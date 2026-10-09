ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: CJP प्रोटेस्ट रोकने के लिए सरकार ने झोंक दी ताकत! ट्रेन से सड़क तक क्या इंतजाम?

Explained: CJP प्रोटेस्ट रोकने के लिए सरकार ने झोंक दी ताकत! ट्रेन से सड़क तक क्या इंतजाम?

लोकतंत्र में एक प्रदर्शन को रोकने के लिए इतनी बड़ी मशीनरी लगाना खुद में एक बयान है. CJI सूर्यकांत ने कहा, 'हम साफ करते हैं कि मेट्रो पूरी तरह प्रतिबंध नहीं होगी. आम आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए.'

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 09 Oct 2026 05:39 PM (IST)
Preferred Sources

10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) प्रदर्शन रोकने के लिए दिल्ली में जो कुछ किया जा रहा है, वैसा शायद पहले कभी नहीं हुआ. ट्रेनें कैंसिल, मेट्रो स्टेश बंद, बॉर्डर सील, धारा 163 लागू, मस्जिदों से ऐलान, शराब की दुकानें बंद और करीब 26 हजार सेंट्रल फोर्स के जवान तैनात होंगे. यह सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं है. यह पूरे शहर को किला बनाने जैसा है. सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि मेट्रो और ट्रेनों को पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता है. तो CJP प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार से लेकर सड़कों तक क्या-क्या हो रहा है...

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भरोसा दिलाया कि स्थिति के हिसाब से सेवाओं को कंट्रोल में रखा जाएगा. हालांकि, CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए बड़ी बात कह दी, 'मक्खी को मारने के लिए हथौड़ा न चलाएं.'

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
CJP Protest LIVE: इंडिया गठबंधन की राष्ट्रपति से रात 8 बजे मुलाकात, सीजेपी प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में सरकार
Live: इंडिया गठबंधन की राष्ट्रपति से रात 8 बजे मुलाकात, सीजेपी प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में सरकार
इंडिया
By-Election Results 2026 Live: BJP ने नंदीग्राम जीता, रेजीनगर सीट पर बढ़त; तमिलनाडु में CM विजय की टीवीके आगे
Live: BJP ने नंदीग्राम जीता, रेजीनगर सीट पर बढ़त; तमिलनाडु में CM विजय की टीवीके आगे
इंडिया
‘US का इतिहास प्रवासियों ने हीं...’, जेडी वेंस की टिप्पणी पर भारत का पलटवार
‘US का इतिहास प्रवासियों ने हीं...’, जेडी वेंस की टिप्पणी पर भारत का पलटवार
इंडिया
SIR विवाद के बीच बीजेपी की बड़ी जीत, उप चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका
SIR विवाद के बीच बीजेपी की बड़ी जीत, उप चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका

अब एक-एक करके समझिए प्रशासन की तैयारी:

1. ट्रेनें कैंसिल

भारतीय रेलवे ने कहा, 'इंटेलिजेंस इनपुट और ट्रैफिक एडवाइजरी बताते हैं कि 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच दोनों स्टेशनों के आसपास भारी सड़क जाम होगा. 9 अक्टूबर दोपहर 2 बजे के बाद सोर्स से चलने वाली और 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली/हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली सभी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें सोर्स पर ही कैंसिल है.'

रेलवे ने यह भी बताया कि 2 अक्टूबर 2026 को प्रदर्शन की वजह से हुए ट्रैफिक जाम में करीब 5,000 यात्रियों की ट्रेन छूट गई थी. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रोजाना करीब 4 लाख यात्री आते हैं.

2. 57 मेट्रो स्टेशन बंद

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया कि 57 स्टेशनों के गेट 9 अक्टूबर रात 9 बजे से 10 अक्टूबर तक बंद रहेंगे, जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते. हालांकि इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, सिवाय नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के. पुलिस का कहना है कि भीड़ अनियंत्रित होकर संवेदनशील इलाकों की तरफ बढ़ सकती है.

