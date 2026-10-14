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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआशुतोष रांका, सौरव को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार? फोटो डालकर दीपके बोले- 'रातभर...'

आशुतोष रांका, सौरव को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार? फोटो डालकर दीपके बोले- 'रातभर...'

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सुबह हिरासत में लिया था. अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 14 Oct 2026 06:59 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी ने दावा किया है कि उनके नेताओं आशुतोष रांका, सौरव दास और अजिंक्य शिंदे को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कहा है, उनके हौसले को कोई नहीं तोड़ सकता. आशुतोष रांका, सौरव दास और अजिंक्य शिंदे जंतर-मंतर पर बैरिकेड्स लांघकर प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था.

सीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की जानकारी रत्ना सिंह ने दी है. रत्ना सिंह ने लिखा, ''दिल्ली पुलिस ने आज जंतर-मंतर मामले में सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में गिरफ़्तार किया. इन पर बिना इजाजत घुसने, बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करने और सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने जैसे आरोप हैं. उन्हें सुबह SCM कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्हें तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत (JC) में भेजे जाने की संभावना है.''

वकीलों से मिलने नहीं दिया गया

रत्ना ने आगे लिखा, ''देर रात तक उन्हें अपने वकीलों से मिलने नहीं दिया गया. उन्हें सुबह 3 बजे एक प्राइवेट वैन में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन लाया गया. इन गैर-कानूनी कार्रवाइयों के बावजूद, उनके हौसले बुलंद हैं.'' रत्ना ने बुधवार सुबह 5:38 बजे पोस्ट शेयर करके जानकारी दी है कि इन तीनों को एक घंटे के अंदर  SEM के सामने पेश किया जाएगा.

रत्ना ने लिखा, ''अभी जानकारी मिली है कि सौरव, आशुतोष और अजिंक्य को एक घंटे के भीतर मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में SEM के सामने पेश किए जाने की संभावना है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 24 घंटे की समय-सीमा जल्द ही खत्म होने वाली है.'' बता दें दिल्ली पुलिस ने अभी तक सीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है.

आशुतोष रांका का है जन्मदिन

अभिजीत दीपके ने देर रात सीजेपी नेताओं के हिरासत की जानकारी दी थी. साथ ही बताया कि आज आशुतोष रांका का जन्मदिन है. उन्होंने लिखा, ''वे अभी भी हिरासत में हैं. दिल्ली पुलिस आम तौर पर हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को शाम तक छोड़ देती है. लेकिन जब CJP की बात आती है, तो वे उन्हें रात भर हिरासत में रखते हैं. CJP के लिए यह खास प्यार क्यों दिल्ली पुलिस?'' दीपके ने दूसरे पोस्ट में लिखा, आज आशु का जन्मदिन है. वो सुबह से ही डिटेंशन में है और उसे अपने वकीलों से मिलने की इजाजत नहीं दी गई है.

पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन लाए गए

आशुतोष रांका, सौरव दास और अजिंक्त शिंदे को दिल्ली पुलिस अब पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले आई है. अभिजीत दीपके ने तीनों की एक तस्वीर भी शेयर की है. उन्होंने लिखा, ''कॉकरोच अजिंक्य शिंदे, आशुतोष रांका और सौरव दास पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के अंदर. कोई भी चीज उनके हौसले को तोड़ नहीं सकती. कितनी कूल फोटो है रत्ना.''

ये भी पढ़ें: फ्लाईदुबई विमान घटनाः UAE पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मालदीव के दो पायलट गिरफ्तार

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 14 Oct 2026 06:34 AM (IST)
Tags :
CJP Breaking News Abp News Ashutosh Ranka CJP Protest Saurav Das
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