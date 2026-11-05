सोनम वांगचुक के स्कूल को केंद्र ने दिया नोटिस, भड़की CJP, दीपके बोले- 'हमारे पास ऐसी...'

लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख (HIAL) से जुड़ा विवाद एक बार फिर चर्चा में है. संस्थान की जमीन का आवंटन रद्द करने का मामला पहले से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में लंबित है. अब लद्दाख प्रशासन ने लेह स्थित डेजर्ट फ्लावर स्कूल को आवश्यक मंजूरी के बिना संचालित करने का आरोप लगाते हुए कक्षाएं और अन्य गतिविधियां रोकने का नोटिस जारी किया है.

इस पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सरकार की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि सरकार को सोनम वांगचुक के स्कूल से प्रेरणा लेकर देशभर में ऐसे और स्कूल बनाने की दिशा में काम करना चाहिए था, लेकिन सरकार शिक्षा के बजाय बदले की भावना और बदलाव लाने वालों को निशाना बनाने में ज्यादा रुचि दिखा रही है.

The government should have taken inspiration from @Wangchuk66’s school and worked towards building more such schools. But we have a govt that seems more invested in vindictiveness than education, and in targeting those who bring change rather than learning from them. — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) November 4, 2026

सोनम वांगचुक ने एक्स पर उठाए सवाल

प्रशासन के नोटिस के बाद सोनम वांगचुक ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "लद्दाख के उपराज्यपाल का हमारे स्कूल पर शाही फरमान... वे इसे बंद कराना चाहते हैं." उन्होंने कहा कि उनके स्कूल को लेकर इंटरनेट और समाचार माध्यमों में कई तरह की भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं.

वांगचुक ने दावा किया कि संसद की शिक्षा संबंधी समिति ने HIAL को देशभर में इसी तरह के संस्थानों के रूप में विकसित करने की सिफारिश की थी. लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में भी संस्थान को स्थायी प्रदर्शनी में जगह मिली है. टाइम मैगजीन ने इसके प्रोजेक्ट्स को अपनी 'टाइम 100 क्लाइमेट सॉल्यूशंस' सूची में शामिल किया था. इसके बावजूद संस्थान को बंद करने की कोशिश की जा रही है.

प्रशासन ने पत्नी को भेजा नोटिस

लेह के तहसीलदार की ओर से जारी नोटिस HIAL की संस्थापक और सीईओ डॉ. गीतांजलि जे. आंगमो के नाम है. वह सोनम वांगचुक की पत्नी हैं. नोटिस में उन्हें स्कूल की मौजूदा स्थिति बनाए रखने और ऐसा कोई कदम नहीं उठाने को कहा गया है, जिससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में लंबित मामले पर असर पड़े.

प्रशासन के अनुसार, आंगमो ने 22 सितंबर को लेह के उपायुक्त को पत्र लिखकर HIAL परिसर के अंतर्गत फ्यांग स्थित डेजर्ट फ्लावर स्कूल की प्रस्तावित प्रबंधन समिति के सदस्यों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) या मंजूरी मांगी थी. हालांकि, प्रशासन का आरोप है कि जरूरी अनुमति मिलने से पहले ही स्कूल में कक्षाएं और दूसरी गतिविधियां शुरू कर दी गईं.

नोटिस में अदालत का फैसला आने या आगे के निर्देश मिलने तक स्कूल का संचालन शुरू करने अथवा गतिविधियां चलाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाने की सलाह दी गई है.

2018 में मिला था 1076 कनाल जमीन का आवंटन

यह विवाद HIAL को आवंटित जमीन से जुड़ा है. मई 2018 में संस्थान को फ्यांग थांग में 1076 कनाल और एक मरला जमीन हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास पर केंद्रित वैकल्पिक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आवंटित की गई थी. यह जमीन 40 साल की लीज पर दी जानी थी.

21 अगस्त 2025 को लद्दाख प्रशासन ने आवंटन रद्द कर दिया. प्रशासन का आरोप था कि संस्थान ने लीज की औपचारिकताएं पूरी नहीं कीं और जिस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जमीन दी गई थी, वह भी स्थापित नहीं किया गया. HIAL ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी. इस साल सितंबर में अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रशासन को विवादित जमीन पर तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से रोक दिया था. हालांकि, अदालत ने जमीन का आवंटन रद्द करने के फैसले को निरस्त नहीं किया था.

प्रशासन और HIAL के दावों में विरोधाभास

अक्टूबर में प्रशासन ने 136 पन्नों का हलफनामा दाखिल कर आवंटन रद्द करने के फैसले का बचाव किया. उसका कहना था कि लीज डीड निष्पादित नहीं होने और एक साल के भीतर अनिवार्य भूमि प्रीमियम जमा नहीं करने के कारण मई 2019 में ही आवंटन स्वतः समाप्त हो गया था.

प्रशासन ने लद्दाख के उच्च शिक्षा विभाग के अक्टूबर 2026 के प्रमाणपत्र का भी हवाला दिया. इसके अनुसार, HIAL मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं है और उसके पाठ्यक्रमों को वैधानिक संबद्धता प्राप्त नहीं है.

वहीं, गीतांजलि आंगमो का कहना है कि जमीन आवंटित होने के महज 15 दिन बाद 20 मई 2018 को ही लीज डीड के लिए आवेदन कर दिया गया था और इसके बाद भी अधिकारियों से लगातार संपर्क किया गया. सोनम वांगचुक ने भी प्रशासन पर प्रक्रिया में देरी का आरोप लगाया है. उनका दावा है कि उन्होंने लीज डीड के लिए पांच लिखित अपील कीं, 15 बार अधिकारियों से मुलाकात की और 30 बार फोन किया.

वांगचुक ने फरवरी 2021 के एक सरकारी पत्र का भी हवाला दिया. उनके अनुसार, इसमें लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश बनने के दौरान प्रशासनिक बदलाव और कोरोना महामारी के कारण हुई देरी को स्वीकार करते हुए लीज की औपचारिकताएं लंबित रहने के बावजूद निर्माण जारी रखने की अनुमति दी गई थी.

सोनम वांगचुक का आरोप है कि लद्दाख में उनकी सक्रियता के कारण जमीन विवाद के जरिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. वहीं, प्रशासन का कहना है कि जमीन आवंटन की शर्तें पूरी नहीं की गई थीं.

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