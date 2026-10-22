सौरव दास-आशुतोष रांका को जमानत क्यों दी? SEM कोर्ट बोला- 'दोनों को आगे...'

सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को बुधवार को दिल्ली में एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) ने रिहा करने का आदेश दे दिया है. सौरव और आशुतोष ने रिहा होने के साथ हलफनामा दिया कि वे शांति भंग नहीं करेंगे और जब तक जंतर-मंतर अधिसूचित धरना स्थल नहीं है, तब तक वहां विरोध-प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे. कोर्ट ने रिहाई का आदेश देते हुए सौरव और आशुतोष को क्या कहा है आइए आपको बताते हैं.

दास और रांका को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया गया है. दोनों ने मुचलके भर दिए, जिसके बाद विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रही सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) रितु राज ने सीजेपी नेताओं को तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश दिया था.

कोर्ट ने क्या कहा

मजिस्ट्रेट ने कहा कि शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल निवारक उपायों की जरूरत दोनों नेताओं से मुचलके भरवाकर और उनके लिखित हलफनामे लेकर पर्याप्त रूप से पूरी की जा सकती है. अदालत ने कहा कि उसके समक्ष दिए गए आश्वासनों को देखते हुए इस चरण में दोनों को आगे न्यायिक हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है.

पुलिस ने तीन दिन बढ़ाने की मांग की थी

पुलिस ने दास और रांका की न्यायिक हिरासत तीन दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था. पुलिस ने दलील दी थी कि दोनों के पिछले आचरण और मीडिया में दिए गए बयानों को देखते हुए शांति भंग होने तथा कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका बनी हुई है.

बाहर आते ही किया पोस्ट

सौरव दास ने जेल से बाहर आने के बाद देर रात पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, ज्ञानू को जाना है. सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने भी सौरव और आशुतोष के साथ वीडियो कॉल पर बात की. उन्होंने दोनों के साथ कॉल के स्क्रीनशॉर्ट शेयर किए हैं. दीपके ने लिखा, ''अगर निडरता का कोई चेहरा होता.''

If fearlessness had a face. https://t.co/Kxx1z1rynL — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 21, 2026

Gyanu has to go. — Saurav Das (@SauravDassss) October 21, 2026

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