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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNLSIU दीक्षांत समारोह: छात्रों से CJI सूर्यकांत बोले- 'कमजोर दिल वालों के लिए...'

NLSIU दीक्षांत समारोह: छात्रों से CJI सूर्यकांत बोले- 'कमजोर दिल वालों के लिए...'

सीजेआई सूर्यकांत ने कानूनी पेशों को लेकर लॉ ग्रेजुएट्स को सलाह और नसीहत दी. वह बेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे. जहां उन्होंने भावी वकीलों से संवाद किया.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 17 Oct 2026 04:13 PM (IST)
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सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि कानूनी पेशा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है. कानूनी शिक्षा का आधार उन लोगों से मिलने के प्रेरक अनुभवों में निहित है, जो दुनिया को हमसे अलग नजरिए से देखते हैं. साथ ही नसीहत दी कि अपनी सुविधाओं के लिए उसूलों से समझौता न करें. मुख्य न्यायाधीश बेंगलुरु में स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) पहुंचे थे. जहां उन्होंने 34वें वार्षिक दीक्षांत समरोह को संबोधित किया. 

उन्होंने साथ ही कहा कि कानूनी शिक्षा केवल किताबी पढ़ाई तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे छात्रों को अलग-अलग दृष्टिकोणों को समझने और समाज की सेवा करने के लिए तैयार करना चाहिए.

संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें: CJI

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने छात्रों से आग्रह किया कि न्याय बनाए रखने, स्वतंत्रता की रक्षा करने और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें. उन्होंने कहा कि कानूनी पेशे के लिए साहस, ईमानदारी और उन आवाजों को सुनने की क्षमता की जरूरत होती है, जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है. 

मैं आपसे उम्मीद भी रखता हूं: CJI

सीजेआई ने बच्चों से कहा कि मैं आपको न केवल बधाई देता हूं, बल्कि आपसे बहुत उम्मीद भी रखता हूं. उन्होंने कहा कि कानूनी शिक्षा का उद्देश्य केवल आपराधिक, या संवैधानिक कानून के सिद्धांतों को सीखना ही नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद उन लोगों से मिलने का एक प्रेरणादायक अनुभव पाना है, जो दुनिया को हमसे अलग नजरिए से देखते हैं. 

कानूनी पेशे की जिम्मेदारियों जोर देते हुए सीजेआई ने कहा कि इससे लिए न केवल कानूनों और पूर्व के फैसलों की जानकारी होनी चाहिए, बल्कि न्याय के लिए खड़े होने का साहस और उन लोगों की बातें सुनने के लिए विनम्रता भी होना चाहिए, जिनकी आवाज को अक्सर अनसुना कर दिया जाता है. 

सीजेआई ने ग्रेजुएट्स को सलाह दी है कि वे अपनी सुविधा के लिए अपने उसूलों से समझौता न करें. न ही अपने पेशेवर जीवन में शॉर्टकट अपनाएं. उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे उन मूल्यों को हमेशा याद रखें, जो उन्होंने इस संस्थान से सीखे हैं.उन्होंने कहा कि जब आप दुनिया में कदम रखते हैं, तो यह जान लें कि देश आपको सिर्फ वकीलों के रूप में नहीं, बल्कि उम्मीद की किरण के रूप में देखता है.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 17 Oct 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Suryakant  CJI
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