबल, बदली नेताओं की किस्मत! क्या ममता की भी बदलेगी?
इंडिया
NEET पेपर लीक पर SC सख्त, जज बोले- 'करेंगे NTA ऑफिस का दौरा, देखा जाएगा कि...'
NEET पेपर लीक पर SC सख्त, जज बोले- 'करेंगे NTA ऑफिस का दौरा'
इंडिया
'लिखते-पढ़ते नहीं हैं', TMC पर राहुल गांधी की पोस्ट को लेकर BJP का पलटवार
'लिखते-पढ़ते नहीं हैं', TMC पर राहुल गांधी की पोस्ट को लेकर BJP का पलटवार
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन चुरा लेगा F-35 की तकनीक, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को सता रहा डर
चीन चुरा लेगा F-35 की तकनीक, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को सता रहा डर
बिहार
नीतीश कुमार फिर पलटेंगे? RJD के बाद कांग्रेस का ऑफर, टेंशन में BJP!
नीतीश कुमार फिर पलटेंगे? RJD के बाद कांग्रेस का ऑफर, टेंशन में BJP!
इंडिया
गुमनाम शिकायतों पर गुस्से में SC, कहा- 'ऐसी हरकतें हमें पीछे नहीं हटा सकतीं'
गुमनाम शिकायतों पर गुस्से में SC, कहा- 'ऐसी हरकतें हमें पीछे नहीं हटा सकतीं'
ऐस्ट्रो
सलमान खान को आरती के बीच अर्पिता ने क्यों टोका? कहीं आप भी तो नहीं करते हैं भाईजान वाली गलती
Ganesh Aarti Rules: सलमान खान को आरती के बीच अर्पिता ने क्यों टोका? कहीं आप भी तो नहीं करते हैं भाईजान वाली गलती
स्पोर्ट्स
एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में मनु भाकर थामेगी तिरंगा, दूसरे ध्वजवाहक पर भी आया अपडेट
एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में मनु भाकर थामेगी तिरंगा, दूसरे ध्वजवाहक पर भी आया अपडेट
विश्व
जब परमाणु हथियार वाले US नेवी के जहाज को हाईजैक करने निकली PAK नेवी, जानें क्या था कांड
जब परमाणु हथियार वाले US नेवी के जहाज को हाईजैक करने निकली PAK नेवी, जानें क्या था कांड
दिल्ली NCR
DUSU चुनाव: ABVP जीते या NSUI, किया ये काम तो मिलेगी सख्त सजा, HC का आदेश
DUSU चुनाव: ABVP जीते या NSUI, किया ये काम तो मिलेगी सख्त सजा, HC का आदेश
ऑटो
भारत में JSW का बड़ा सरप्राइज होगी iCaur V23, 450 KM तक रेंज
भारत में JSW का बड़ा सरप्राइज होगी iCaur V23, 450 KM तक रेंज
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget