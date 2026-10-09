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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: CJP पर सरकार कितनी तैयार? ट्रेन कैंसिल करने से मस्जिदों में ऐलान तक, ये है प्लानिंग!'

Explained: CJP पर सरकार कितनी तैयार? ट्रेन कैंसिल करने से मस्जिदों में ऐलान तक, ये है प्लानिंग!'

अभिजीत दिपके कह चुके हैं कि हर हाल में जंतर मंतर तक मार्च करेंगे. एक तरफ 23,000 सेंट्रल फोर्स, बैरिकेड्स और 57 मेट्रो स्टेशनों पर ताले, दूसरी तरफ देशभर से दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हजारों युवा.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 09 Oct 2026 02:01 PM (IST)
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10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने युवाओं के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन बुलाया है. ये प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर है. लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी. पुलिस का कहना है कि CJP ने 7 अक्टूबर को आवेदन दिया, जबकि नियमों के मुताबिक 10 दिन पहले अनुमति लेनी चाहिए थी. इसके अलावा पहले भी CJP ने प्रदर्शन के नियमों का पालन नहीं किया था. प्रदर्शन रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने जो इंतजाम किए हैं, वो पूरी दिल्ली को घेरे में लेने जैसे हैं...

दिल्ली पुलिस ने मस्जिदों में ऐलान तक करवा दिया है कि अपने बच्चों को प्रदर्शन में न भेजें और देश भर से CRPF को बुलाया गया है. दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में भी पुलिस अलर्ट पर है. बरेली, फिरोजाबाद और अलीगढ़ समेत कई जिलों से महिला कांस्टेबल समेत पुलिस बल दिल्ली भेजा जा रहा है.

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धारा 163 लागू: 5 या ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते

दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 लागू कर दी गई है. ये धारा मजिस्ट्रेट को आपात स्थिति में ऐसे आदेश जारी करने की शक्ति देती है, जिससे किसी इलाके में शांति भंग होने का खतरा हो या जनहित को नुकसान पहुंचने की आशंका हो.

इस धारा के तहत दिल्ली में बिना लिखित अनुमति के 5 या ज्यादा लोगों का जमावड़ा, जुलूस, प्रदर्शन, धरना, नारेबाजी, भाषण और हथियार, लाठी, तलवार, ईंट-पत्थर जैसी चीजें लेकर चलने पर रोक लगी है. दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि जब तक धारा 163 लागू है, तब तक जंतर मंतर या कहीं भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं है. कोई भी जमावड़ा अवैध माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी.

DCP शृष्टि पांडेय ने कहा, 'धारा 163 प्रभाव में है, मतलब प्रदर्शन की इजाजत नहीं है. किसी भी तरह का जमावड़ा अवैध होगा और हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी.' उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और ऐसे गैरकानूनी जमावड़ों में शामिल न हों.

57 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को पत्र लिखकर 57 मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट 9 अक्टूबर रात 9 बजे से बंद करने का प्रस्ताव भेजा है. ये प्रतिबंध तब तक जारी रहेंगे जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते. पुलिस ने इन स्टेशनों पर ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी कम करने का भी सुझाव दिया है, क्योंकि भीड़ अनियंत्रित होकर संवेदनशील इलाकों की तरफ बढ़ सकती है.

इन प्रमुख स्टेशनों के गेट बंद रहेंगे: जनपथ, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राजीव चौक, नई दिल्ली, मंडी हाउस, ITO, सुप्रीम कोर्ट, इंद्रप्रस्थ, कश्मीरी गेट, करोल बाग, INA, हौज खास, लाजपत नगर, जामिया मिलिया इस्लामिया, सीलमपुर, वेलकम, शाहदरा, रिथाला, रोहिणी ईस्ट, रोहिणी वेस्ट समेत कुल 57 स्टेशन.

इस दौरान इंटरचेंज की सुविधा जारी रह सकती है, लेकिन स्टेशनों को बंद करने पर अंतिम फैसला DMRC ही लेगी.

दिल्ली आने वाली सभी ट्रेनें कैंसिल

भारतीय रेलवे ने 10 अक्टूबर 2026 को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने का आदेश दिया है.

रेलवे बोर्ड के कोचिंग डायरेक्टरेट ने 9 अक्टूबर को आदेश जारी किया कि जो भी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें 9 अक्टूबर दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशन से रवाना होंगी और 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन पहुंचेंगी, उन्हें सोर्स स्टेशन पर ही कैंसिल कर दिया जाएगा.

