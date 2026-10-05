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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अभिजीत दीपके का महाराष्ट्र पुलिस पर यू-टर्न? बोले- अब एहसास कि परफेक्ट...'

'अभिजीत दीपके का महाराष्ट्र पुलिस पर यू-टर्न? बोले- अब एहसास कि परफेक्ट...'

अभिजीत दीपके ने शिवाजी पार्क प्रदर्शन में महाराष्ट्र पुलिस की तारीफ की थी. अब X पोस्ट में उन्होंने कहा कि पुलिस भी परफेक्ट नहीं है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 05 Oct 2026 08:12 PM (IST)
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मुंबई के शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन की अगुवाई CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने की. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा था.

प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र पुलिस की तारीफ की थी. उन्होंने पुलिस के प्रदर्शन को लेकर सकारात्मक बात कही और उसे देश की बेहतरीन पुलिस बताया था. 2 अक्टूबर का प्रदर्शन बिना पुलिस अनुमति के आयोजित किए जाने के बाद मुंबई पुलिस ने CJP और 400-500 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की है. पुलिस ने बताया कि मामले में गैरकानूनी तरीके से भीड़ जुटाने और वैध आदेश की अनदेखी जैसे आरोप लगाए गए हैं.

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अब दीपके ने महाराष्ट्र पुलिस पर उठाए सवाल

प्रदर्शन के कुछ दिन बाद अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर महाराष्ट्र पुलिस को लेकर अपना रुख बदलने का संकेत दिया. उन्होंने लिखा कि उन्हें अब एहसास हुआ है कि महाराष्ट्र पुलिस भी उतनी परफेक्ट नहीं है. दीपके ने आगे कहा कि वह अगले दिन दोपहर 12 बजे अपने घर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. हालांकि, उनके इस पोस्ट में महाराष्ट्र पुलिस को लेकर उनकी आपत्ति की पूरी वजह स्पष्ट नहीं की गई है. यह बयान ऐसे समय आया है जब शिवाजी पार्क प्रदर्शन को लेकर पुलिस कार्रवाई और शिकायतों का मामला सामने आया है. स्थानीय लोगों और एक वकील की शिकायत के बाद भी पुलिस कार्रवाई की खबरें सामने आई हैं.

शिवाजी पार्क प्रदर्शन के बाद बढ़ा विवाद

CJP का यह प्रदर्शन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर था. संगठन ने SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर भी सवाल उठाए हैं. प्रदर्शन में नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और विशाल ददलानी समेत कुछ सार्वजनिक हस्तियां भी शामिल हुई थीं.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 05 Oct 2026 08:12 PM (IST)
Tags :
CJP MAHARASHTRA POLICE Abhijeet Dipke
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