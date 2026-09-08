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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिजीत दीपके का फूटा दिल्ली पुलिस पर गुस्सा, बोले- 'ये छात्रों...'

अभिजीत दीपके का फूटा दिल्ली पुलिस पर गुस्सा, बोले- 'ये छात्रों...'

अभिजीत दीपके का गुस्सा दिल्ली पुलिस पर फूटा है. उन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर कहा है कि कानून-व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 08 Sep 2026 10:43 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है. अभिजीत ने दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस छात्रों को परेशान करने में बिजी हैं.

मणिपुरी म्यूजिशियन सी. विक्रम सिंह की हत्या
अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक न्यूजपेपर की कटिंग शेयर की है. जिसमें लिखा है, दिल्ली के किलोकरी गांव में 54 वर्षीय मणिपुरी म्यूजिशियन सी. विक्रम सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. विक्रम अपने अपार्टमेंट के बाहर शराब पीने और शोर मचाने वाले लोगों का विरोध करने पहुंचे थे. उनके घर के बाहर एक ग्रुप ने उन पर हमला कर दिया जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए. उनका बेटा उन्हें अस्पताल ले गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

दिल्ली पुलिस पर साधा निशाना
अभिजीत ने ये न्यूजपेपर की कटिंग शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली में कानून-व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है. दिल्ली पुलिस छात्रों को परेशान करने और शाहीन व नफीसा जैसी पत्रकारों के साथ मारपीट करने में तो बहुत व्यस्त है, लेकिन असल अपराध को रोकने के लिए उसके पास समय नहीं है.

पत्रकारों पर मारपीट का आरोप
एक डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाली दो महिला पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि मुस्लिम पहचान की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया. तीन सितंबर को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के साकेत में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए गई थीं. पत्रकारों का आरोप है कि वो कार्यक्रम की वीडियो बना रही थीं. तभी पुलिस वालों ने उनसे सवाल-जवाब शुरू कर दिया था. उनका कहना था कि एक सीएम से सवाल पूछने की सजा है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी फ्रस्टेशन निकाल दिया.

उन्होंने एक  वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने चोट के निशान दिखाए हैं. उन्होंने बताया कि ये निशान दिल्ली पुलिस के डंडे से चोट के हैं. उन्हें और उनकी दोस्त को पुलिस ने मारा है.

ये भी पढ़ें: मणिपुर के म्यूजिक टीचर का दिल्ली में कत्ल, हंगामे के विरोध में पीटा, 7 गिरफ्तार

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 08 Sep 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
DELHI POLICE Abhijeet Dipke
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