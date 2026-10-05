ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP नेताओं की गिरफ्तारी की आशंका पर आशुतोष रांका बोले- 'हमें मार भी दिया तो चिता से...'

CJP नेताओं की गिरफ्तारी की आशंका पर आशुतोष रांका बोले- 'हमें मार भी दिया तो चिता से...'

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि उन्हें 10 अक्टूबर से पहले NSA या दूसरे कानूनों के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 05 Oct 2026 01:18 PM (IST)
Preferred Sources

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका ने दावा किया था कि सरकार 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट से पहले उन्हें, अभिजीत दीपके और सौरव दास को गिरफ्तार कर सकती है. सीजेपी ने 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर ये प्रदर्शन बुलाया है. प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने पर सीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने कहा है कि हम तीनों 6 जून से जेल जाने के लिए तैयार हैं. हमें इसे लेकर कोई डर नहीं है.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
वकील ने मांगा ज्ञानेश कुमार के निलंबन का आदेश तो SC ने भेजा नोटिस, बोला- '10 दिन में कुछ नहीं हो जाएगा'
वकील ने मांगा ज्ञानेश कुमार के निलंबन का आदेश तो SC ने भेजा नोटिस, बोला- '10 दिन में कुछ नहीं हो जाएगा'
इंडिया
Delhi Protest Live: 'न्यूज रिपोर्ट के आधार पर नहीं देंगे आदेश' ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग पर SC
LIVE: 'न्यूज रिपोर्ट के आधार पर नहीं देंगे आदेश' ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग पर SC
इंडिया
साइंस, टेक्नोलॉजी... भारत-स्विट्जरलैंड के बीच बड़ी डील, PM मोदी-परमेलिन की मीटिंग
साइंस, टेक्नोलॉजी... भारत-स्विट्जरलैंड के बीच बड़ी डील, PM मोदी-परमेलिन की मीटिंग
इंडिया
Explained: CJP की धमकी से लेकर औरतों से बदसलूकी के आरोप! दिल्ली-मुंबई में तीन दिन में क्या हुआ?
CJP की धमकी, औरतों से बदसलूकी के आरोप! दिल्ली-मुंबई में तीन दिन में क्या हुआ?

एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है
आशुतोष ने लिखा, ''कई लोगों ने जानकारी दी है कि अभिजीत दीपके, सौरव दास और मुझे 10 तारीख से पहले कभी भी NSA या ऐसे ही दूसरे कानूनों के तहत गिरफ़्तार किया जा सकता है. हम तीनों 6 जून से ही जेल जाने के लिए तैयार हैं. हमें इसका कोई डर नहीं है. लेकिन जो लोग इस देश को बर्बाद करने पर तुले हैं, उन्हें डरना चाहिए. और वे डर भी रहे हैं. जैसा कि गांधीजी ने कहा था, "हिंसा और नफरत डर से पैदा होती है." सरकार डरी हुई है, और इसीलिए वह हिंसा का सहारा ले रही है.''

आप हमें मार भी सकते हैं
उन्होंने आगे लिखा, ''हम 30 साल के युवा हैं जो एक बेहतर और जवाबदेह भारत के लिए लड़ रहे हैं. हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है. आप हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, पीट सकते हैं, यहां तक कि मार भी सकते हैं. लेकिन आप हमें रोक नहीं सकते. अगर मार भी दिया तो हमारी चिता से निकलने वाली आग तुम्हारे महलों को पिघला देगी.''

सोमवार की सुबह गिरफ्तारी के दावे पर आशुतोष रांका ने एक और पोस्ट किया था. उन्होंने लिखा, उन्हें ऐसा करने दीजिए. खून का एक-एक कतरा इस देश में क्रांति की बाढ़ ला देगा.

बता दें सीजेपी ने 2 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रोटेस्ट किया था.

ये भी पढ़ें: वकील ने मांगा ज्ञानेश कुमार के निलंबन का आदेश तो SC ने भेजा नोटिस, बोला- '10 दिन में कुछ नहीं हो जाएगा'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 01:18 PM (IST)
Tags :
CJP Ashutosh Ranka
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वकील ने मांगा ज्ञानेश कुमार के निलंबन का आदेश तो SC ने भेजा नोटिस, बोला- '10 दिन में कुछ नहीं हो जाएगा'
वकील ने मांगा ज्ञानेश कुमार के निलंबन का आदेश तो SC ने भेजा नोटिस, बोला- '10 दिन में कुछ नहीं हो जाएगा'
इंडिया
Delhi Protest Live: 'न्यूज रिपोर्ट के आधार पर नहीं देंगे आदेश' ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग पर SC
LIVE: 'न्यूज रिपोर्ट के आधार पर नहीं देंगे आदेश' ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग पर SC
इंडिया
साइंस, टेक्नोलॉजी... भारत-स्विट्जरलैंड के बीच बड़ी डील, PM मोदी-परमेलिन की मीटिंग
साइंस, टेक्नोलॉजी... भारत-स्विट्जरलैंड के बीच बड़ी डील, PM मोदी-परमेलिन की मीटिंग
इंडिया
Explained: CJP की धमकी से लेकर औरतों से बदसलूकी के आरोप! दिल्ली-मुंबई में तीन दिन में क्या हुआ?
CJP की धमकी, औरतों से बदसलूकी के आरोप! दिल्ली-मुंबई में तीन दिन में क्या हुआ?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'
अभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'तो वह मना कर दें न...', अखिलेश के चाचा के बयान पर भड़के राजेंद्र पाल गौतम
'तो वह मना कर दें न...', अखिलेश के चाचा के बयान पर भड़के राजेंद्र पाल गौतम
इंडिया
'जजों ने बिना डरे...' जस्टिस भुइयां और रिटायर्ड जज नरीमन के बयान पर बोले अभिषेक मनु सिंघवी
'जजों ने बिना डरे...' जस्टिस भुइयां और रिटायर्ड जज नरीमन के बयान पर बोले अभिषेक मनु सिंघवी
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' के क्लाइमेक्स के लिए 100 से ज्यादा ड्राफ्ट हुए थे तैयार, स्क्रीनराइटर आमिल कियान ने खोला राज
'दृश्यम 3' के क्लाइमेक्स के लिए 100 से ज्यादा ड्राफ्ट, स्क्रीनराइटर ने खोला राज
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
विश्व
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP राज्यसभा चुनाव: BJP की लिस्ट पर हलचल, CM योगी- BL संतोष के बीच डेढ़ घंटे हुई बात
UP राज्यसभा चुनाव: BJP की लिस्ट पर हलचल, CM योगी- BL संतोष के बीच डेढ़ घंटे हुई बात
एग्रीकल्चर
बिल्ली पालन से होगी तगड़ी कमाई, यह एक बिजनेस बना देगा लखपति
बिल्ली पालन से होगी तगड़ी कमाई, यह एक बिजनेस बना देगा लखपति
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget