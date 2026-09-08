अभिजीत दीपके का फूटा दिल्ली पुलिस पर गुस्सा, बोले- 'ये छात्रों...'

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है. अभिजीत ने दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस छात्रों को परेशान करने में बिजी हैं.

मणिपुरी म्यूजिशियन सी. विक्रम सिंह की हत्या

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक न्यूजपेपर की कटिंग शेयर की है. जिसमें लिखा है, दिल्ली के किलोकरी गांव में 54 वर्षीय मणिपुरी म्यूजिशियन सी. विक्रम सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. विक्रम अपने अपार्टमेंट के बाहर शराब पीने और शोर मचाने वाले लोगों का विरोध करने पहुंचे थे. उनके घर के बाहर एक ग्रुप ने उन पर हमला कर दिया जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए. उनका बेटा उन्हें अस्पताल ले गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

दिल्ली पुलिस पर साधा निशाना

अभिजीत ने ये न्यूजपेपर की कटिंग शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली में कानून-व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है. दिल्ली पुलिस छात्रों को परेशान करने और शाहीन व नफीसा जैसी पत्रकारों के साथ मारपीट करने में तो बहुत व्यस्त है, लेकिन असल अपराध को रोकने के लिए उसके पास समय नहीं है.

Law and order in Delhi has gone to the dogs.



Delhi Police is too busy harassing students and assaulting journalists like Shaheen and Nafeesa, but has no time to prevent actual crime. #JusticeforVikramChongtham pic.twitter.com/b8varnBIXX — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 8, 2026

पत्रकारों पर मारपीट का आरोप

एक डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाली दो महिला पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि मुस्लिम पहचान की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया. तीन सितंबर को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के साकेत में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए गई थीं. पत्रकारों का आरोप है कि वो कार्यक्रम की वीडियो बना रही थीं. तभी पुलिस वालों ने उनसे सवाल-जवाब शुरू कर दिया था. उनका कहना था कि एक सीएम से सवाल पूछने की सजा है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी फ्रस्टेशन निकाल दिया.

उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने चोट के निशान दिखाए हैं. उन्होंने बताया कि ये निशान दिल्ली पुलिस के डंडे से चोट के हैं. उन्हें और उनकी दोस्त को पुलिस ने मारा है.

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