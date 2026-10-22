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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासौरव दास-आशुतोष रांका को जमानत क्यों दी? SEM कोर्ट बोला- 'दोनों को आगे...'

सौरव दास-आशुतोष रांका को जमानत क्यों दी? SEM कोर्ट बोला- 'दोनों को आगे...'

सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को एसईएम कोर्ट ने रिहा कर दिया है.बेल बॉन्ड तोड़ने के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया गया था.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 22 Oct 2026 09:13 AM (IST)
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सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को बुधवार को दिल्ली में एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) ने रिहा करने का आदेश दे दिया है. सौरव और आशुतोष ने रिहा होने के साथ हलफनामा दिया कि वे शांति भंग नहीं करेंगे और जब तक जंतर-मंतर अधिसूचित धरना स्थल नहीं है, तब तक वहां विरोध-प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे. कोर्ट ने रिहाई का आदेश देते हुए सौरव और आशुतोष को क्या कहा है आइए आपको बताते हैं.

दास और रांका को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया गया है. दोनों ने मुचलके भर दिए, जिसके बाद विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रही सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) रितु राज ने सीजेपी नेताओं को तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश दिया था.

कोर्ट ने क्या कहा

मजिस्ट्रेट ने कहा कि शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल निवारक उपायों की जरूरत दोनों नेताओं से मुचलके भरवाकर और उनके लिखित हलफनामे लेकर पर्याप्त रूप से पूरी की जा सकती है. अदालत ने कहा कि उसके समक्ष दिए गए आश्वासनों को देखते हुए इस चरण में दोनों को आगे न्यायिक हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है.

पुलिस ने तीन दिन बढ़ाने की मांग की थी

पुलिस ने दास और रांका की न्यायिक हिरासत तीन दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था. पुलिस ने दलील दी थी कि दोनों के पिछले आचरण और मीडिया में दिए गए बयानों को देखते हुए शांति भंग होने तथा कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका बनी हुई है.

बाहर आते ही किया पोस्ट

सौरव दास ने जेल से बाहर आने के बाद देर रात पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, ज्ञानू को जाना है. सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने भी सौरव और आशुतोष के साथ वीडियो कॉल पर बात की. उन्होंने दोनों के साथ कॉल के स्क्रीनशॉर्ट शेयर किए हैं. दीपके ने लिखा, ''अगर निडरता का कोई चेहरा होता.''

ये भी पढ़ें: ट्रंप के 'मुस्लिम शहर' वाले बयान पर भड़के मैक्रों, कहा- 'मूर्खतापूर्ण...'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 22 Oct 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
CJP Ashutosh Ranka Saurav Das SEM
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