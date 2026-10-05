CJP नेताओं की गिरफ्तारी की आशंका पर आशुतोष रांका बोले- 'हमें मार भी दिया तो चिता से...'

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका ने दावा किया था कि सरकार 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट से पहले उन्हें, अभिजीत दीपके और सौरव दास को गिरफ्तार कर सकती है. सीजेपी ने 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर ये प्रदर्शन बुलाया है. प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने पर सीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने कहा है कि हम तीनों 6 जून से जेल जाने के लिए तैयार हैं. हमें इसे लेकर कोई डर नहीं है.

एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है

आशुतोष ने लिखा, ''कई लोगों ने जानकारी दी है कि अभिजीत दीपके, सौरव दास और मुझे 10 तारीख से पहले कभी भी NSA या ऐसे ही दूसरे कानूनों के तहत गिरफ़्तार किया जा सकता है. हम तीनों 6 जून से ही जेल जाने के लिए तैयार हैं. हमें इसका कोई डर नहीं है. लेकिन जो लोग इस देश को बर्बाद करने पर तुले हैं, उन्हें डरना चाहिए. और वे डर भी रहे हैं. जैसा कि गांधीजी ने कहा था, "हिंसा और नफरत डर से पैदा होती है." सरकार डरी हुई है, और इसीलिए वह हिंसा का सहारा ले रही है.''

Multiple sources have reached out informing that @abhijeet_dipke @SauravDassss and I will be arrested anytime before 10th under NSA/other equivalent provisions. All three of us have been ready to go to Jail since June 6. There is no fear about it. But the ones hell bent on destroying this country should be the ones frightened. And they are. As Gandhi said, “violence and hatred stem from fear”. The govt is frightened, and that’s why it is resorting to violence. We are 30 year olds fighting for a better, more accountable India. We have nothing to lose. You can arrest us, beat us, even kill us. But you cannot stop us. “अगर मार भी दिया तो हमारी चिता से निकलने वाली आग तुम्हारे महलों को पिघला देगी।” — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) October 5, 2026

आप हमें मार भी सकते हैं

उन्होंने आगे लिखा, ''हम 30 साल के युवा हैं जो एक बेहतर और जवाबदेह भारत के लिए लड़ रहे हैं. हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है. आप हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, पीट सकते हैं, यहां तक कि मार भी सकते हैं. लेकिन आप हमें रोक नहीं सकते. अगर मार भी दिया तो हमारी चिता से निकलने वाली आग तुम्हारे महलों को पिघला देगी.''

सोमवार की सुबह गिरफ्तारी के दावे पर आशुतोष रांका ने एक और पोस्ट किया था. उन्होंने लिखा, उन्हें ऐसा करने दीजिए. खून का एक-एक कतरा इस देश में क्रांति की बाढ़ ला देगा.

बता दें सीजेपी ने 2 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रोटेस्ट किया था.

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