3. CAPF की 221 कंपनियों को बुलावा

गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को 8 से 12 अक्टूबर तक CAPF की 221 कंपनियां यानी करीब 23,000 जवान भेजे हैं. यह 110 CAPF कंपनियों को मजबूत करता है जो पहले से दिल्ली पुलिस के साथ जुड़ी हुई थीं. कुल मिलाकर करीब 26,000 केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान दिल्ली में तैनात होंगे.

CRPF की कंपनियां जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से दिल्ली लाई जा रही हैं. करीब 12,000 अर्धसैनिक जवान पहले से दिल्ली में तैनात हैं. करीब 11,000 CRPF जवानों को एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है.

दिल्ली पुलिस के करीब 15,000 जवान भी तैनात किए जा रहे हैं. 450-500 महिला अर्धसैनिक जवान भी अलग से बुलाई गई हैं. पुलिसकर्मियों को 150 बॉडी कैमरा भी दिया जा रहा है ताकि प्रदर्शनकारियों के साथ उनकी बातचीत रिकॉर्ड हो सके.

4. धारा 163 लागू

दिल्ली में BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है. दिल्ली पुलिस की जॉइंट कमिश्नर नूपुर प्रसाद ने कहा, '7 अक्टूबर 2026 को CJP के सह-संयोजक सौरभ दास से आवेदन मिला था. इसमें जंतर मंतर पर 10 अक्टूबर को CEC की जवाबदेही को लेकर प्रदर्शन की सूचना दी गई थी. मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत जंतर मंतर पर कार्यक्रम के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना होता है. इसके अलावा CJP के पिछले आचरण को देखते हुए, पहले दिए गए वचनों और कानूनी निर्देशों का पालन नहीं किया गया था.'

धारा 163 के तहत दिल्ली में बिना लिखित अनुमति के 5 या ज्यादा लोगों का जमावड़ा, जुलूस, प्रदर्शन, धरना, नारेबाजी, भाषण, और हथियार, लाठी, तलवार और ईंट-पत्थर जैसी चीजें लेकर चलना. जॉइंट कमिश्नर ने कहा कि जो भी कानून तोड़ेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

5. बॉर्डर सील

दिल्ली के चिल्ला, सिंघू, गाजीपुर, अपसरा समेत कई बॉर्डर सील कर दिए गए हैं. बीएसएफ को दिल्ली और नोएडा पुलिस के साथ चिल्ला बॉर्डर पर तैनात किया गया है, जो शुक्रवार रात 9 बजे से सील कर दिया जाएगा. दिल्ली पुलिस खुफिया इकाई का अनुमान है कि पड़ोसी राज्यों से आने वाले लोगों समेत 50,000 से ज्यादा लोग शहर में जमा हो सकते हैं.

6. मस्जिदों में एलान

दिल्ली पुलिस ने पुरानी दिल्ली की मस्जिदों में जाकर लाउडस्पीकर से एलान करवाया कि लोग किसी भी प्रदर्शन में शामिल न हों और अपने बच्चों को भी न भेजें. यह एलान चांदनी चौक के शाही मस्जिद में किया गया, जहां पुलिस अधिकारी ने मस्जिद के माइक का इस्तेमाल करके लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों और भड़काऊ संदेशों से बचने और पुलिस तथा प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की.

एलान में कहा गया, 'अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों को समझाएं कि वे किसी भी अनावश्यक प्रदर्शन में हिस्सा न लें. किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें. किसी भी भड़काऊ संदेश के झांसे में न आएं. जिम्मेदार नागरिक बनें और कानून का पालन करें'.

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसका एकमात्र इरादा यह सुनिश्चित करना था कि 'युवा गुमराह होकर गैरकानूनी जमावड़े का हिस्सा न बनें.'

7. शराब की दुकानें बंद और होटलों पर रोक

दिल्ली सरकार ने 9 और 10 अक्टूबर को शराब की सभी दुकानें बंद रखने का आदेश दिया. दिल्ली आबकारी विभाग ने कहा कि यह फैसला 'सार्वजनिक व्यवस्था' बनाए रखने के लिए 'मौजूदा स्थिति' को देखते हुए लिया गया है. हालांकि लाइसेंस प्राप्त बार खुले रहेंगे.