कुछ प्रमुख ट्रेनें जो कैंसिल की गई हैं:

  • 12301 हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी (9 अक्टूबर को रवाना): कैंसिल
  • 12313 सियालदह-नई दिल्ली राजधानी (9 अक्टूबर को रवाना): कैंसिल
  • 12309 राजेंद्र नगर टर्मिनल-नई दिल्ली तेजस राजधानी (9 अक्टूबर को रवाना): कैंसिल

मस्जिदों से प्रदर्शन में शामिल न होने का ऐलान

दिल्ली पुलिस ने चांदनी चौक के बागवाली मस्जिद समेत पुरानी दिल्ली की मस्जिदों में जाकर लाउडस्पीकर से ऐलान करवाया है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रदर्शन में शामिल न हों, अपने बच्चों और परिवार को भी अनधिकृत भीड़ में न भेजें और किसी भी तरह के भड़काऊ संदेश या अफवाहों पर ध्यान न दें.

पुलिस ने यह भी कहा कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, इसलिए लोगों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए. यह भी कहा गया कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हों जिससे अप्रिय घटना हो सकती है या नुकसान पहुंच सकता है.

23,000 सेंट्रल फोर्स को भेजा बुलावा

गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को 8 से 12 अक्टूबर तक CAPF की 221 कंपनियां यानी करीब 23,000 जवान उपलब्ध कराए हैं. इनमें करीब 85 CRPF कंपनियां और 10 SSB समेत कई अन्य बल शामिल हैं.

CRPF की कंपनियां जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से दिल्ली लाई जा रही हैं. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव बाद तैनात CRPF कंपनियों को भी दिल्ली भेजा जा रहा है. टेलीग्राफ इंडिया के मुताबिक, करीब 12,000 अर्धसैनिक जवान पहले से दिल्ली में तैनात हैं और करीब 11,000 CRPF जवानों को एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है.

दिल्ली पुलिस ने CRPF की 70 कंपनियों के करीब 7,000 जवानों को तैनात किया है. इनके पास एंटी-रायट गियर और गोला-बारूद भी है.

CJP का आरोप: 10,000 से ज्यादा लोग डिटेन

CJP का आरोप है कि प्रदर्शन से पहले देशभर में उसके वॉलंटियर्स को पुलिस हिरासत में ले रही है. CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि कम से कम 10,000 लोगों को डिटेन किया गया है. इनमें CJP, छात्र संगठन, किसान संगठन, दलित संगठन और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग शामिल हैं. हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

CJP संस्थापक अभिजीत दिपके ने खुद X पर पोस्ट करके कहा, 'देशभर में हजारों युवाओं को डिटेन किया गया है. ये डराने की कोशिश काम नहीं करेगी. देश के युवा अब डरे हुए नहीं हैं. मैं कल दिल्ली लैंड करूंगा और चाहे कुछ भी हो जाए, जंतर मंतर तक मार्च करूंगा.'

दिपके ने आरोप लगाया कि तेलंगाना के CJP वॉलंटियर्स को मध्य प्रदेश पुलिस ने भोपाल से ट्रेन में यात्रा करते समय डिटेन किया. CJP ने यह भी आरोप लगाया कि राजस्थान पुलिस ने उनके नेशनल ऑर्गनाइजेशन को-इंचार्ज दीपक बालियान को अलवर जिले में उनके घर से उठाया और पीटा. हालांकि, अलवर के SP सुधीर चौधरी ने डिटेन करने से इनकार किया.

अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये 'साइकोटिक डिक्टेटर' वाली कार्रवाई है. CJP ने सवाल उठाया कि क्या भारत में इमरजेंसी लगाने की तैयारी हो रही है?

तो अब 10 अक्टूबर को क्या होगा?

दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है और धारा 163 लागू कर दी है. अभिजीत दिपके कह चुके हैं कि वे हर हाल में जंतर मंतर तक मार्च करेंगे. दोनों तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है. एक तरफ 23,000 सेंट्रल फोर्स, बैरिकेड्स और 57 मेट्रो स्टेशनों पर ताले, दूसरी तरफ देशभर से दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हजारों युवा.

मेट्रो स्टेशन बंद, ट्रेनें कैंसिल, सड़कों पर बैरिकेड्स और धारा 163 की वजह से दिल्ली 10 अक्टूबर 2026 को एक बंद शहर की तरह दिख सकती है. जंतर मंतर के आसपास तो पहले से ही फोर्ट्रेस जैसा माहौल है. 2 अक्टूबर को जब छोटा प्रदर्शन हुआ था, तब भी 4,000 पुलिसकर्मी तैनात थे और 500 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया था, जिसमें दिल्ली की पूर्व CM आतिशी भी शामिल थीं.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 09 Oct 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
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