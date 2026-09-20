DUSU चुनाव में दीपांशु शौकीन की जीत पर सौरव दास बोले, 'Gen Z ने इतिहास...'

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में उपाध्यक्ष के पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन की जीत को जेन-जी की जीत बताया. उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर भी निशाना साधा. दीपांशु की जीत इसलिए भी अहम रही, क्यों कि वे निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीते. दीपांशु की जीत पर और भी कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं.

सौरव दास ने एक्स पर लिखा, DUSU चुनाव की यह असली Gen-Z की कहानी को बयां करती है. यह बदलते दौर की निशानी है. सालों की कड़ी मेहनत के बाद, एक निर्दलीय उम्मीदवार ने DUSU चुनाव में अब तक के सबसे ज्यादा वोट हासिल करके इतिहास रच दिया है. Gen-Z ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए इतिहास रचा है. हो सकता है कि इसके बहुत गहरे मायने न हों, लेकिन सरकार में बैठे लोगों को बदलते दौर के इस संकेत को जरूर समझना चाहिए.

So this is the real Gen-Z story from the DUSU election. The sign of the times.



An independent candidate with years of hard work has scripted history by winning the highest votes in DUSU ever.



Gen-Z scripted history for an independent. Can’t read too much into this but those in… https://t.co/kzdM6YzrSW — Saurav Das (@SauravDassss) September 20, 2026

दीपांशु शौकीन को 30615 मिले वोट

डूसू चुनाव में उपाध्यक्ष पद के लिए कुल 60,854 वोट पड़े. इनमें दीपांशु शौकीन को 30,615 वोट मिले. इशू मौर्या को 16910, वीर चतरथ को 4,313 और अरण्य सिंह राठौड़ को 2,274 मत मिले. वहीं, डूसू के तीन अन्य प्रमुख पदों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के उम्मीदवार विजयी रहे. अध्यक्ष पद पर यश डबास, सचिव पद पर रिया छाबड़ी और संयुक्त सचिव पद पर लक्ष्यराज सिंह ने जीत दर्ज की.

दीपांशु शौकीन ने जीत के बाद कहा, 'बहुत अच्छा लग रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने मुझपर भरोसा जताया और उन भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा. उनकी हकों की लड़ाई लड़ूंगा.'

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