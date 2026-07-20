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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP के आंदोलन में साथ आए महात्मा गांधी के परपोते, बोले- 'मेरी बेटी कस्तूरी और दामाद...'

CJP के आंदोलन में साथ आए महात्मा गांधी के परपोते, बोले- 'मेरी बेटी कस्तूरी और दामाद...'

सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आए महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने बताया कि उनके परिवार से कौन-कौन इस प्रदर्शन में शामिल हो रहा है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 20 Jul 2026 01:14 PM (IST)
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राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को लेकर मोदी सरकार को घेरा. उन्होंने जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन को अपना समर्थन देते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. तुषार गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कईं पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दी. 

उन्होंने सोमवार (20 जुलाई) को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि जंतर-मंतर पर एक क्रांति जन्म ले रही है. अब यह सोनम वांगचुक और CJP से आगे बढ़ चुकी है. अब इसे भारत की GenZ (नई पीढ़ी) आगे बढ़ा रही है. उन्होंने आगे कहा कि कॉकरोच अब उड़ेंगे और आसमान छूएंगे.

सीजेपी के प्रदर्शन में अपने परिजनों के शामिल होने की भी उन्होंने जानकारी दी. तुषार गांधी ने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरी बेटी कस्तूरी और दामाद हर्ष आज सुबह संसद तक होने वाले मार्च में हिस्सा ले रहे हैं और इस तरह वे हमारे परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

'3 इडियट्स' के सोनम वांगुचक से जु़ड़ाव पर क्या कहा
सोनम वांगुचक के 3 इडियट्स फिल्म से जुड़ाव मामले को लेकर सोशल मीडिया पर जारी वाद विवाद के बीच उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी. महात्मा गांधी के परपोते ने कहा कि मुझे '3 इडियट्स' फिल्म अच्छी लगी, लेकिन यह बात पसंद नहीं आई कि इसमें सोनम जी को 'इडियट' कहा गया. आमिर और राजू, आपका धन्यवाद कि आपने ज़ोर देकर कहा कि '3 इडियट्स' सोनम वांगचुक पर आधारित या उनसे प्रेरित नहीं थी. 

तुषार गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए तुषार गांधी ने कहा कि सहानुभूति दिखाने के बजाय मोदी सत्याग्रह को कुचलने के लिए अपने 'गेस्टापो' (गुप्त पुलिस) का इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि 1942 में अंग्रेजों ने कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लगा कि बिना नेता के यह विद्रोह खत्म हो जाएगा, लेकिन आम भारतीयों ने मिलकर इसे गलत साबित कर दिया. आज भी हमें ‘भारत छोड़ो’ वाली भावना दिखानी चाहिए.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 20 Jul 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
Tushar Gandhi Sonam Wangchuk CJP
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