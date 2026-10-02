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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाऑटोवाले बने अभिजीत दीपके- 'शिवाजी पार्क, शिवाजी पार्क...' वीडियो वायरल

ऑटोवाले बने अभिजीत दीपके- 'शिवाजी पार्क, शिवाजी पार्क...' वीडियो वायरल

कॉकरोच जनता पार्टी आज शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रोटेस्ट करने वाली है. इस प्रोटेस्ट से पहले अभिजीत दीपके ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो ऑटोवाला बने हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 02 Oct 2026 02:10 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी 2 अक्टूबर शाम को 4 बजे मुंबई में आंदोलन करने वाली है. ये आंदोलन मुंबई के शिवाजी पार्क में होने वाला है. कॉकरोच जनता पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग में प्रोटेस्ट कर रही है. अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका सभी इस शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे. सोशल मीडिया पर ये सभी ज्यादा से ज्यादा लोगों के आने की अपील कर रही है. अभिजीत दीपके प्रोटेस्ट से पहले ऑटोवाला बन गए हैं.

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया है. जिसमें वो एक ऑटोवाला बन गए हैं और बोल रहे हैं शिवाजी पार्क, शिवाजी पार्क. वीडियो में दीपके ऑटो के बाहर खड़े होकर कहते हैं, शिवाजी पार्क, शिवाजी पार्क शाम 4 बजे. फिर एक सवारी से वो पूछते हैं कहां जाना है. वो कहते हैं शिवाजी पार्क. दीपके पूछते हैं कितने बजे- वो कहता है 4 बजे. 

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तानाशाह डरा हुआ है

मुंबई के अलावा दिल्ली में भी कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है. जंतर-मंतर के आर-पास कुछ एरिया में इंटरनेट बंद कर दिया गया है. जंतर-मंतर पर मुख्य विरोध स्थल को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है और आम जनता के लिए आने-जाने की अनुमति है. प्रोटेस्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ है. दीपके ने इस पर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा- तानाशाह डरा हुआ है!!! सच में डरा हुआ है!!!

दीपके को लिया गया था हिरासत में

कॉकरोच जनता पार्टी को शिवाजी पार्क में प्रोटेस्ट करने की परमिशन अभी तक नहीं मिली है. मुंबई पुलिस ने परमिशन देने से मना कर दिया है. प्रोटेस्ट से पहले उस एरिया की सुरक्षा को काफी बढ़ा दिया गया है. यहां भारी संख्या में पुलिसबल तैनात किए गए हैं. गुरुवार को शाम को अभिजीत दीपके को थोड़ी देर के लिए हिरासत में लिया गया था. हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया.

बता दें कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट में कई लोग उतरें हैं. एक्टर प्रकाश राज ने भी उनका सपोर्ट किया है और लोगों से अपील की है कि वो इस शांतिपूर्ण आंदोलन में जाएं. 

ये भी पढ़ें: हाईवे साइनबोर्ड पर दिखी हिंदी तो एक्शन में आई विजय सरकार, 2 अधिकारियों को किया सस्पेंड

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 02 Oct 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
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