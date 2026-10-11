'ये शांति भंग...', क्या अब प्रदर्शन नहीं करेंगे CJP के नेता? दावों पर आया पार्टी का बयान

सीजेपी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बॉन्ड से जुड़े दावों पर कहा है कि सीजेपी के किसी भी नेता ने ऐसा कोई बॉन्ड नहीं साइन किया है, जिसमें कहा गया हो कि वे अब और विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे. बॉन्ड में शांति भंग न करने की बात कही गई है. लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होना, एक संवैधानिक अधिकार है. इससे शांति भंग नहीं होती है.

आज सुबह ही दिल्ली पुलिस ने इन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद सीजेपी के सौरव दास, अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका को डिटेंशन से छोड़ दिया गया है. उन्होंने कोर्ट में शांति भंग न करने से जुड़ा एक बॉन्ड भरा है. इसपर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि भविष्य में अब ये लोग अब आंदोलन या प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे. लेकिन अब इन आरोपों पर सीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. इसी से जुड़ एक्स पर एक पोस्ट को रिपोस्ट करते सीजेपी ने खंडन किया है.

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