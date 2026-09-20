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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाDUSU चुनाव में दीपांशु शौकीन की जीत पर सौरव दास बोले, 'Gen Z ने इतिहास...'

DUSU चुनाव में दीपांशु शौकीन की जीत पर सौरव दास बोले, 'Gen Z ने इतिहास...'

सीजेपी नेता सौरव दास ने दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में दीपांशु शौकीन की जीत पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसे जेन-जी की जीत करार दिया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 20 Sep 2026 02:15 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में उपाध्यक्ष के पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन की जीत को जेन-जी की जीत बताया. उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर भी निशाना साधा. दीपांशु की जीत इसलिए भी अहम रही, क्यों कि वे निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीते. दीपांशु की जीत पर और भी कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं.

सौरव दास ने एक्स पर लिखा, DUSU चुनाव की यह असली Gen-Z की कहानी को बयां करती है. यह बदलते दौर की निशानी है. सालों की कड़ी मेहनत के बाद, एक निर्दलीय उम्मीदवार ने DUSU चुनाव में अब तक के सबसे ज्यादा वोट हासिल करके इतिहास रच दिया है. Gen-Z ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए इतिहास रचा है. हो सकता है कि इसके बहुत गहरे मायने न हों, लेकिन सरकार में बैठे लोगों को बदलते दौर के इस संकेत को जरूर समझना चाहिए.

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दीपांशु शौकीन को 30615 मिले वोट

डूसू चुनाव में उपाध्यक्ष पद के लिए कुल 60,854 वोट पड़े. इनमें दीपांशु शौकीन को 30,615 वोट मिले. इशू मौर्या को 16910, वीर चतरथ को 4,313 और अरण्य सिंह राठौड़ को 2,274 मत मिले. वहीं, डूसू के तीन अन्य प्रमुख पदों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के उम्मीदवार विजयी रहे. अध्यक्ष पद पर यश डबास, सचिव पद पर रिया छाबड़ी और संयुक्त सचिव पद पर लक्ष्यराज सिंह ने जीत दर्ज की.

दीपांशु शौकीन ने जीत के बाद कहा, 'बहुत अच्छा लग रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने मुझपर भरोसा जताया और उन भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा. उनकी हकों की लड़ाई लड़ूंगा.'

यह भी पढ़ें : 'दिया जलाने के पैसा, हॉस्टल के लिए क्यों नहीं', राहुल गांधी ने BJP को घेरा

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 20 Sep 2026 01:58 PM (IST)
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