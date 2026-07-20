सरकार से बातचीत के बीच अभिजीत दीपके ने तोड़ा अनशन, ढाई दिन में खत्म की भूख हड़ताल

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी भूख हड़ताल खत्म कर दी है. संसद मार्च की अपील के बीच जंतर-मंतर पर ही उन्होंने ढाई दिन चला अपना अनशन तोड़ दिया है. इस दौरान मंच पर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि भी मौजूद रहीं.

#WATCH | Delhi: Moment when the founding president of the Cockroach Janta Party, Abhijeet Dipke, ended his hunger strike at Jantar Mantar pic.twitter.com/na3njYX0ZX

— ANI (@ANI) July 20, 2026

दीपके से पहले AISA छात्रों ने तोड़ा अनशन

अभिजीत दीपके से पहले जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे AISA के छात्रों ने भी अपना अनशन तोड़ दिया था. इससे पहले सफदरजंग अस्पताल से सोनम वांगचुक ने भी कहा था कि अगर उन्हें आश्वासन मिलता है कि संसद के इस सत्र में शिक्षा व्यवस्था में नाकामी, खासकर पेपर लीक पर सरकार जिम्मेदारी लेती है, या फिर विपक्ष के सांसद यह भरोसा दिलाते हैं कि मानसून सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा तो वो आज ही अपना अनशन वापस ले सकते हैं.

#IMPORTANT: It’s 11:52 AM. Ashutosh Ranka and I, on behalf of the Cockroach Janta Party, are on our way to meet J.P. Nadda. The government had reached out for talks in the morning. Our demands are clear. The youth has gathered in huge numbers.



We shall win!

— Saurav Das (@SauravDassss) July 20, 2026

सीजेपी का दावा- सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया

सीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि सरकार ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया है. कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से दो प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष राकां बातचीत करने के लिए गए हुए हैं. सरकार की ओर से उनकी बातचीत स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से हो रही है.

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