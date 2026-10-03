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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'पुलिस ने रोका तो...', CJP का जंतर-मंतर के प्रदर्शन पर बड़ा ऐलान

'पुलिस ने रोका तो...', CJP का जंतर-मंतर के प्रदर्शन पर बड़ा ऐलान

कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर फिर प्रदर्शन करने की घोषणा की है. अहम बात यह भी है कि उसने पुलिस को चुनौती देते हुए कहा है कि जहां रोका जाएगा, उसी जगह प्रदर्शन शुरू हो जाएगा.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 03 Oct 2026 09:45 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी ने मुंबई के बाद अब दिल्ली के जंतर-मंतर पर फिर से प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. सीजेपी ने इसको लेकर शनिवार (3 अक्तूबर) को बड़ा बयान दिया. उसने कहा कि अगर पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो जहां रोकेगी वहीं प्रदर्शन शुरू कर देंगे. सीजेपी के साथ-साथ विपक्ष ने भी केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

कॉकरोच जनता पार्टी ने 'एक्स' पर लिखा, 'अगर CEC ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं, तो 10 अक्टूबर को पूरे भारत से कॉकरोच दिल्ली के जंतर-मंतर तक मार्च करेंगे. अगर दिल्ली पुलिस हमें रास्ते में कहीं भी रोकती है, तो जहां भी वे हमें रोकेंगे, वही जगह हमारा जंतर-मंतर बन जाएगी. लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की रक्षा की अपनी लड़ाई में हम महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलेंगे.'

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दिल्ली में फिर से प्रदर्शन की तैयारी

सीजेपी ने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था और इस्तीफे के बाद ही प्रदर्शन बंद किया था. अब वह एक बार फिर प्रदर्शन की तैयारी में है. सीजेपी ने कहा है कि वह 10 अक्तूबर को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगी.

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कहां-कहां हुआ प्रदर्शन

गौरतलब है कि गांधी जयंती पर शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देश में कई जगह प्रदर्शन हुए. विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने दिल्ली में सड़कों पर उतरकर विरोध किया और इस दौरान 700 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया जबकि सीजेपी के आह्वान पर मुंबई के शिवाजी पार्क में बड़ी संख्या में लोग जुटे. दिल्ली और मुंबई के अलावा अहमदाबाद, लखनऊ और पटना समेत देश के कई अन्य हिस्सों में प्रदर्शन हुए.

यह भी पढ़ें : ओमान में था बैन, बैग में फिलिस्तीन के पर्चे... स्मित माछर के हमलावर के नाम का खुलासा

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 03 Oct 2026 09:43 AM (IST)
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