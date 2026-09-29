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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'वे बुरी तरह डरे हुए हैं', नाबालिगों के सोशल मीडिया बैन के प्लान पर भड़के कॉकरोच नेता

'वे बुरी तरह डरे हुए हैं', नाबालिगों के सोशल मीडिया बैन के प्लान पर भड़के कॉकरोच नेता

मोदी सरकार के नाबालिगों के सोशल मीडिया पर बैन लगाने की योजना को लेकर अभिजीत दीपके ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वे बुरी तरह डरे हुए हैं. सरकार के कहने पर मेटा आलोचना करने वाले कंटेंट हटा रहा है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 29 Sep 2026 03:32 PM (IST)
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मोदी सरकार के 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर बैन लगाने की योजना पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके का बयान आया है. उन्होंने कहा कि इतने सालों तक बीजेपी ने मेनस्ट्रीम मीडिया और व्हाट्सऐप के जरिए नैरेटिव को कंट्रोल किया लेकिन इंस्टाग्राम एक अलग तरह का मैदान है. 

दीपके ने कहा कि Gen Z ने इंस्टाग्राम का इस्तेमाल राजनीतिक प्रोपेगैंडा पर सवाल उठाने, मजाक उड़ाने और उसे चुनौती देने के लिए किया है, जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और अब Gen Alpha भी ऑनलाइन दुनिया में बड़ा हो रहा है. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सुरक्षा के नाम पर नाबालिगों पर पाबंदियां कागज पर तो सही लग सकती हैं लेकिन यह पूछना भी जायज है कि क्या इसके पीछे कोई और मकसद भी है. 

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क्या बोले अभिजीत दीपके 

सीजेपी नेता ने कहा कि Gen Alpha को वह करने से रोकना जो Gen Z ने किया था. उन्होंने आगे कहा कि यहां तक कि 15-16 साल के बच्चे भी खुलेआम प्रधानमंत्री और सत्ता में बैठे लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं.

दीपके ने कहा कि अगर केंद्र सरकार सच में ऑनलाइन युवाओं को लेकर चिंतित है, तो उसे उनके लिए इंटरनेट को सुरक्षित बनाने पर ध्यान देना चाहिए. शुरुआत उन अकाउंट्स पर सख्ती से कार्रवाई करके करनी चाहिए जो ऑनलाइन लड़कियों को परेशान करते हैं और उनके साथ बदसलूकी करते हैं. 

वे बुरी तरह डरे हुए हैं- दीपके

कॉकरोच नेता ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बुरी तरह डरे हुए हैं. सरकार के कहने पर Meta सरकार की आलोचना करने वाले कंटेंट को हटा रहा है. सिस्टम की नाकामियों को उजागर करने वाले कई कंटेंट क्रिएटर्स के अकाउंट भी हटाए जा रहे हैं इसलिए मुझे यह फैसला बच्चों की सुरक्षा से ज़्यादा पिछले 12 सालों में सुप्रीम लीडर की जो छवि बहुत सोच-समझकर बनाई गई है, उसे बचाने की कोशिश ज्यादा लगती है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही IT इंटरमीडियरी नियमों में बदलाव करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच पर चिंता जताई है, जिसके बाद सरकार ने नाबालिगों के सोशल मीडिया अकाउंट पर पाबंदियों का समर्थन किया है. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 29 Sep 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
Social Media INDIA Abhijit Dipke
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