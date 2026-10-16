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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP मार्च से पहले घर के बाहर पुलिस का वीडियो शेयर कर अभिजीत दीपके बोले- 'तिरंगा फहराना...'

CJP मार्च से पहले घर के बाहर पुलिस का वीडियो शेयर कर अभिजीत दीपके बोले- 'तिरंगा फहराना...'

अभिजीत दीपके ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है. सीजेपी ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा रैली का कॉल दिया है. इधर दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 16 Oct 2026 04:41 PM (IST)
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अभिजीत दीपके के घर के बाहर दिल्ली पुलिस के जवानों ने घेराबंदी कर रखी है. यह जानकारी खुद सीजेपी के संस्थापक ने तिरंगा रैली से पहले अपने एक्स पर एक वीडियो जारी कर दी है. इस वीडियो में उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं.

अभिजीत दीपके ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि तिरंगे को रोकने के लिए ही गेट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. नरेंद्र मोदी आप तिरंगे के खिलाफ क्यों हैं? 

इससे पहले दीपके ने बताया था कि सीजेपी के लहरा दो तिरंगा रैली से पहले दिल्ली पुलिस झंडेवालान स्थित बंगले पर पहुंची है. यहीं पर अभिजीत ठहरे हुए हैं. पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन नहीं करने के लिए नोटिस जारी किया है. इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिस और दीपके के बीच बहस होती दिख रही है.

दीपके ने पुलिस से कहा है कि यह कोई रैली या प्रोटेस्ट नहीं है. हम सिर्फ सेंट्रल पार्क तक जाकर तिरंगा फहराना चाहते हैं. दीपके को हिरासत में लिया जा सकता है. इससे पहले भी गुरुवार को दीपके ने अपने गिरफ्तारी की आशंका जताई थी.

सीजेपी ने शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में रैली का आह्वान किया है. सीजेपी, सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और आशुतोष रांका-सौरव दास को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने को लेकर विरोध में प्रदर्शन करने वाली है.

डीसीपी सचिन शर्मा ने क्या कहा है? 

इधर, दिल्ली पुलिस के डीसीपी सचिन शर्मा ने कहा है कि जैसा पहले ही बताया जा चुका है कि नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक बीएनएसएस की धारा 163 लागू है. इसलिए हम सभी से कानून का पालन करने की अपील करते हैं. 

दीपके को दिए नोटिस पर दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है?

तिरंगा रैली से पहले दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को एक नोटिस भी भेजा है. यह नोटिस सीजेपी के पिछले आचरण और सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान का हवाला देते हुए जारी किया गया है. साथ ही कहा है कि जुलाई-अक्टूबर में हुए विरोध प्रदर्शन में पार्टी का आचरण ठीक नहीं था. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 16 Oct 2026 04:25 PM (IST)
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CJP Abhijeet Dipke
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