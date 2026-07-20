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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासरकार ने बातचीत के लिए बुलाया तो कॉकरोच जनता पार्टी ने कसा तंज, कहा- 'मामला शिक्षा मंत्री का और...'

सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया तो कॉकरोच जनता पार्टी ने कसा तंज, कहा- 'मामला शिक्षा मंत्री का और...'

Jantar Mantar Protest: जंतर-मंतर प्रदर्शन के बीच CJP ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर तंज कसा है. पार्टी ने कहा कि मामला शिक्षा मंत्री का है, बात स्वास्थ्य मंत्री करेंगे.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 20 Jul 2026 02:02 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया. इस दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास और पार्टी प्रतिनिधियों की केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा से मुलाकात की चर्चा भी तेज हो गई है. इस बीच CJP ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट कर सरकार पर तंज कसा है. पार्टी ने शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत होने को लेकर सवाल उठाए हैं. अपने पोस्ट में CJP ने लिखा, "मामला शिक्षा मंत्री का है, बात स्वास्थ्य मंत्री करेंगे."

पार्टी का यह बयान सीधे तौर पर इस बात की ओर इशारा करता है कि प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा शिक्षा व्यवस्था और एग्जाम सिस्टम से जुड़ा बताया जा रहा है, जबकि बातचीत के लिए स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा सामने आ रहे हैं. CJP का कहना है कि जिन मुद्दों को लेकर छात्र और युवा आंदोलन कर रहे हैं, उन पर संबंधित मंत्रालय और जिम्मेदार अधिकारियों से सीधे चर्चा होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें: Parliament Monsoon Season Live: अमित शाह से मुलाकात के लिए पहुंचे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, CJP कर रही इस्तीफे की मांग

जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन

जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हैं. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रक्रिया और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार स्पष्ट जवाब दे और ठोस कदम उठाए. सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत की कोशिशें भी जारी हैं. ऐसे में जे.पी. नड्डा के साथ प्रस्तावित बैठक को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा बनी हुई है. अब देखना होगा कि इस मुलाकात से कोई ठोस समाधान निकलता है या नहीं.

ये भी पढ़ें: CJP Protest: लाठीचार्ज के बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्री से मिलने पहुंचे CJP प्रवक्ता? खुद कर दिया खुलासा

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 20 Jul 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
JP Nadda Jantar Mantar JP Nadda CJP
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