पहाड़गंज समेत मध्य दिल्ली के होटलों और गेस्ट हाउसों को नई बुकिंग न लेने का निर्देश दिया गया है.

8. डिटेंशन सेंटर तैयार

राजीव गांधी स्टेडियम (बवाना) और छत्रसाल स्टेडियम समेत करीब 10 अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं.

CJP का आरोप है कि प्रदर्शन से पहले देशभर में उसके वॉलंटियर्स को पुलिस हिरासत में ले रही है. CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि कम से कम 10,000 लोगों को डिटेन किया गया है. इनमें CJP, छात्र संगठन, किसान संगठन, दलित संगठन और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग शामिल हैं. हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है.

CJP प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, 'जहां भी पुलिस हमें रोकेगी, हम वहीं बैठ जाएंगे और वही जंतर मंतर बन जाएगा. वे पूरे शहर को तो घेर नहीं सकते, है ना?'

CJP ने यह भी आरोप लगाया कि उसके कार्यकर्ताओं को पुलिस नोटिस भेज रही है और दिल्ली यात्रा खर्च के बारे में पूछ रही है. दिपके ने कहा, 'महाराष्ट्र पुलिस CJP वॉलंटियर्स को नोटिस भेज रही है, दिल्ली यात्रा खर्च पूछ रही है और धमका रही है कि प्रदर्शन हिंसक हो सकता है. वे ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं?'

9. पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कंट्रोल

दिल्ली पुलिस ने बस बुकिंग की जांच शुरू कर दी है. पुलिस उन बस ऑपरेटरों को ट्रैक कर रही है, जिन्होंने पिछले आंदोलनों के दौरान प्रदर्शनकारियों के लिए परिवहन की व्यवस्था की थी. साथ ही, बस टर्मिनलों पर भी निगरानी रखी जा रही है.

पुलिस ओला और उबर जैसी कैब कंपनियों के साथ समन्वय कर रही है ताकि लुटियंस दिल्ली की ओर होने वाली आवाजाही को नियंत्रित किया जा सके और जरूरत पड़ने पर इन रास्तों को बंद कर दें.

दिल्ली सरकार ने पहले ही एहतियात के तौर पर DTC और क्लस्टर बस सेवाओं को छह महीने के लिए 'आवश्यक सेवा' घोषित करके ESMA लागू कर दिया है. इसका मतलब है कि कोई भी ड्राइवर हड़ताल या काम बंद नहीं कर सकता.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की स्थिति में लोग ऐप कैब और ऑटो पर निर्भर हो सकते हैं, लेकिन पुलिस की निगरानी के चलते इनकी उपलब्धता भी प्रभावित हो सकती है.

10. सड़कों पर नाकाबंदी

दिल्ली पुलिस ने शहर को चार परतों में घेरने की रणनीति बनाई है, जिसमें सड़कों पर बैरिकेडिंग और डायवर्जन मुख्य हैं. इसके तहत किए गए इंतजाम ये हैं:

  • 37 ब्लॉकिंग पॉइंट्स: पुलिस ने पूरे नई दिल्ली जिले में 37 ब्लॉकिंग पॉइंट्स बनाए हैं. इन पॉइंट्स का मकसद प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर पहुंचने से रोकना है.
  • मुख्य सड़कें बंद: कई प्रमुख सड़कों को बंद कर दिया गया है या वहां भारी बैरिकेडिंग लगाई गई है. इनमें अशोक रोड, रायसीना रोड, संसद मार्ग, जनपथ, रफी मार्ग और पंत मार्ग शामिल हैं.
  • ट्रैफिक डायवर्जन: कनॉट प्लेस, पटेल चौक, विंडसर प्लेस, अशोक रोड और जंतर-मंतर रोड के आसपास के इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा. इससे इन रास्तों पर आवाजाही बुरी तरह प्रभावित होगी.

सिर्फ एक प्रदर्शन रोकने की कहानी इतनी बड़ी क्यों?

