आशुतोष रांका, सौरव को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार? फोटो डालकर दीपके बोले- 'रातभर...'

कॉकरोच जनता पार्टी ने दावा किया है कि उनके नेताओं आशुतोष रांका, सौरव दास और अजिंक्य शिंदे को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कहा है, उनके हौसले को कोई नहीं तोड़ सकता. आशुतोष रांका, सौरव दास और अजिंक्य शिंदे जंतर-मंतर पर बैरिकेड्स लांघकर प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था.

सीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की जानकारी रत्ना सिंह ने दी है. रत्ना सिंह ने लिखा, ''दिल्ली पुलिस ने आज जंतर-मंतर मामले में सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में गिरफ़्तार किया. इन पर बिना इजाजत घुसने, बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करने और सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने जैसे आरोप हैं. उन्हें सुबह SCM कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्हें तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत (JC) में भेजे जाने की संभावना है.''

#BREAKING: Delhi Police arrests Saurav Das, Ashutosh Ranka, and Ajinkya Shinde at Parliament Street Police Station in today’s Jantar Mantar case. Trespass, bond violation, obstruction of public official’s duty, etc. They’ll be produced before the SCM Court in the morning. A possibility of Judicial Custody (JC) in the Tihar Jail is possible. They were not allowed to meet their lawyers till late at night. They were brought to Parliament Street PS at 3 AM in a private van. Despite these illegal actions, their spirits are high. @Cockroachisback — Ratna Singh (@whattalawyer) October 13, 2026

वकीलों से मिलने नहीं दिया गया

रत्ना ने आगे लिखा, ''देर रात तक उन्हें अपने वकीलों से मिलने नहीं दिया गया. उन्हें सुबह 3 बजे एक प्राइवेट वैन में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन लाया गया. इन गैर-कानूनी कार्रवाइयों के बावजूद, उनके हौसले बुलंद हैं.'' रत्ना ने बुधवार सुबह 5:38 बजे पोस्ट शेयर करके जानकारी दी है कि इन तीनों को एक घंटे के अंदर SEM के सामने पेश किया जाएगा.

Update at 5:38 AM - Just been informed that Saurav, Ashutosh, and Ajinkya are likely to be produced before the SEM at Mandir Marg Police Station within one hour. FYI, 24 hours timeline will end soon. @Cockroachisback — Ratna Singh (@whattalawyer) October 14, 2026

रत्ना ने लिखा, ''अभी जानकारी मिली है कि सौरव, आशुतोष और अजिंक्य को एक घंटे के भीतर मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में SEM के सामने पेश किए जाने की संभावना है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 24 घंटे की समय-सीमा जल्द ही खत्म होने वाली है.'' बता दें दिल्ली पुलिस ने अभी तक सीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है.

आशुतोष रांका का है जन्मदिन

अभिजीत दीपके ने देर रात सीजेपी नेताओं के हिरासत की जानकारी दी थी. साथ ही बताया कि आज आशुतोष रांका का जन्मदिन है. उन्होंने लिखा, ''वे अभी भी हिरासत में हैं. दिल्ली पुलिस आम तौर पर हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को शाम तक छोड़ देती है. लेकिन जब CJP की बात आती है, तो वे उन्हें रात भर हिरासत में रखते हैं. CJP के लिए यह खास प्यार क्यों दिल्ली पुलिस?'' दीपके ने दूसरे पोस्ट में लिखा, आज आशु का जन्मदिन है. वो सुबह से ही डिटेंशन में है और उसे अपने वकीलों से मिलने की इजाजत नहीं दी गई है.

They are still in detention. Delhi Police usually releases detained protesters by evening. But when it comes to CJP, they keep them detained overnight. Why this extra love for CJP @DelhiPolice? — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 13, 2026

It’s Ashu’s birthday today, he is in detention since morning without any access to his lawyers. — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 13, 2026

पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन लाए गए

आशुतोष रांका, सौरव दास और अजिंक्त शिंदे को दिल्ली पुलिस अब पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले आई है. अभिजीत दीपके ने तीनों की एक तस्वीर भी शेयर की है. उन्होंने लिखा, ''कॉकरोच अजिंक्य शिंदे, आशुतोष रांका और सौरव दास पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के अंदर. कोई भी चीज उनके हौसले को तोड़ नहीं सकती. कितनी कूल फोटो है रत्ना.''

Cockroaches @AjinkyaCJP, @AshutoshRanka & @SauravDassss inside the parliament street police station. Nothing can break their spirits. What a cool picture @whattalawyer https://t.co/aMtdwZb9Ip — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 13, 2026

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