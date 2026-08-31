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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया100 रुपये की चोरी में 1 रुपये वापस आता है- सीजेआई

100 रुपये की चोरी में 1 रुपये वापस आता है- सीजेआई

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि डिजिटल अरेस्ट पर संसद की ओर से कानून बनाए जाने का इंतजार करने के बजाय सक्रियता से प्रतिक्रिया दी है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 31 Aug 2026 01:44 PM (IST)
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सीजेआई सूर्यकांत ने लंदन में आयोजित 43वें अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अपराध संगोष्ठी के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने हाल में ''डिजिटल अरेस्ट'' धोखाधड़ी का स्वत: संज्ञान लिया था. सीजेआई सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि भारतीय न्यायपालिका ने ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे उभरते अपराध पर संसद की ओर से कानून बनाए जाने का इंतजार करने के बजाय सक्रियता से प्रतिक्रिया दी है.

100 रुपये के 1 रुपये वापस आते हैं

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि ''आर्थिक अपराधों (पैसों से जुड़ी धोखाधड़ी) के खिलाफ दुनिया भर में जो लड़ाई चल रही है, वह सिर्फ भाषणों और रिपोर्टों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए. उन्होंने चिंता जताई कि पूरी दुनिया में काले धन की बड़ी हेराफेरी के बावजूद, केवल 1% से भी कम अवैध पैसा वापस बरामद हो पाता है.''

डिजिटल अरेस्ट पर कही ये बात

उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराध में जालसाज वीडियो कॉल के जरिए खुद को पुलिस अधिकारी, न्यायिक अधिकारी या नौकरशाह बताकर लोगों को ठगते हैं.   प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, ''इसके जवाब में न्यायालय ने केंद्र व राज्यों को इस समस्या की व्यापकता का आकलन करने का निर्देश दिया और ऐसा अलग अपराध बनाने का आह्वान किया है, जिसमें नुकसान की गंभीरता के अनुरूप दंड का प्रावधान हो.''

उन्होंने कहा, ''यह एक व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है कि भारतीय न्यायपालिका उभरते धोखाधड़ी वाले अपराधों पर सक्रियता से प्रतिक्रिया देती है, न कि संसद द्वारा इस पर कदम उठाए जाने का इंतजार करती है.''  प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए समय के साथ बदलती चुनौतियों को समझना और उनके अनुरूप प्रभावी कदम उठाना जरूरी है.

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सख्त जरूरत
सीजेआई ने जोर देकर कहा कि ''आज के समय में अपराधी एक देश में बैठकर दूसरे देश में पैसा भेज देते हैं। इसलिए दुनिया के सभी देशों को आपसी कानूनी मदद, वित्तीय जानकारियों के आदान-प्रदान और अवैध संपत्तियों के असली मालिकों की पहचान (Beneficial Ownership) के लिए मिलकर काम करना होगा.''

ये भी पढ़ें: राहुल या विजय? PM फेस पर कांग्रेस बोली-'...तो मंत्री इस्तीफा दे देंगे'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 31 Aug 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
Chief Justice Of India CJI Surya Kant  CJI
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