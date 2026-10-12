'SC के द्वार खुले, वो हमारे पास...', राहुल गांधी की मांग के बीच CJI सूर्यकांत का बड़ा बयान

इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात का अनुरोध ठुकराने के बीच चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं. कोई भी पिटीशन, कोई भी चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है हम सुनवाई करेंगे.

उन्होंने कहा, ''भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था को और कानून के अनुरूप जो उनकी समस्या है, उसका हम अपनी तरफ से उसकी सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको ज़रूर हम उसका अधिकार वो देंगे.''

राहुल गांधी ने भेजी थी चिट्ठी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीजेआई को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुलाकात का अनुरोध किया था. उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं के नाम सुझाए थे. इस बीच राहुल गांधी आज सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने वाले हैं.

खरगे ने कही थी ये बात

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने रविवार को कहा था कि वे राहुल गांधी के साथ 12 अक्टूबर को सीजेआई सूर्यकांत से मुलाकात कर लोकतांत्रिक अधिकारों के कथित दमन, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और निर्वाचन आयोग में गड़बड़ी से जुड़ा मुद्दा उठाएंगे. खरगे ने इस दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि देश में 'अघोषित आपातकाल' जैसी स्थिति बन गई है.

बीजेपी ने साधा निशाना

राहुल गांधी से सीजेआई के मिलने से इनकार करने पर बीजेपी ने निशाना साधा है. बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने लिखा, चीफ जस्टिस का राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं से मिलने से इनकार करने का फैसला एक अहम संदेश देता है: न्यायपालिका को रोजमर्रा की राजनीतिक नौटंकी से दूर रखना जरूरी है. संवैधानिक संस्थाएं विपक्ष की राजनीतिक हताशा का अखाड़ा नहीं बन सकतीं. राहुल गांधी जी, सिर्फ संविधान साथ लेकर घूमने से उसका ज्ञान नहीं हो जाता. कभी समय निकालकर संविधान जरूर पढ़ें! ख़ासकर शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत. संविधान दिखावे की चीज नहीं है, यह लोकतंत्र की गरिमा है!

मुख्य न्यायाधीश द्वारा राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं से मिलने से इनकार की खबर एक महत्वपूर्ण संदेश देती है, न्यायपालिका को रोज़मर्रा की राजनीतिक नौटंकी से दूर रखना आवश्यक है। संवैधानिक संस्थाएं विपक्ष की राजनीतिक हताशा का अखाड़ा नहीं बन सकतीं। राहुल गांधी जी, संविधान को हाथ में लेकर घूमने से संविधान का ज्ञान नहीं हो जाता। कभी संविधान पढ़ भी लीजिए! विशेषकर शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) का सिद्धांत। संविधान दिखावे की वस्तु नहीं, लोकतंत्र की मर्यादा है! — Gaurav Bhatia गौरव भाटिया 🇮🇳 (@gauravbhatiabjp) October 12, 2026

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