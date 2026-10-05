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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'

अभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'

अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि UAPA, NSA या जेल की सजा का डर हमें चुप करा देगा तो ऐसा नहीं होगा. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से विरोध करना जारी रखेंगे.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 05 Oct 2026 11:56 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने चेतावनी दी कि केंद्र सरकार हमें डराने की कोशिश न करें. CJP प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि सरकार अभिजीत दीपके, रत्ना सिंह, हमें और अन्य कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने की प्लानिंग कर रही है. इस पर दीपके ने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि UAPA, NSA या जेल की सजा का डर हमें चुप करा देगा तो ऐसा नहीं होगा.

अभिजीत दीपके ने कहा, 'हम हर तरह की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर महीनों या सालों तक जेल में रहने को भी तैयार हैं, लेकिन लोकतंत्र को बचाने की अपनी लड़ाई से हम पीछे नहीं हटेंगे. हम महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चलते हैं और शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से विरोध करना जारी रखेंगे, चाहे सरकार हमें डराने-धमकाने की कितनी भी कोशिश क्यों न करे.'

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कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित उसका प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा. सीजेपी ने चुनाव प्रक्रिया में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के पक्षधर प्रत्येक नागरिक से इसमें शामिल होने की अपील की. कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित उसका प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा. सीजेपी ने चुनाव प्रक्रिया में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के पक्षधर प्रत्येक नागरिक से इसमें शामिल होने की अपील की. दीपके ने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो देश के हर हिस्से से नागरिक और संगठन के सदस्य नई दिल्ली में जमा होंगे और जंतर-मंतर पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे.

सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने इससे पहले दावा किया था कि सरकार उन्हें, अभिजीत दीपके, 'आशुतोष रांका, रत्ना और कॉकरोच जनता पार्टी के अन्य नेताओं को गिरफ्तार करने की प्लानिंग कर रही है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'अगर सरकार को लगता है कि तानाशाही वाले ऐसे कदमों से काम चल जाएगा तो यह उनकी भूल है. देश की युवा पीढ़ी अब जाग चुकी है. हमारी सभी से अपील है कि चाहे हम रहें या न रहें, अपने अधिकारों और बेहतर भविष्य की लड़ाई जारी रखें. हम हमेशा जेल जाने या इससे भी बुरे परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहे हैं, लेकिन सरकार के लिए यह एक बहुत बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि देश का युवा इसे बर्दाश्त नहीं करेगा.'

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 05 Oct 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
CJP Abhijeet Dipke Ashutosh Ranka
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