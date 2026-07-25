CJP Protest: जंतर-मंतर घेराबंदी पर बवाल! प्रदर्शनकारियों का खाना-पानी रोकने का आरोप, पुलिस पर बरसी CJP
कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर-मंतर और उसके आसपास दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की है. पार्टी का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों तक खाना, पानी, दवाइयां और जरूरी सामान पहुंचने से रोका जा रहा है.
कॉकरोच जनता पार्टी ने मांग की है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लेना, उन्हें डराना-धमकाना या जंतर-मंतर पहुंचने से रोकना तुरंत बंद किया जाए. पार्टी का कहना है कि प्रदर्शनकारियों और आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें बिना किसी बाधा के विरोध स्थल तक पहुंचने की अनुमति मिलनी चाहिए. इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने एक्स पर पोस्ट कर कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर-मंतर और उसके आसपास दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की है.
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने जंतर-मंतर और उसके आसपास दिल्ली पुलिस की बढ़ती कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है. पार्टी का कहना है कि पिछले एक महीने से अधिक समय से हजारों छात्र, अभिभावक, शिक्षक और आम नागरिक जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी परीक्षा पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में कथित गड़बड़ियों और छात्रों की आत्महत्या जैसे मामलों में सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं.
🚨IMPORTANT STATEMENT🚨— Saurav Das (@SauravDassss) July 25, 2026
The Cockroach Janta Party demands that the @DelhiPolice immediately cease and desist from unlawfully detaining, intimidating or preventing citizens from reaching Jantar Mantar and refrain from creating an atmosphere of fear and siege around Jantar Mantar.… pic.twitter.com/sZ9BobU7jp
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दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप
पार्टी का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में सहयोग करने के बजाय दिल्ली पुलिस लोगों को डराने और दबाव बनाने की कोशिश कर रही है. CJP के अनुसार, प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने की कोशिश करने वाले लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों के लिए खाना लेकर जाने वाले स्वयंसेवकों को रोका जा रहा है और पीने का पानी पहुंचाने में भी बाधा डाली जा रही है. इसके अलावा दवाइयों और अन्य जरूरी सामान को भी प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने से रोके जाने का आरोप लगाया गया है.
आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं
पार्टी ने कहा कि लोगों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जिससे जंतर-मंतर के आसपास घेराबंदी जैसी स्थिति बन गई है. CJP का कहना है कि जंतर-मंतर लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थान है और वहां बैठे लोग कोई अपराधी नहीं, बल्कि अपने संवैधानिक अधिकारों का शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग कर रहे नागरिक हैं. पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों का भी हवाला दिया, जिनमें शांतिपूर्ण विरोध को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है. CJP का कहना है कि पुलिस का काम शांतिपूर्ण सभाओं को व्यवस्थित रखना है, न कि उन्हें दबाने या परेशान करने का.
कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली पुलिस से की अपील
कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से अपील की है कि नागरिकों को जंतर-मंतर पहुंचने से रोकना बंद किया जाए, प्रदर्शनकारियों तक खाना, पानी, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान पहुंचने दिया जाए और स्वयंसेवकों, परिवार के सदस्यों, वकीलों, पत्रकारों और चिकित्सा कर्मियों को प्रदर्शन स्थल तक जाने की अनुमति दी जाए. पार्टी ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता से वंचित करना उचित नहीं माना जा सकता. CJP ने मांग की है कि सभी प्रतिबंध तुरंत हटाए जाएं और जंतर-मंतर को एक ऐसे स्थान के रूप में बनाए रखा जाए जहां नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकें और सरकार से जवाब मांग सकें.
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