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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP प्रोटेस्ट से पुलिस ने बीजेपी नेता की बेटी को किया डिटेन, कहा-' मैं पार्क में बैठी थी...'

CJP प्रोटेस्ट से पुलिस ने बीजेपी नेता की बेटी को किया डिटेन, कहा-' मैं पार्क में बैठी थी...'

दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे 2000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. सीजेपी ने लोगों ने दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 10 Oct 2026 10:45 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस ने सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान 10 अक्टूबर को बीजेपी नेता की बेटी को भी हिरासत में लिया. पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सिंह की बेटी यशस्विनी राजे सिंह ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर बताया कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें एक गुरुद्वारे के पास एक पार्क में बैठे हुए हिरासत में ले लिया. उन्होंने बताया कि फिलहाल वह केशवपुरम पुलिस स्टेशन में हिरासत में हैं. दिल्ली के जंतर-मंतर पर आज सीजेपी का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन प्रस्तावित था. 

पुलिस ने इस प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे 2000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. पूरे दिल्ली-NCR को 9 अक्टूबर से ही अलर्ट पर रखा गया था. अधिकारियों ने राजधानी भर में 40,000 से अधिक दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के जवानों को तैनात किया था. वहीं कई प्रमुख स्थानों पर आवागमन को प्रतिबंधित करने के लिए बैरिकेड और स्पाइक स्ट्रिप्स लगाई गई थीं.

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कौन हैं यशस्विनी राजे सिंह ?

यशस्विनी राजे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सदर के पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सिंह की बेटी हैं. उन्होंने नीट पेपर लीक के दौरान हुए विरोध छात्र प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था, जिसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी. उन विरोध प्रदर्शनों के दौरान यशस्विनी राजे सिंह ने सीजेपी अभियान का समर्थन किया था.

दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान विपक्षी दलों के चार पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी हिरासत में लिया गया. सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, पिनारयी विजयन और माणिक सरकार पर पुलिस ने डिटेन किया था. ममता बनर्जी को दिल्ली के साउथ एवेन्यू से पार्टी के कई सांसदों के साथ हिरासत में लिया गया.  

विरोध स्थल की ओर जाने से जब पुलिस ने ममता बनर्जी को रोका तो वह एक बस स्टॉप पर बैठ गई थीं. इसके बाद ममता बनर्जी को उनके सांसदों डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन के साथ पुलिस बस में ले जाया गया. विरोध प्रदर्शन के दौरान, बनर्जी ने अपने मुंह पर पट्टी बांध रखी थी, जो पुलिस कार्रवाई के प्रति उनकी आपत्ति का स्पष्ट संकेत था.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 10 Oct 2026 10:45 PM (IST)
Tags :
BJP Delhi Police CJP Protest
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