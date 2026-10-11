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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ये शांति भंग...', क्या अब प्रदर्शन नहीं करेंगे CJP के नेता? दावों पर आया पार्टी का बयान

'ये शांति भंग...', क्या अब प्रदर्शन नहीं करेंगे CJP के नेता? दावों पर आया पार्टी का बयान

डिटेंशन में लिए CJP नेताओं को बॉन्ड भरने के बाद छोड़ा गया है. अब इसको लेकर कई तरह के दावे हो रहे हैं. ऐसे में सवाल उठा कि क्या सीजेपी के सौरव, आशुतोष और अभिजीत किसी तरह का प्रदर्शन कर सकेंगे.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 11 Oct 2026 04:04 PM (IST)
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सीजेपी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बॉन्ड से जुड़े दावों पर कहा है कि सीजेपी के किसी भी नेता ने ऐसा कोई बॉन्ड नहीं साइन किया है, जिसमें कहा गया हो कि वे अब और विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे. बॉन्ड में शांति भंग न करने की बात कही गई है. लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होना, एक संवैधानिक अधिकार है. इससे शांति भंग नहीं होती है. 

आज सुबह ही दिल्ली पुलिस ने इन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद सीजेपी के सौरव दास, अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका को डिटेंशन से छोड़ दिया गया है. उन्होंने कोर्ट में शांति भंग न करने से जुड़ा एक बॉन्ड भरा है. इसपर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि भविष्य में अब ये लोग अब आंदोलन या प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे. लेकिन अब इन आरोपों पर सीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. इसी से जुड़ एक्स पर एक पोस्ट को रिपोस्ट करते सीजेपी ने खंडन किया है. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 11 Oct 2026 03:50 PM (IST)
Tags :
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