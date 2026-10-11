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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'गद्दार को इस्तीफा देना चाहिए', CJP नेता अजिंक्य शिंदे ने प्रोटेस्ट को लेकर किया दिया अपडेट

'गद्दार को इस्तीफा देना चाहिए', CJP नेता अजिंक्य शिंदे ने प्रोटेस्ट को लेकर किया दिया अपडेट

दिल्ली प्रोटेस्ट से पहले लोगों को हिरासत में लिए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी अब मुंबई में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने वाली है. सीजेपी नेता अजिंक्य शिंदे ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 11 Oct 2026 10:07 AM (IST)
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दिल्ली के बाद आज सीजेपी शांतिपूर्ण ढंग से मुंबई में प्रोटेस्ट करने वाली है. सीजेपी नेता अजिंक्य शिंदे ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है. अजिंक्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली में जिस तरह से लोगों को हिरासत में लिया गया उसके बाद मुंबई में शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होंगे.

अजिंक्य ने लिखा, हर भारतीय इस बात से नाराज है कि मोदी और शाह उनके प्यारे देश को तानाशाही में बदल रहे हैं. कल दिल्ली और पूरे भारत में जिस तरह हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया, उसे बिना चुनौती के नहीं छोड़ा जाएगा. पूरे देश में तानाशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. मुंबई में, प्रदर्शनकारी आज शाम 4 बजे शिवाजी पार्क के T-जंक्शन पर शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होंगे. जल्द ही और भी शहर इसमें शामिल होंगे.

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अभिजीत, सौरव और आशुतोष को हिरासत से छोड़ा

सीजेपी नेता अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर की सुबह हिरासत में ले लिया था. आज सुबह उन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था. अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभिजीत, सौरव और आशुतोष को रिहा कर दिया है. रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है.

यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी किया रिहा

यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी गुरुग्राम में उनके घर से हिरासत में ले लिया था. दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम पुलिस की मदद से हिरासत में लिया था. उन्हें भी देर रात छोड़ दिया गया है. ध्रुव राठी से अंडरटेकिंग लेकर छोड़ा गया है. अगर ध्रुव राठी जंतर मंतर पर जाने की कोशिश करेंगे तो पुलिस फिर से हिरासत में ले सकती है.

ये भी पढ़ें: ध्रुव राठी हिरासत से छूटे, CJP प्रोटेस्ट में जाएंगे तो एक्शन लेगी दिल्ली पुलिस

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 11 Oct 2026 09:45 AM (IST)
Tags :
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