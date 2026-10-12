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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'SC के द्वार खुले, वो हमारे पास...', राहुल गांधी की मांग के बीच CJI सूर्यकांत का बड़ा बयान

'SC के द्वार खुले, वो हमारे पास...', राहुल गांधी की मांग के बीच CJI सूर्यकांत का बड़ा बयान

सुप्रीम कोर्ट मार्च से पहले राहुल गांधी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत से मिलने के लिए चिट्ठी लिखी थी. सीजेआई ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया है. उन्होंने न मिलने के पीछे की वजह बताई है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 12 Oct 2026 11:00 AM (IST)
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इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात का अनुरोध ठुकराने के बीच चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं. कोई भी पिटीशन, कोई भी चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है हम सुनवाई करेंगे. 

उन्होंने कहा, ''भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था को और कानून के अनुरूप जो उनकी समस्या है, उसका हम अपनी तरफ से उसकी सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको ज़रूर हम उसका अधिकार वो देंगे.'' 

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राहुल गांधी ने भेजी थी चिट्ठी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीजेआई को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुलाकात का अनुरोध किया था. उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं के नाम सुझाए थे. इस बीच राहुल गांधी आज सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने वाले हैं.

खरगे ने कही थी ये बात

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने रविवार को कहा था कि वे राहुल गांधी के साथ 12 अक्टूबर को सीजेआई सूर्यकांत से मुलाकात कर लोकतांत्रिक अधिकारों के कथित दमन, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और निर्वाचन आयोग में गड़बड़ी से जुड़ा मुद्दा उठाएंगे. खरगे ने इस दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि देश में 'अघोषित आपातकाल' जैसी स्थिति बन गई है.

बीजेपी ने साधा निशाना

राहुल गांधी से सीजेआई के मिलने से इनकार करने पर बीजेपी ने निशाना साधा है. बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने लिखा, चीफ जस्टिस का राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं से मिलने से इनकार करने का फैसला एक अहम संदेश देता है: न्यायपालिका को रोजमर्रा की राजनीतिक नौटंकी से दूर रखना जरूरी है. संवैधानिक संस्थाएं विपक्ष की राजनीतिक हताशा का अखाड़ा नहीं बन सकतीं. राहुल गांधी जी, सिर्फ संविधान साथ लेकर घूमने से उसका ज्ञान नहीं हो जाता. कभी समय निकालकर संविधान जरूर पढ़ें! ख़ासकर शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत. संविधान दिखावे की चीज नहीं है, यह लोकतंत्र की गरिमा है!

ये भी पढ़ें: 'मैंने पहली बार...', भाषा विवाद के बीच CM विजय की इंग्लिश के फैन हुए चिदंबरम

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 12 Oct 2026 10:39 AM (IST)
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