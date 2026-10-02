ऑटोवाले बने अभिजीत दीपके- 'शिवाजी पार्क, शिवाजी पार्क...' वीडियो वायरल

कॉकरोच जनता पार्टी 2 अक्टूबर शाम को 4 बजे मुंबई में आंदोलन करने वाली है. ये आंदोलन मुंबई के शिवाजी पार्क में होने वाला है. कॉकरोच जनता पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग में प्रोटेस्ट कर रही है. अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका सभी इस शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे. सोशल मीडिया पर ये सभी ज्यादा से ज्यादा लोगों के आने की अपील कर रही है. अभिजीत दीपके प्रोटेस्ट से पहले ऑटोवाला बन गए हैं.

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया है. जिसमें वो एक ऑटोवाला बन गए हैं और बोल रहे हैं शिवाजी पार्क, शिवाजी पार्क. वीडियो में दीपके ऑटो के बाहर खड़े होकर कहते हैं, शिवाजी पार्क, शिवाजी पार्क शाम 4 बजे. फिर एक सवारी से वो पूछते हैं कहां जाना है. वो कहते हैं शिवाजी पार्क. दीपके पूछते हैं कितने बजे- वो कहता है 4 बजे.

Shivaji Park…

Shivaji Park…

Shivaji Park… pic.twitter.com/slTOvPJ3WT — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 2, 2026

तानाशाह डरा हुआ है

मुंबई के अलावा दिल्ली में भी कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है. जंतर-मंतर के आर-पास कुछ एरिया में इंटरनेट बंद कर दिया गया है. जंतर-मंतर पर मुख्य विरोध स्थल को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है और आम जनता के लिए आने-जाने की अनुमति है. प्रोटेस्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ है. दीपके ने इस पर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा- तानाशाह डरा हुआ है!!! सच में डरा हुआ है!!!

The dictator is scared!!! Really scared!!! https://t.co/QqrE9l2VH1 — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 2, 2026

दीपके को लिया गया था हिरासत में

कॉकरोच जनता पार्टी को शिवाजी पार्क में प्रोटेस्ट करने की परमिशन अभी तक नहीं मिली है. मुंबई पुलिस ने परमिशन देने से मना कर दिया है. प्रोटेस्ट से पहले उस एरिया की सुरक्षा को काफी बढ़ा दिया गया है. यहां भारी संख्या में पुलिसबल तैनात किए गए हैं. गुरुवार को शाम को अभिजीत दीपके को थोड़ी देर के लिए हिरासत में लिया गया था. हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया.

बता दें कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट में कई लोग उतरें हैं. एक्टर प्रकाश राज ने भी उनका सपोर्ट किया है और लोगों से अपील की है कि वो इस शांतिपूर्ण आंदोलन में जाएं.

ये भी पढ़ें: हाईवे साइनबोर्ड पर दिखी हिंदी तो एक्शन में आई विजय सरकार, 2 अधिकारियों को किया सस्पेंड