यह इस बात का सबूत है कि सरकार और प्रशासन एक युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलन को इतना बड़ा खतरा मान रहे हैं कि उन्होंने पूरी दिल्ली को किला बना दिया. दिल्ली पुलिस की खुफिया इकाई का अनुमान है कि 50,000 से ज्यादा लोग शहर में जमा हो सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि यह मामला गंभीर है. CJI ने कहा, 'हमें मेट्रो स्टेशनों के बंद होने की गंभीर चिंता है. हमारी चिंता उन यात्रियों की है जो दूर से आकर अपनी आजीविका कमाते हैं. आम नागरिकों को नुकसान नहीं होना चाहिए'.

यह देखना दिलचस्प होगा कि 10 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में क्या होता है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 09 Oct 2026 05:39 PM (IST)
Tags :
Delhi Metro ECI CEC CAPF Jantar Mantar Protest Explainer Dhruv Rathee Gyanesh Kumar DELHI NEWS SUPREME COURT DELHI POLICE DELHI Abhijeet Dipke CJP Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CJP Protest LIVE: इंडिया गठबंधन की राष्ट्रपति से रात 8 बजे मुलाकात, सीजेपी प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में सरकार
Live: इंडिया गठबंधन की राष्ट्रपति से रात 8 बजे मुलाकात, सीजेपी प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में सरकार
इंडिया
By-Election Results 2026 Live: BJP ने नंदीग्राम जीता, रेजीनगर सीट पर बढ़त; तमिलनाडु में CM विजय की टीवीके आगे
Live: BJP ने नंदीग्राम जीता, रेजीनगर सीट पर बढ़त; तमिलनाडु में CM विजय की टीवीके आगे
इंडिया
‘US का इतिहास प्रवासियों ने हीं...’, जेडी वेंस की टिप्पणी पर भारत का पलटवार
‘US का इतिहास प्रवासियों ने हीं...’, जेडी वेंस की टिप्पणी पर भारत का पलटवार
इंडिया
SIR विवाद के बीच बीजेपी की बड़ी जीत, उप चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका
SIR विवाद के बीच बीजेपी की बड़ी जीत, उप चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका
Advertisement

वीडियोज

नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
आंदोलन की बदलती 'भाषा', शुरू हुआ रील आंदोलन !
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब कहां रुकेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP Protest LIVE: इंडिया गठबंधन की राष्ट्रपति से रात 8 बजे मुलाकात, सीजेपी प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में सरकार
Live: इंडिया गठबंधन की राष्ट्रपति से रात 8 बजे मुलाकात, सीजेपी प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में सरकार
बिहार
CJP के प्रदर्शन से पहले आई BJP की प्रतिक्रिया, 'अगर आप…'
CJP के प्रदर्शन से पहले आई BJP की प्रतिक्रिया, 'अगर आप…'
विश्व
नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान, भारतीय मूल की नावी पिल्लै को मिला सम्मान
नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान, भारतीय मूल की नावी पिल्लै को मिला सम्मान
क्रिकेट
लगातर सबसे ज्यादा जीत... रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब हैं श्रेयस अय्यर
लगातर सबसे ज्यादा जीत... रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब हैं श्रेयस अय्यर
ओटीटी
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- फ्री में कहां देखें?
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- फ्री में कहां देखें?
इंडिया
मुस्लिमों ने रेजीनगर-नंदीग्राम में दिया साथ तो सीएम शुभेंदु अधिकारी बोले, 'हमने दोस्ती...'
मुस्लिमों ने रेजीनगर-नंदीग्राम में दिया साथ तो सीएम शुभेंदु अधिकारी बोले, 'हमने दोस्ती...'
दिल्ली NCR
Delhi Metro Closed: 9 अक्टूबर रात 9 बजे से बंद रहेंगे दिल्ली के ये 57 मेट्रो स्टेशन
Delhi Metro Closed: 9 अक्टूबर रात 9 बजे से बंद रहेंगे दिल्ली के ये 57 मेट्रो स्टेशन
क्रिकेट
रजत पाटीदार ने जड़ा लगातार दूसरा अर्धशतक, नेशनल टीम में एंट्री की उठी मांग
रजत पाटीदार ने जड़ा लगातार दूसरा अर्धशतक, नेशनल टीम में एंट्री की उठी मांग
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget