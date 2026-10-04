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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'विदेशी फंडिंग का एंगल...' CJP का दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप, गिरफ्तारी पर सवाल

'विदेशी फंडिंग का एंगल...' CJP का दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप, गिरफ्तारी पर सवाल

सीजेपी ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए गिरफ्तारियों पर सवाल उठाया है. अभिजीत दीपके ने कहा कि एक शख्स की गिरफ्तारी की वजह से नौकरी चली गई है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 04 Oct 2026 12:48 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी फिर से दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी में है. सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने मुंबई से ऐलान किया था कि 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रोटेस्ट होगा. इस बीच दीपके ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने रविवार (4 अक्टूबर) को कहा कि पुलिस ने विदेशी फंडिंग का एंगल देने के लिए ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका सीजेपी से कोई मतलब नहीं है.

अभिजीत दीपके ने एक्स पर लिखा, 'दिल्ली पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को भी उठाया है जिनका CJP से कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन विदेशी फंडिंग का एंगल बनाने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती CJP से जोड़ने की कोशिश की गई. एक दोस्त ने मुझे अभी बताया कि उनमें से एक व्यक्ति की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई की. उसकी गिरफ्तारी की वजह से नौकरी भी चली गई.'

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सीजेपी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान कुछ महिलाओं से छेड़छाड़ हुई थी. सीजेपी की रत्ना सिंह ने भी पुलिस पर आरोप लगाया. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'छेड़छाड़ का मामला दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है. लेकिन इससे यह साफ नहीं होता कि अभी तक FIR क्यों दर्ज नहीं की गई है. जांच शुरू करने से पहले क्राइम ब्रांच को आरोपी ACP के खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए.'

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन

गौरतलब है कि दिल्ली और मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था. विपक्ष और सीजेपी लगातार ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है. कांग्रेस की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने भी शनिवार को दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया. अहम बात यह भी है कि सीजेपी भी 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी में है.

यह भी पढ़ें : स्मित माछर के हमलावर को छोड़ना चाहता था फ्लाइट का क्रू? बड़ा खुलासा

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 04 Oct 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
Delhi Protest CJP Breaking News Abp News INDIA Abhijeet Dipke
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