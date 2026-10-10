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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया600 से ज्यादा लोग हिरासत में, एक्शन में दिल्ली पुलिस, CJP प्रोटेस्ट की 10 बड़ी बातें

600 से ज्यादा लोग हिरासत में, एक्शन में दिल्ली पुलिस, CJP प्रोटेस्ट की 10 बड़ी बातें

CJP प्रदर्शन से पहले दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इस बीच अभिजीत दीपके, सौरव दास और ध्रुव राठी को हिरासत में लिया गया है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 10 Oct 2026 01:40 PM (IST)
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दिल्ली में CJP के प्रदर्शन से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए  सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी. इस बीच उन्होंने CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके, प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है. इसके अलावा कानूनी टीम की प्रमुख रत्ना सिंह और 3 अन्य वकीलों को हिरासत में लिया गया है.

इस लिस्ट में महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी का नाम शामिल है, जिन्हें मुंबई पुलिस ने डिटेन किया है. CJP प्रोटेस्ट के बीच एम ए बेबी, वृंदा करात समेत अन्य CPI-M नेता को डिटेन किया गया है. इसके अलावा केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन को भी हिरासत में लिया गया है.

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CJP प्रोटेस्ट से जुड़ी 10 बड़ी बातें

  • CJP सुबह 10 बजे दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाली थी.
  • दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी. इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई.
  • CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से उतरने के दौरान हिरासत में ले लिया गया
  • CJP से जुड़े सौरव दास और आशुतोष रांका को भी दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया.
  • यूट्यूबर ध्रुव राठी को गुरुग्राम के सेक्टर-56 स्थित उनके घर से हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई.
  • PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, जंतर-मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे करीब 200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया.
  • पुलिस सूत्रों के हवाले से आई रिपोर्टों में 600 से अधिक लोगों को एहतियातन हिरासत में लिए गया है.
  • नई दिल्ली के प्रमुख रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई. जंतर-मंतर और संवेदनशील इलाकों में पुलिस तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई.
  • मीडिया रिपोर्टों में 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और प्रदर्शन स्थल के आसपास करीब चार किलोमीटर के क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दिया गया है.
  • प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए कुछ पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किए गए हैं. 

महात्मा गांधी के प्रपौत्र  हिरासत में
 
मुंबई पुलिस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन के समर्थन में शनिवार को अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधीऔर उनके संगठन के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 10 Oct 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Abhijeet Dipke CJP Protest
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