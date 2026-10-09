सीजेपी प्रोटेस्ट: दिल्ली में मेट्रो-ट्रेन की पाबंदी पर सरकार से बोले CJI- 'दोबारा करें विचार'

दिल्ली में कल शनिवार (10 अक्टूबर, 2026) को होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रशासन ने मेट्रो और ट्रेन जैसी सुविधाओं को बंद करने का निर्देश जारी किया है. जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में CJI सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मेट्रो और ट्रेन पर पाबंदी लगाने के आदेश पर फिर से विचार करने की बात कही है.

इसके साथ ही, कोर्ट ने कहा कि प्रशासन जरूरत के मुताबिक संतुलित कदम उठाए. मेट्रो या ट्रेनों को पूरी तरह बंद करने को गैर-जरूरी बताते समय चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की, ‘आप जरूरत के मुताबिक कदम उठा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करें. इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए.’

कोर्ट में आदेश लिखवाते हुए बोले CJI सूर्य कांत

अदालत में मामले की सुनवाई के बाद सीजेआई सूर्य कांत ने आदेश लिखवाते हुए कहा, ‘हमारे सामने मेट्रो और ट्रेन को लेकर जारी आदेश रखे गए. BNSS 163 के तहत अगस्त में जारी आदेश को भी रखा गया. हमें बताया गया कि नई दिल्ली और निजामुद्दीन स्टेशन से ट्रेनों को रोका गया है. हमने इस बात की अनुमति दी थी कि आयोजक हमारे सामने अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन यहां आए वरिष्ठ वकीलों ने कहा कि वह आयोजकों की तरफ से नहीं आए हैं. ऐसे में हमारी सुनवाई सार्वजनिक परिवहन पर पाबंदी से लोगों की असुविधा को लेकर है.

CJI की सलाह पर सरकार की तरफ से क्या कहा गया?

इस दौरान सीजेआई ने सरकार से कहा कि मेट्रो स्टेशन और रेलवे पर पूरी रोक पर दोबारा विचार की जरूरत है. जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वस्त किया है कि वह इस पर अधिकारियों से बात करेंगे, ताकि लोगों को असुविधा न हो. ऐसे कदम उठाए जाएंगे, जो प्रदर्शन की स्थिति के मुताबिक संतुलित होंगे. ट्रैफिक का प्रवाह भी सुनिश्चित किया जाएगा. लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की जाएगी, ताकि उन्हें असुविधा न हो.

सुनवाई के दौरान अदालत में क्या-क्या हुआ?

सुनवाई के दौरान अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकरनारायण, प्रशांत भूषण, वृंदा ग्रोवर भी मौजूद रहे. CJI सूर्य कांत ने कहा, ‘हमारे विचार में प्रदर्शन की जगह (जंतर-मंतर) की भौगोलिक स्थिति को लेकर समस्या है. जगह छोटी भी है, इसलिए कोई वैकल्पिक जगह सोची जानी चाहिए. जगह की कमी के चलते प्रदर्शनकारियों के मौलिक अधिकार भी प्रभावित होते हैं. भोजन, सैनिटेशन, एंबुलेंस जैसी तमाम बातों में समस्या होती है.’

CJI की अध्यक्षता वाली बेंच में शामिल जस्टिस बागची ने कहा कि हमने मेट्रो और ट्रेन से जुड़ी बातों को नोट किया है. सड़क पर भी परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए. इन चीजों को पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता. जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कभी-कभी पूरी रोक लगानी पड़ती है. इसके बाद जस्टिस बागची ने कहा कि स्थिति के मुताबिक कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन पूरी रोक ठीक नहीं होगी.

फिर सीजेआई ने कहा कि लोगों में निश्चितता होनी चाहिए कि क्या और कब उपलब्ध है. तभी वृंदा ग्रोवर ने कहा कि लोगों को प्रदर्शन में न आने की चेतावनी दी जा रही है. इसके बाद तुषार मेहता ने कहा कि अभी तो यह कह रही थीं कि हम आयोजकों की तरफ से नहीं हैं, तो वृंदा ने कहा कि हम नागरिक की हैसियत से बोल रहे हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हमारी सुनवाई लोगों की असुविधा को लेकर है.

वकीलों ने अदालत में क्या दी दलीलें?

कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि सब कुछ बंद कर दिया गया है. मेरे देश में क्या हो रहा है? कोर्ट ने कहा कि यह देखना होगा कि प्रदर्शन कानूनी अनुमति से हो रहा है या नहीं. फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सिर्फ आशंका के आधार पर सब कुछ बंद किया जा रहा है. इस पर अदालत ने कहा कि हमें बताइए कि कौन आयोजक हैं, ताकि हम उनसे पूछ सकें कि कितने लोग आने वाले हैं. क्या आप किसी आयोजक के लिए पेश हुए हैं? इस पर सिब्बल ने कहा कि मुझे मामला दोबारा उठाने की अनुमति दीजिए, मैं किसी आयोजक का प्रतिनिधित्व करूंगा.

वहीं, वकील गोपाल शंकरनारायण ने अदालत में दलील दी कि ट्रेन और मेट्रो पर रोक तत्काल हटाया जाए. तब सिब्बल ने कहा कि नागरिक के रूप में विरोध करना मेरा अधिकार है. इस पर सीजेआई ने कहा कि अगर आपने हाई कोर्ट में कोई याचिका दाखिल की है, तो हम 3 बजे सुनने का अनुरोध कर सकते हैं.

आप लोग कल ही प्रदर्शन क्यों करना चाहते हैं?- कोर्ट

अदालत में वकील ने कहा कि वहां यूथ कांग्रेस गई है. हाई कोर्ट ने सोमवार (5 अक्टूबर) को सुनवाई की बात कही है. तब कोर्ट ने कहा कि क्या कल के दिन का कोई विशेष महत्व है? आप लोग कल ही क्यों प्रदर्शन करना चाहते हैं? वकील ने कहा कि हमने 10 अक्टूबर को आंदोलन की घोषणा बहुत पहले कर दी थी, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया. इस पर कोर्ट ने कहा कि आप अनुमति से मना करने का आदेश हमारे सामने रखिए. हमें आपके हितों के साथ आम लोगों के हितों को भी देखना है. एक बड़ा समूह है, जिसे आंदोलन से असुविधा हो सकती है. सभी बातों में संतुलन बनाना होगा. तब वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि हमारी मांग सिर्फ तय जगह पर प्रदर्शन की है.

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