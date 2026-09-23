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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP के सौरव दास को क्यों आया गुस्सा? बोले- 'पता चला है कि दिल्ली पुलिस...'

CJP के सौरव दास को क्यों आया गुस्सा? बोले- 'पता चला है कि दिल्ली पुलिस...'

CJP के सह-संयोजक सौरव दास ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया कि प्रदर्शन से जुड़े लोगों को कथित तौर पर ‘एंटी-नेशनल’ कहानी में फंसाने की कोशिश की जा रही है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 23 Sep 2026 08:22 AM (IST)
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CJP के सह-संयोजक और प्रवक्ता सौरव दास ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया है कि पुलिस अब भी उन्हें और उनके साथियों को किसी तरह कथित तौर पर एंटी-नेशनल कहानी में फंसाने की कोशिश कर रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए दास ने कहा कि इसके लिए डीपफेक, AI और एडिट की गई चैट जैसी चीजों का सहारा लिए जाने की बात उन्हें बताई गई है. उन्होंने इसे टैक्सपेयर्स के पैसे की बर्बादी बताते हुए दिल्ली पुलिस को पीजी माफिया, अस्पताल माफिया और शिक्षा माफिया की जांच करने की सलाह दी.

'डीपफेक और AI के जरिए कहानी गढ़ने की कोशिश'

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सौरव दास ने X पर लिखा कि उन्हें अपने सूत्रों और व्यवस्था में मौजूद मित्रों से जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस अभी भी उनके खिलाफ जांच में जुटी है और किसी तरह उन्हें एंटी-नेशनल कहानी में फिट करने की कोशिश की जा रही है.

दास के मुताबिक, उन्हें बताया गया है कि इस कथित कोशिश के लिए डीपफेक, AI, एडिट की गई चैट और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह सब टैक्सपेयर्स के पैसे से किया जा रहा है और इसे उन्होंने काफी महंगा ‘राइटर्स रूम’ बताया.

प्रदर्शन से जुड़े मामलों पर दी पुलिस को नसीहत

दास ने दिल्ली पुलिस को याद दिलाते हुए कहा कि उनके दावे के मुताबिक प्रदर्शन से जुड़े मामलों में प्रदर्शनकारियों को स्थायी छूट दी गई है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं भी हो, तो किसी तरह की काल्पनिक कहानी लिखना पुलिस मैनुअल का हिस्सा नहीं है.

उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि इस तरह की कोशिशों के लिए दिल्ली पुलिस को बुकर पुरस्कार या साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने वाला है. इसलिए उन्होंने पुलिस से लोगों का समय और सार्वजनिक धन बर्बाद न करने की अपील की.

अमित शाह से जुड़े पुराने घटनाक्रम का किया जिक्र

सौरव दास ने अपने पोस्ट में एक पुराने घटनाक्रम का भी जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि संसद मार्च से करीब तीन-चार दिन पहले तत्कालीन पुलिस आयुक्त को हटा दिया गया था.

दास के मुताबिक, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अमित शाह की ओर से गृह सचिव और तत्कालीन पुलिस आयुक्त को दिए गए कुछ कथित कठोर निर्देशों को दोनों अधिकारियों ने लागू करने से इनकार कर दिया था. उन्होंने इस घटनाक्रम को याद करने की सलाह दिल्ली पुलिस को दी.

'सवाल हैं तो हमें बुलाकर पूछताछ करें'

दास ने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस के पास उनके, प्रदर्शन या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़े कोई सवाल हैं तो उन्हें किसी तरह की जुगाड’ करने की जरूरत नहीं है.

उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें, दीपके और आशुतोष को कभी भी बुला सकती है. दास ने दावा किया कि तीनों नए पुलिस आयुक्त के कार्यालय में साथ आकर किसी भी सवाल का सामना करने और लंबी पूछताछ के लिए तैयार हैं.

उन्होंने तंज करते हुए कहा कि अगर तीनों को सीधे बुलाकर पूछताछ की जाएगी तो किसी डीपफेक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस स्थिति में पुलिस के सामने ओरिजिनल लोग मौजूद होंगे.

यह भी पढ़िएः तेलंगाना में अस्पताल के AC में लगी आग, एक बच्चे की मौत, 28 का रेस्क्यू

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 23 Sep 2026 08:22 AM (IST)
Tags :
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