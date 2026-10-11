'गद्दार को इस्तीफा देना चाहिए', CJP नेता अजिंक्य शिंदे ने प्रोटेस्ट को लेकर किया दिया अपडेट

दिल्ली के बाद आज सीजेपी शांतिपूर्ण ढंग से मुंबई में प्रोटेस्ट करने वाली है. सीजेपी नेता अजिंक्य शिंदे ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है. अजिंक्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली में जिस तरह से लोगों को हिरासत में लिया गया उसके बाद मुंबई में शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होंगे.

अजिंक्य ने लिखा, हर भारतीय इस बात से नाराज है कि मोदी और शाह उनके प्यारे देश को तानाशाही में बदल रहे हैं. कल दिल्ली और पूरे भारत में जिस तरह हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया, उसे बिना चुनौती के नहीं छोड़ा जाएगा. पूरे देश में तानाशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. मुंबई में, प्रदर्शनकारी आज शाम 4 बजे शिवाजी पार्क के T-जंक्शन पर शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होंगे. जल्द ही और भी शहर इसमें शामिल होंगे.

Every Indian is angry that their beloved country is being turned into a Dictatorship by Modi and Shah. The manner in which tens of thousands of people were detained yesterday across Delhi and India will not go unchallenged. Across the country protests have started against the Dictatorship. In Mumbai, protesters will peacefully assemble at T Junction, Shivaji Park at 4 PM today. More cities will follow soon.. The Govt has made a big mistake by arresting our leaders and clamping down on democracy. Gaddar Gyaanu Must Resign! — Ajinkya Shinde (@AjinkyaCJP) October 11, 2026

अभिजीत, सौरव और आशुतोष को हिरासत से छोड़ा

सीजेपी नेता अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर की सुबह हिरासत में ले लिया था. आज सुबह उन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था. अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभिजीत, सौरव और आशुतोष को रिहा कर दिया है. रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है.

यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी किया रिहा

यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी गुरुग्राम में उनके घर से हिरासत में ले लिया था. दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम पुलिस की मदद से हिरासत में लिया था. उन्हें भी देर रात छोड़ दिया गया है. ध्रुव राठी से अंडरटेकिंग लेकर छोड़ा गया है. अगर ध्रुव राठी जंतर मंतर पर जाने की कोशिश करेंगे तो पुलिस फिर से हिरासत में ले सकती है.

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