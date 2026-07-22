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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के अल्टीमेटम के आगे झुकी सरकार! कहा- 'जब चाहेंगे, तब बातचीत के लिए तैयार'

CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के अल्टीमेटम के आगे झुकी सरकार! कहा- 'जब चाहेंगे, तब बातचीत के लिए तैयार'

दिल्ली में CJP के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक से करीब 45 मिनट तक मुलाकात की. नड्डा ने कहा कि CJP के लोग जब भी चाहेंगे, सरकार बातचीत के लिए तैयार है.

Written By : अंकित गुप्ता |  Updated at : 22 Jul 2026 01:53 PM (IST)
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दिल्ली में CJP की ओर से जारी विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए अपनी तैयारी दिखाई है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की. यह मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली. हालांकि, इस बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि CJP के लोग जब भी बातचीत के लिए समय चाहेंगे, सरकार उनसे मिलने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि सरकार सभी मुद्दों और पहलुओं पर चर्चा करेगी और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी.

CJP ने भी सरकार के बातचीत के प्रस्ताव पर सहमति जताई है. CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने बुधवार (22 जुलाई) को कहा कि संगठन सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार है. हालांकि, उन्होंने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं. केंद्र सरकार का कहना है कि बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं. CJP जब भी चाहे, सरकार से बातचीत कर सकती है. सरकार का कहना है कि सभी संबंधित मुद्दों को बातचीत के माध्यम से समझने और समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी. दिल्ली में CJP का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है. इस बीच सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत की संभावना पर सभी की नजर बनी हुई है.

ये भी पढ़ें: 'या तो वो जंतर-मंतर आएं या फिर...', कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार से बातचीत के लिए रखी ये शर्त

सरकार से बातचीत को लेकर CJP का बयान

CJP प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सरकार ने पहले यह दावा किया था कि CJP बातचीत नहीं करना चाहती, लेकिन अब सरकार ने खुद साफ कर दिया है कि वह बातचीत के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि जब सरकार बातचीत के लिए तैयार है तो अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है. CJP प्रवक्ता ने कहा कि संगठन किसी भी नेता के घर या दफ्तर में जाकर बैठक नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि अगर बातचीत करनी है तो या तो सरकार के प्रतिनिधि जंतर-मंतर आएं या फिर किसी सामान्य जगह पर बैठक हो सकती है. उन्होंने इसके लिए कांस्टीट्यूशन क्लब जैसी जगह का भी सुझाव दिया.

दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क

सौरव दास ने बताया कि बुधवार सुबह भी दिल्ली पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने CJP से संपर्क किया था. पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि सरकार बातचीत करना चाहती है, लेकिन उन्होंने कहा कि CJP नेता बातचीत के लिए किसी नेता के घर नहीं जाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदर्शन शुरू होने के पहले ही दिन बातचीत करनी चाहिए थी. सौरव दास ने कहा कि कल भी सरकार की ओर से बातचीत का प्रस्ताव आया था. उन्होंने कहा कि सभी लोग पढ़े-लिखे हैं और उन्हें पता है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है.

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About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 22 Jul 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
JP Nadda Sonam Wangchuk JP Nadda Breaking News Abp News CJP Protest
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