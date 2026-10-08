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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP का आंदोलन में दीपके-रांका, सौरव सब पहुंचे, प्रकाश राज और ध्रुव राठी भी शामिल

CJP का आंदोलन में दीपके-रांका, सौरव सब पहुंचे, प्रकाश राज और ध्रुव राठी भी शामिल

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास ने कहा कि ज्ञानू और उसके आकाओं के खिलाफ सभी नेकनीयत वाले लोग एकजुट हो गए. देश की जनता और युवा जवाबदेही के लिए सड़क पर उतर आया है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 08 Oct 2026 05:48 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में चप्पल आंदोलन शुरू हो चुकी है. इस आंदोलन में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ दोनों सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका के अलावा अभिनेता प्रकाश राज और यूट्यूबर ध्रुव राठी भी शामिल रहे.

आंदोलन को संबोधित करते हुए अभिनेता और एक्टिविस्ट प्रकाश राज ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर काम कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को रद्द करने की भी मांग की.

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एसआईआर वोट चोरी से भी ज्यादा गंभीर- प्रकाश राज

बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में CJP के आंदोलन के दौरान ‘SIR रद्द करो’ और ‘ज्ञानेश कुमार गद्दी छोड़ो’ जैसे नारे लगाए गए. इस दौरान प्रकाश राज ने कहा कि CJP से लेकर AISA तक के कई समूह इसलिए एक साथ आए हैं, क्योंकि उन्हें इस SIR प्रक्रिया को लेकर चिंता है. उन्होंने इस मुद्दे को वोट चोरी से कहीं ज्यादा गंभीर बताते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के माध्यम से पूरे देश का अपमान किया है.

CEC और पीएम मोदी पर अभिजीत दीपके का हमला

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने चप्पल आंदोलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘हमारी लड़ाई सिर्फ ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक सीमित नहीं है. अगर वह इस्तीफा देकर जाते हैं तो वहां पद पर कोई और आ जाएगा. इसलिए हम चाहते हैं कि इस एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को ही खत्म कर दिया जाए. इसके बाद ज्ञानेश कुमार पर जांच बैठानी चाहिए और उन खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए.’   

इस दौरान अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा. उन्होंने पीएम मोदी पर लोकतंत्र की हत्या करने और वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक CEC ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते हैं, तब तक CJP का यह आंदोलन जारी रहेगा.

मैं सत्ता बदलने नहीं आया, मेरे कुछ सवाल हैं- ध्रुव राठी

वहीं, यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के चप्पल आंदोलन के दौरान आरोप लगाया कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से पारदर्शिता और जवाबदेही बिल्कुल भी नहीं है. उन्होंने कहा कि मैं यहां सत्ता बदलने नहीं आया हूं, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं. मेरा पहला सवाल है कि बंगाल चुनाव से पहले 70 लाख लोगों के नाम कैसे वोटर लिस्ट से हटा दिए गए और चुनाव के तुरंत बाद उन्हें फिर से जोड़ दिया गया? तो इन लोगों को वापस क्यों जोड़ा गया? दूसरा सवाल है कि बिहार में क्या हुआ, 40 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से काटे गए, लेकिन CEC ने तब तक एक शब्द नहीं कहा, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उन नामों को पब्लिक करने का निर्देश नहीं दिया.

ज्ञानू और उसके आकाओं के खिलाफ लोग एकजुट हो गए- सौरव दास

इस दौरान CJP सह-संयोजक आशुतोष रांका ने कहा, ‘ये चप्पल प्रोटेस्ट उन लोगों को सामने लाएगा, जिन्हें SIR प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था.’ जबकि सौरव दास ने कहा, ‘ज्ञानू (ज्ञानेश कुमार) और उसके आकाओं के खिलाफ इस लड़ाई में सभी नेकनीयत वाले लोग एकजुट हो गए हैं. पूरे देश अब जवाबदेही की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आया है.’ 

यह भी पढ़ेंः CJP ने 10 अक्टूबर के आंदोलन के लिए कस ली कमर, सौरव दास बोले- 'ज्ञानू, कॉकरोच...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 08 Oct 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
Bengaluru Prakash Raj CJP Abhijeet Dipke
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