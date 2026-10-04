'विदेशी फंडिंग का एंगल...' CJP का दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप, गिरफ्तारी पर सवाल

कॉकरोच जनता पार्टी फिर से दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी में है. सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने मुंबई से ऐलान किया था कि 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रोटेस्ट होगा. इस बीच दीपके ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने रविवार (4 अक्टूबर) को कहा कि पुलिस ने विदेशी फंडिंग का एंगल देने के लिए ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका सीजेपी से कोई मतलब नहीं है.

अभिजीत दीपके ने एक्स पर लिखा, 'दिल्ली पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को भी उठाया है जिनका CJP से कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन विदेशी फंडिंग का एंगल बनाने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती CJP से जोड़ने की कोशिश की गई. एक दोस्त ने मुझे अभी बताया कि उनमें से एक व्यक्ति की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई की. उसकी गिरफ्तारी की वजह से नौकरी भी चली गई.'

Delhi Police has also picked up a couple of people who had nothing to do with CJP and tried to forcibly link them to CJP to establish a foreign-funding angle. A friend just told me that one of them was brutally beaten by Delhi Police and has also lost his job because of the arrest. — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 4, 2026

सीजेपी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान कुछ महिलाओं से छेड़छाड़ हुई थी. सीजेपी की रत्ना सिंह ने भी पुलिस पर आरोप लगाया. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'छेड़छाड़ का मामला दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है. लेकिन इससे यह साफ नहीं होता कि अभी तक FIR क्यों दर्ज नहीं की गई है. जांच शुरू करने से पहले क्राइम ब्रांच को आरोपी ACP के खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए.'

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन

गौरतलब है कि दिल्ली और मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था. विपक्ष और सीजेपी लगातार ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है. कांग्रेस की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने भी शनिवार को दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया. अहम बात यह भी है कि सीजेपी भी 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी में है.

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