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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP Protest: जंतर-मंतर घेराबंदी पर बवाल! प्रदर्शनकारियों का खाना-पानी रोकने का आरोप, पुलिस पर बरसी CJP

CJP Protest: जंतर-मंतर घेराबंदी पर बवाल! प्रदर्शनकारियों का खाना-पानी रोकने का आरोप, पुलिस पर बरसी CJP

कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर-मंतर और उसके आसपास दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की है. पार्टी का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों तक खाना, पानी, दवाइयां और जरूरी सामान पहुंचने से रोका जा रहा है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 25 Jul 2026 02:33 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी ने मांग की है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लेना, उन्हें डराना-धमकाना या जंतर-मंतर पहुंचने से रोकना तुरंत बंद किया जाए. पार्टी का कहना है कि प्रदर्शनकारियों और आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें बिना किसी बाधा के विरोध स्थल तक पहुंचने की अनुमति मिलनी चाहिए. इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने एक्स पर पोस्ट कर कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर-मंतर और उसके आसपास दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की है. 

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने जंतर-मंतर और उसके आसपास दिल्ली पुलिस की बढ़ती कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है. पार्टी का कहना है कि पिछले एक महीने से अधिक समय से हजारों छात्र, अभिभावक, शिक्षक और आम नागरिक जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी परीक्षा पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में कथित गड़बड़ियों और छात्रों की आत्महत्या जैसे मामलों में सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं.

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दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप

पार्टी का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में सहयोग करने के बजाय दिल्ली पुलिस लोगों को डराने और दबाव बनाने की कोशिश कर रही है. CJP के अनुसार, प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने की कोशिश करने वाले लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों के लिए खाना लेकर जाने वाले स्वयंसेवकों को रोका जा रहा है और पीने का पानी पहुंचाने में भी बाधा डाली जा रही है. इसके अलावा दवाइयों और अन्य जरूरी सामान को भी प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने से रोके जाने का आरोप लगाया गया है.

आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं

पार्टी ने कहा कि लोगों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जिससे जंतर-मंतर के आसपास घेराबंदी जैसी स्थिति बन गई है. CJP का कहना है कि जंतर-मंतर लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थान है और वहां बैठे लोग कोई अपराधी नहीं, बल्कि अपने संवैधानिक अधिकारों का शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग कर रहे नागरिक हैं. पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों का भी हवाला दिया, जिनमें शांतिपूर्ण विरोध को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है. CJP का कहना है कि पुलिस का काम शांतिपूर्ण सभाओं को व्यवस्थित रखना है, न कि उन्हें दबाने या परेशान करने का.

कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली पुलिस से की अपील

कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से अपील की है कि नागरिकों को जंतर-मंतर पहुंचने से रोकना बंद किया जाए, प्रदर्शनकारियों तक खाना, पानी, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान पहुंचने दिया जाए और स्वयंसेवकों, परिवार के सदस्यों, वकीलों, पत्रकारों और चिकित्सा कर्मियों को प्रदर्शन स्थल तक जाने की अनुमति दी जाए. पार्टी ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता से वंचित करना उचित नहीं माना जा सकता. CJP ने मांग की है कि सभी प्रतिबंध तुरंत हटाए जाएं और जंतर-मंतर को एक ऐसे स्थान के रूप में बनाए रखा जाए जहां नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकें और सरकार से जवाब मांग सकें.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 25 Jul 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar CJP DELHI POLICE
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