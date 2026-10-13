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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली में सुबह-सुबह CJP का प्रदर्शन, आशुतोष रांका को पुलिस ने पकड़ा, हिरासत में सौरव दास

दिल्ली में सुबह-सुबह CJP का प्रदर्शन, आशुतोष रांका को पुलिस ने पकड़ा, हिरासत में सौरव दास

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. इसकी तस्वीर अभिजीत दीपके ने शेयर करते हुए उन्हें सेल्यूट किया है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 13 Oct 2026 10:04 AM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) आक्रामक है. आज सुबह करीब 9 बजे सीजेपी के नेता ने दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचे और प्रदर्शन किया. इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया. सीजेपी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका कुछ साथियों के साथ दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.

इसका वीडियो खुद आशुतोष रांका और सीजेपी ने शेयर किया है. इसमें रांका कई समर्थकों के साथ झंडे लेकर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो के नारे लगा रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि इस दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया.

क्या बोले सौरव दास?

सौरव दास ने कहा कि हम जंतर-मंतर में प्रवेश कर चुके हैं और अब हमें हिरासत में लिया जा रहा है! लेकिन यह हम सभी युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश है! हम यह कर सकते हैं! 

सीजेपी के नेता आज ऐसे समय में जंतर-मंतर पहुंचे हैं, जब सरकार ने जंतर मंतर को प्रदर्शन करने वाली जगह की सूची से हटा दिया है. इसपर सीजेपी ने कड़ी नाराजगी जताई.

आज ही अभिजीत दीपके ने कहा कि नरेंद्र मोदी का डर इस बात से स्पष्ट है कि उन्होंने जंतर मंतर को विरोध स्थल के रूप में हटा दिया है. उन्हें लगता है कि अगर जंतर मंतर अब विरोध प्रदर्शन का स्थल नहीं रहेगा और यह बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है.

अभिजीत दीपके ने साथ ही आशुतोष रांका की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराते आशुतोष रांका.'' उन्होंने सेल्यूट वाला इमोजी भी एक्स पर पोस्ट किया.

दिल्ली में 10 अक्टूबर को सीजेपी ने प्रदर्शन का ऐलान किया था. सीजेपी के अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया. इसके साथ ही पुलिस ने अलग-अलग जगहों से 7000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया. बाद सभी को पुलिस ने छोड़ दिया.

अब सीजेपी अगले प्लान की भी तैयारी में है. 12 अक्टूबर को सीजेपी के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे और पुलिस ने प्रदर्शन की तारीख मांगी. 

सीजेपी ने कहा कि हमने 24 घंटे का वक्त पुलिस को दिया है. अगर पुलिस तारीख नहीं बताती है तो वो अगला फैसला बताएगी.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 13 Oct 2026 09:36 AM (IST)
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